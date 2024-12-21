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Новини
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РФ навмисно завдає ракетних ударів по мирних містах України перед тим, як скликає Радбез ООН, - Кислиця

Наслідки атаки рашистів на Київ 20 грудня

Країна-агресорка Росія здійснила щонайменше 18 ракетних ударів по мирних містах України, зокрема по цивільній інфраструктурі, перед скликанням засідання Ради Безпеки ООН щодо нашої країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коли делегація РФ знову зібрала Радбез на тему "Підтримка миру та безпеки України",

Ми вже звертали увагу Ради на чітку кореляцію між часом російських атак на цивільну інфраструктуру України та ініційованими РФ засіданнями Радбезу, як сьогодні. Ця кореляція мала місце щонайменше у 18 випадках",- наголосив Кислиця.

Постпред навів конкретні дати - ініційовані Росією зустрічі та російські ракетні удари по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі України. Цей перелік охоплює період з 11 квітня по 20 грудня 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звірства РФ проти України - частина системної політики знищення нашої ідентичності, - Кислиця

"Сьогодні вранці Росія знову розпочала засідання Ради Безпеки повітряним терором проти українських міст, зокрема Києва, Херсона та Кривого Рогу", - зауважив постпред.

Кислиця нагадав, що раніше диктатор РФ Путін закликав до "високотехнологічної дуелі" між Росією та західними країнами. Мовляв, Росія вдарить по Києву "Орєшніком", а західні системи ПРО намагатимуться захистити столицю.

"Очевидно, навіть представник Путіна в ООН сьогодні вирішив не згадувати про цю божевільну ідею, бо розуміє, що їй більше місце в психіатричній лікарні, ніж у Радбезі", - наголошує український дипломат.

Щоб змусити Росію припинити агресію, потрібна потужна та ефективна міжнародна коаліція держав, які поділяють принципи всеосяжного, справедливого й тривалого миру на основі Формули миру та Статуту ООН", - додав постійний представник України.

Кислиця закликав Раду Безпеки ООН зосередитися на усуненні загроз, які несе агресивний неоімперіалізм Росії, та забезпечити притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

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Ракетний удар РФ по Києву 20 грудня

Нагадаємо, зранку 20 грудня російські загарбники завдали комбінованого ракетного удару по Києву.

Наслідки атаки фіксуються у різних районах столиці. За останніми даними, відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих.

Під час ранкової російської атаки були пошкоджені посольства шести країн ЄС.

Унаслідок ракетного удару Росії по Києву було пошкоджене фасадне вітражне скло на костелі Святого Миколая - пам’ятці архітектури національного значення України.

Автор: 

обстріл (28449) росія (65146) Радбез ООН (852) Кислиця Сергій (207) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+5
Вони брутальне та цинічне порушення міжнародного права проігнорували, коли кацапня сюди вдерлася у 2022 році. І три роки спостерігають за тим, як вони тут все знищують. Максимум, на що ця імпотентна ООН (організація озабочених націй) спромоглася, то це прийняти якусь нікчемну резолюцію. А ми ще хочемо, щоб вони відреагували на удари по цивільній інфраструктурі. Ну ще один папірець ухвалять і повісять у себе на сайті. І що???
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21.12.2024 09:42
+3
Кислиця, не оправдуй рашистських вбивць тим,що вони щось роблять "навмисно" Це куйня.Все.що робить рашист.в тому числі наносячи ракетні удари.вбиваючи людей. руйнуючи українські І НЕ ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКІ ,міста і села є "рашистська звіряча споконвічна,кровожадна її суть, котрою і живе "TERORUSSIA"
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21.12.2024 09:24
+3
И ООН и её совбез - это изжившая себя бесполезная организация, после окончания войны её нужно будет распустить и создавать новые институты, регулирующие международные отношения, с новыми возможностями и действенными рычагами воздействия на любое государство, нарушающее правила проживания на Земле.
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21.12.2024 10:21
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Кислиця, не оправдуй рашистських вбивць тим,що вони щось роблять "навмисно" Це куйня.Все.що робить рашист.в тому числі наносячи ракетні удари.вбиваючи людей. руйнуючи українські І НЕ ТІЛЬКИ УКРАЇНСЬКІ ,міста і села є "рашистська звіряча споконвічна,кровожадна її суть, котрою і живе "TERORUSSIA"
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21.12.2024 09:24 Відповісти
Ху...ло це невиліковно хворий, як і усі у ху... ляндії. А неб..зя є рупором який розповсюджує его брехню. Но вже і йому тяжко вкривати хворобу свого бариги з підворітья. Тому на кожне засідання йде як на моральну страту.
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21.12.2024 09:29 Відповісти
Точно так само, як до нього ходив Чуркін... А потім "скарапастижна помер"... Небензя відчуває, що скоро і у нього буде "інфаркт желудка"...
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21.12.2024 09:38 Відповісти
Або самокат запропонують
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21.12.2024 10:34 Відповісти
Нахєр він нам здався? Здохне цей - кацапи пришлють нового... І в ООН будуть ще кілька років до нього придивляться, в очікуванні, що він зрозуміє, КУДИ він потрапив, і змінить риторику... А до цього дурня всі вже звикли і вже нічого розумного від нього не очікують...
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21.12.2024 14:24 Відповісти
Ну просто знищити Україну,а без навмисно ніяк.
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21.12.2024 09:31 Відповісти
Вони брутальне та цинічне порушення міжнародного права проігнорували, коли кацапня сюди вдерлася у 2022 році. І три роки спостерігають за тим, як вони тут все знищують. Максимум, на що ця імпотентна ООН (організація озабочених націй) спромоглася, то це прийняти якусь нікчемну резолюцію. А ми ще хочемо, щоб вони відреагували на удари по цивільній інфраструктурі. Ну ще один папірець ухвалять і повісять у себе на сайті. І що???
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21.12.2024 09:42 Відповісти
Постійна тактика кацапських істот, вона ж для них ї стратегія.
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21.12.2024 09:59 Відповісти
Свиноподібний невіглас ,кацап тероризує ООН, а більшість ковтає з проглотом,мовчки.Ганьба
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21.12.2024 10:21 Відповісти
И ООН и её совбез - это изжившая себя бесполезная организация, после окончания войны её нужно будет распустить и создавать новые институты, регулирующие международные отношения, с новыми возможностями и действенными рычагами воздействия на любое государство, нарушающее правила проживания на Земле.
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21.12.2024 10:21 Відповісти
Невже світ **********? Підуть слухати чергову кацапську брехню? *********. Спитайте, чому кацапи в ООН,в Радбезі? Чи агресія,вбивства-це тепер мир?
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21.12.2024 12:14 Відповісти
 
 