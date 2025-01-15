Важливо, щоб Україна і Польща були серед ключових союзників США, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі обговорили подальшу взаємодію країн після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

"Також ми сьогодні тут у Варшаві говорили про можливості, які можуть відкритися після інавгурації президента Трампа. Важливо, щоб і Україна, і Польща були серед ключових союзників США. Це має значення для безпеки нашого євроатлантичного простору", - сказав Зеленський на спільній із Дудою пресконференції у Варшаві.

Глава Української держави також наголосив на важливості збереження єдності з партнерами в питанні санкційного тиску на РФ.

"Багато в чому гарантування безпеки в Чорному і Балтійському морях зараз перетинається, і ми можемо допомогти нашим партнерам із тими інструментами, які самі використовуємо саме для захисту наших українських портів і торговельних шляхів", - сказав президент.

Окрім цього, він наголосив на необхідності переосмислення спільних безпекових пріоритетів із країнами з сусідніх регіонів "від Балкан до Близького Сходу". Зеленський подякував Польщі та всім партнерам у ЄС і НАТО, які протидіють російському танкерному флоту.

