У Піщаному під Покровськом підірвали шахту, щоб росіяни не перекинули нею війська, - New York Times
В селі Піщане неподалік Покровська підірвали стратегічно важливу вугільну шахту, щоб в росіян не було можливості таємно переправити нею війська.
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Як розповіли журналістам шахтарі, вхід до шахти №3 став надто небезпечним через постійні російські обстріли. Він розташований найближче до фронту, в селі Піщане.
Тому на початку грудня 2024 року шахтарів почали спускати через інший вхід, через що спуск тривав значно довше – близько двох годин. Щоб повернутися назад, шахтарі їхали конвеєрними стрічками, які транспортували щойно видобуте вугілля.
Крім того, через обстріли іноді виходили з ладу системи електропостачання та вентиляції, що змушувало шахтарів евакуюватися. Однак утримання шахти в роботі якомога довше було критично важливим для української економіки, оскільки саме ця шахта забезпечувала українських металургів вугіллям потрібної марки.
Як пише NYT, вибухівку заклали у двох інших шахтах підприємства, які сьогодні залишаються під контролем України. Однак невідомо, чи її привели в дію.
