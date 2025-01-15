З полону повернули важкохворого "азовця", який брав участь в обороні Маріуполя, ще 849 перебувають в російських застінках, - Прокопенко
У межах обміну полоненими між Україною та РФ 15 січня, з російського полону вдалося повернути одного військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Ще 849 бійців бригади перебувають у російській неволі.
Про це у соцмережі Facebook повідомив командир бригади "Азов" Денис Прокопенко (Редіс), інформує Цензор.НЕТ.
"Під час сьогоднішнього обміну з російського полону вдалося повернути одного військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Після важкої 86-денної оборони Маріуполя та тривалого часу у пекельному російському полоні наш боєць нарешті зможе побачити своїх рідних", - написав військовий.
Прокопенко зазначив, що обмін відбувся за окремим форматом взаємної репатріації важкохворих полонених, які мають бути обміняні в першу чергу згідно з Третьою Женевською конвенцією.
Також Редіс розповів, що боєць, якого сьогодні вдалося повернути з полону у важкому стані здоров'я - у нього важка форма відкритого туберкульозу.
"Росіяни регулярно вчиняють воєнні злочини, розстрілюючи українських військовополонених, та утримуючи їх в жахливих умовах. Катування, знущання, голод, відсутність медичної допомоги. Боєць, який повернувся сьогодні, у вкрай важкому стані. У нього важка форма відкритого туберкульозу", - розповів командир.
Окрім цього, Прокопенко розповів, що у російській неволі досі перебувають 849 бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов". І наразі єдиний та дієвий спосіб повернення їх додому - це обміни.
"12-та бригада спецпризначення "Азов" регулярно бере у полон військовослужбовців ворога та робить все, аби наш обмінний фонд зростав. Так, ми неухильно дотримуємось законів та звичаїв війни. Але навіть якби їх не існувало, у нас є військова честь та відповідальність за наших полонених побратимів. Кожен боєць бригади знає, що у російських тюрмах на визволення чекають українські воїни, серед яких 849 бійців "Азову", а єдиний на сьогоднішній день дієвий спосіб їхнього повернення додому - обміни. Яка б ненависть до ворога не охоплювала нас під час бою, противник, який склав зброю, може стати квитком на свободу для когось з наших полонених", - йдеться в дописі Редіса.
Нагадаємо, що 15 січня Україна повернула із російського полону 25 військових та цивільних.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"роззброїтись та мирно 'евакуюватися' під гарантіями та наглядом ООН та Червоного Хреста"?