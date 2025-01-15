У Піщаному під Покровськом підірвали шахту, щоб росіяни не перекинули нею війська, - New York Times

В селі Піщане неподалік Покровська підірвали стратегічно важливу вугільну шахту, щоб в росіян не було можливості таємно переправити нею війська.

Про це пише The New York Times

Як розповіли журналістам шахтарі, вхід до шахти №3 став надто небезпечним через постійні російські обстріли. Він розташований найближче до фронту, в селі Піщане.

Тому на початку грудня 2024 року шахтарів почали спускати через інший вхід, через що спуск тривав значно довше – близько двох годин. Щоб повернутися назад, шахтарі їхали конвеєрними стрічками, які транспортували щойно видобуте вугілля.

Крім того, через обстріли іноді виходили з ладу системи електропостачання та вентиляції, що змушувало шахтарів евакуюватися. Однак утримання шахти в роботі якомога довше було критично важливим для української економіки, оскільки саме ця шахта забезпечувала українських металургів вугіллям потрібної марки.

Як пише NYT, вибухівку заклали у двох інших шахтах підприємства, які сьогодні залишаються під контролем України. Однак невідомо, чи її привели в дію.

