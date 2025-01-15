Радбез ООН 16 січня обговорить війну в Україні

Рада Безпеки ООН збереться 16 січня для обговорення ситуації в Україні у звʼязку з російською війною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Засідання з пункту порядку денного "Підтримання миру і безпеки України" відбудеться на запит Словенії та США, які консультувалися з українською делегацією.

Від ООН, за даними секретаріату Радбезу, доповідатиме представник Департаменту ООН з політичних питань.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).

Попереднє засідання Радбезу ООН стосовно України було 16 грудня і скликалося через масовані обстріли Росією цивільного населення та критичної інфраструктури.

Також читайте: РФ навмисно завдає ракетних ударів по мирних містах України перед тим, як скликає Радбез ООН, - Кислиця