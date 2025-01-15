УКР
Важливо, щоб Україна і Польща були серед ключових союзників США, - Зеленський

Президент України Зеленський у Польщі

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі обговорили подальшу взаємодію країн після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Також ми сьогодні тут у Варшаві говорили про можливості, які можуть відкритися після інавгурації президента Трампа. Важливо, щоб і Україна, і Польща були серед ключових союзників США. Це має значення для безпеки нашого євроатлантичного простору", - сказав Зеленський на спільній із Дудою пресконференції у Варшаві.

Глава Української держави також наголосив на важливості збереження єдності з партнерами в питанні санкційного тиску на РФ.

"Багато в чому гарантування безпеки в Чорному і Балтійському морях зараз перетинається, і ми можемо допомогти нашим партнерам із тими інструментами, які самі використовуємо саме для захисту наших українських портів і торговельних шляхів", - сказав президент.

Окрім цього, він наголосив на необхідності переосмислення спільних безпекових пріоритетів із країнами з сусідніх регіонів "від Балкан до Близького Сходу". Зеленський подякував Польщі та всім партнерам у ЄС і НАТО, які протидіють російському танкерному флоту.

Читайте також: Будь-які мирні переговори не мають проходити без участі України, - Дуда

Ще не звесно, кого там гаспадін назначіт любімой женой!
показати весь коментар
15.01.2025 17:39 Відповісти
Щоб бути ключовим союзником США, треба бути країною по типу Ізраїля.
показати весь коментар
15.01.2025 17:40 Відповісти
А чим таким Ізраїль є таким цінним для США?
показати весь коментар
15.01.2025 17:46 Відповісти
Зеленський відмовився в 2021 році від позаблокового союзництва США.
показати весь коментар
15.01.2025 21:55 Відповісти
Польща давно ключовий союзник США,на відміну українських "зелених союзників рашиста".Чому Маркарова ще В США.або рашистський шеф ОП рулить Україною,як "циган сонцем"???
показати весь коментар
15.01.2025 17:45 Відповісти
Ага. "Союзники". "Гаранти". Як в тій приказці -"такіх друзєй за фуй да в музєй". Он уже "два гаранти" збираються ділити Україну по Дніпру бо "надо закінчувать вайну"... Як би це дивно не звучало, але Трамп в "союзниках" це як "чорна вдова в черговому шлюбі", а поляки як були "зденеками з 90-х" так, як виявилось, ними і лишились після отримання більше трильйона доларів інвестицій з Заходу завдяки Папі Римському. Все що сьогодні є в Польші це спадок Папи для співвітчизників, а не досягнення та праця поляків. Історія стверджує що як тільки поляки починають гоноритися і гиркатися з українцями то втрачають державність.
показати весь коментар
15.01.2025 18:03 Відповісти
 
 