З полону повернули важкохворого "азовця", який брав участь в обороні Маріуполя, ще 849 перебувають в російських застінках, - Прокопенко

У межах обміну полоненими між Україною та РФ 15 січня, з російського полону вдалося повернути одного військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Ще 849 бійців бригади перебувають у російській неволі.

Про це у соцмережі Facebook повідомив командир бригади "Азов" Денис Прокопенко (Редіс).

"Під час сьогоднішнього обміну з російського полону вдалося повернути одного військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Після важкої 86-денної оборони Маріуполя та тривалого часу у пекельному російському полоні наш боєць нарешті зможе побачити своїх рідних", - написав військовий.

Прокопенко зазначив, що обмін відбувся за окремим форматом взаємної репатріації важкохворих полонених, які мають бути обміняні в першу чергу згідно з Третьою Женевською конвенцією.

Також Редіс розповів, що боєць, якого сьогодні вдалося повернути з полону у важкому стані здоров'я - у нього важка форма відкритого туберкульозу.

"Росіяни регулярно вчиняють воєнні злочини, розстрілюючи українських військовополонених, та утримуючи їх в жахливих умовах. Катування, знущання, голод, відсутність медичної допомоги. Боєць, який повернувся сьогодні, у вкрай важкому стані. У нього важка форма відкритого туберкульозу", - розповів командир.

Окрім цього, Прокопенко розповів, що у російській неволі досі перебувають 849 бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов". І наразі єдиний та дієвий спосіб повернення їх додому - це обміни.

"12-та бригада спецпризначення "Азов" регулярно бере у полон військовослужбовців ворога та робить все, аби наш обмінний фонд зростав. Так, ми неухильно дотримуємось законів та звичаїв війни. Але навіть якби їх не існувало, у нас є військова честь та відповідальність за наших полонених побратимів. Кожен боєць бригади знає, що у російських тюрмах на визволення чекають українські воїни, серед яких 849 бійців "Азову", а єдиний на сьогоднішній день дієвий спосіб їхнього повернення додому - обміни. Яка б ненависть до ворога не охоплювала нас під час бою, противник, який склав зброю, може стати квитком на свободу для когось з наших полонених", - йдеться в дописі Редіса.

Нагадаємо, що 15 січня Україна повернула із російського полону 25 військових та цивільних.

