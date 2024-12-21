РФ навмисно завдає ракетних ударів по мирних містах України перед тим, як скликає Радбез ООН, - Кислиця

Країна-агресорка Росія здійснила щонайменше 18 ракетних ударів по мирних містах України, зокрема по цивільній інфраструктурі, перед скликанням засідання Ради Безпеки ООН щодо нашої країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коли делегація РФ знову зібрала Радбез на тему "Підтримка миру та безпеки України",

Ми вже звертали увагу Ради на чітку кореляцію між часом російських атак на цивільну інфраструктуру України та ініційованими РФ засіданнями Радбезу, як сьогодні. Ця кореляція мала місце щонайменше у 18 випадках",- наголосив Кислиця.

Постпред навів конкретні дати - ініційовані Росією зустрічі та російські ракетні удари по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі України. Цей перелік охоплює період з 11 квітня по 20 грудня 2024 року.

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"Сьогодні вранці Росія знову розпочала засідання Ради Безпеки повітряним терором проти українських міст, зокрема Києва, Херсона та Кривого Рогу", - зауважив постпред.

Кислиця нагадав, що раніше диктатор РФ Путін закликав до "високотехнологічної дуелі" між Росією та західними країнами. Мовляв, Росія вдарить по Києву "Орєшніком", а західні системи ПРО намагатимуться захистити столицю.

"Очевидно, навіть представник Путіна в ООН сьогодні вирішив не згадувати про цю божевільну ідею, бо розуміє, що їй більше місце в психіатричній лікарні, ніж у Радбезі", - наголошує український дипломат.

Щоб змусити Росію припинити агресію, потрібна потужна та ефективна міжнародна коаліція держав, які поділяють принципи всеосяжного, справедливого й тривалого миру на основі Формули миру та Статуту ООН", - додав постійний представник України.

Кислиця закликав Раду Безпеки ООН зосередитися на усуненні загроз, які несе агресивний неоімперіалізм Росії, та забезпечити притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

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Ракетний удар РФ по Києву 20 грудня

Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву.

Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.

Під час ранкової російської атаки були пошкоджені посольства шести країн ЄС.

Унаслідок ракетного удару Росії по Києву було пошкоджене фасадне вітражне скло на костелі Святого Миколая - пам’ятці архітектури національного значення України.