Важливо, щоб Україна і Польща були серед ключових союзників США, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі обговорили подальшу взаємодію країн після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Також ми сьогодні тут у Варшаві говорили про можливості, які можуть відкритися після інавгурації президента Трампа. Важливо, щоб і Україна, і Польща були серед ключових союзників США. Це має значення для безпеки нашого євроатлантичного простору", - сказав Зеленський на спільній із Дудою пресконференції у Варшаві.
Глава Української держави також наголосив на важливості збереження єдності з партнерами в питанні санкційного тиску на РФ.
"Багато в чому гарантування безпеки в Чорному і Балтійському морях зараз перетинається, і ми можемо допомогти нашим партнерам із тими інструментами, які самі використовуємо саме для захисту наших українських портів і торговельних шляхів", - сказав президент.
Окрім цього, він наголосив на необхідності переосмислення спільних безпекових пріоритетів із країнами з сусідніх регіонів "від Балкан до Близького Сходу". Зеленський подякував Польщі та всім партнерам у ЄС і НАТО, які протидіють російському танкерному флоту.
