Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих та поранених полонених, - Коордштаб про сьогоднішній обмін
Під час сьогоднішнього обміну в Україну повернули 25 важкохворих та поранених полонених.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що усі звільнені військовослужбовці – солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь. Серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами.
Коордштаб зазначив, що військові, яких вдалося звільнити з полону РФ, — це представники Нацгвардії, ЗСУ (в тому числі ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.
Також вдалося забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини. Наймолодшому з них — 24 роки, а найстаршому — 60.
"Ці люди багато пережили без належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі. Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб - туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям. Згідно з Третьою Женевською конвенцією саме важкохворі та важкопоранені мають бути повернені у першу чергу", - додали у Координаційному штабі.
ну з ворогами зрозуміло, на те вони й вороги. А як назвати, тих хто 59-60-річного туди відправив?