Радбез ООН 16 січня обговорить війну в Україні
Рада Безпеки ООН збереться 16 січня для обговорення ситуації в Україні у звʼязку з російською війною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Засідання з пункту порядку денного "Підтримання миру і безпеки України" відбудеться на запит Словенії та США, які консультувалися з українською делегацією.
Від ООН, за даними секретаріату Радбезу, доповідатиме представник Департаменту ООН з політичних питань.
Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (о 22:00 за Києвом).
Попереднє засідання Радбезу ООН стосовно України було 16 грудня і скликалося через масовані обстріли Росією цивільного населення та критичної інфраструктури.
Потрібно кардинально міняти Статус ООН та вводити механізми обмеження прав вето, тимчасово та по "зацікавленим питанням".
Або ООН остаточно розвалиться.
я ж кажу ООН - це смердючий труп