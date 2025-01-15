УКР
Новини
Радбез ООН 16 січня обговорить війну в Україні

Радбез ООН обговорить залучення Росією військ КНДР у війну проти України

Рада Безпеки ООН збереться 16 січня для обговорення ситуації в Україні у звʼязку з російською війною.

Засідання з пункту порядку денного "Підтримання миру і безпеки України" відбудеться на запит Словенії та США, які консультувалися з українською делегацією.

Від ООН, за даними секретаріату Радбезу, доповідатиме представник Департаменту ООН з політичних питань.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Попереднє засідання Радбезу ООН стосовно України було 16 грудня і скликалося через масовані обстріли Росією цивільного населення та критичної інфраструктури.

Радбез ООН (885) війна в Україні (5754)
Топ коментарі
+2
Поки Рашка є постійним членом Радбезу ООН з правом вето, всі ці обговорення БЕЗГЛУДІ!!!

Потрібно кардинально міняти Статус ООН та вводити механізми обмеження прав вето, тимчасово та по "зацікавленим питанням".
Або ООН остаточно розвалиться.
показати весь коментар
15.01.2025 22:46 Відповісти
+2
Бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла,всьо.
показати весь коментар
15.01.2025 22:46 Відповісти
+2
ООН - це гнилий труп
показати весь коментар
15.01.2025 22:53 Відповісти
Ну, накiнець, пiшла двiжуха!
показати весь коментар
15.01.2025 22:44 Відповісти
Поки Рашка є постійним членом Радбезу ООН з правом вето, всі ці обговорення БЕЗГЛУДІ!!!

Потрібно кардинально міняти Статус ООН та вводити механізми обмеження прав вето, тимчасово та по "зацікавленим питанням".
Або ООН остаточно розвалиться.
показати весь коментар
15.01.2025 22:46 Відповісти
не поки є членом ..а поки паРаша існує
показати весь коментар
15.01.2025 23:00 Відповісти
Таке враження що кацапів тримають в ООН тільки для того щоб функціонери отримували зарплати. Теоретично якщо проти країни висуваються претензії вона не повинна мати право вето стосовно справи проти неї. Це логічно. Але ж де в ООН логіка і під яким сукном "Декларація"...
показати весь коментар
15.01.2025 23:24 Відповісти
В статуті вказано шо має право - такшо з логікою виконання статуту все норм .
показати весь коментар
16.01.2025 03:19 Відповісти
Значить треба статут змінювати або ООН розганяти.
показати весь коментар
16.01.2025 03:37 Відповісти
Можна кацапів з безпоради чогось там вигнати але - але для цього тре мати переконання і сміливість ( бо вигнати Китай а на його місце призначити КНР то такоє Китай ядреної бімби не мав в кінці кінців , надіюсь ви зрозуміли шо Китай то є Тайвань ).
показати весь коментар
16.01.2025 03:52 Відповісти
Бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла,всьо.
показати весь коментар
15.01.2025 22:46 Відповісти
все просто .. страна агресор не має права голоса
показати весь коментар
15.01.2025 22:55 Відповісти
але тоді вето накладе Китай )))

я ж кажу ООН - це смердючий труп
показати весь коментар
15.01.2025 22:56 Відповісти
ООН-шарага куплена куйлом.Світові лахудри,куплені рашистським сутинером
показати весь коментар
15.01.2025 23:13 Відповісти
Має - ось коли позбавлять кацапів місця в раді небезпеки РНЗ ( розєднаних націй Землі ) тоді вони права вето взагалі не будуть мати .
показати весь коментар
16.01.2025 03:22 Відповісти
ООН - це гнилий труп
показати весь коментар
15.01.2025 22:53 Відповісти
Попіздаріум...
показати весь коментар
15.01.2025 23:02 Відповісти
Доповідь в ООН від України буде готувати "дипломат" Чалий, той що готував Кучмі "Будапештський меморандум" а Зеленському "стамбульську капітуляцію"?
показати весь коментар
15.01.2025 23:13 Відповісти
Побулькають газіровкою, та виразять озабочєнность
показати весь коментар
16.01.2025 00:43 Відповісти
🤣🤡🤣🤡🤣🤡
показати весь коментар
16.01.2025 08:32 Відповісти
 
 