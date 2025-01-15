УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11613 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 880 6

У Піщаному під Покровськом підірвали шахту, щоб росіяни не перекинули нею війська, - New York Times

шахта

В селі Піщане неподалік Покровська підірвали стратегічно важливу вугільну шахту, щоб в росіян не було можливості таємно переправити нею війська.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Як розповіли журналістам шахтарі, вхід до шахти №3 став надто небезпечним через постійні російські обстріли. Він розташований найближче до фронту, в селі Піщане.

Тому на початку грудня 2024 року шахтарів почали спускати через інший вхід, через що спуск тривав значно довше – близько двох годин. Щоб повернутися назад, шахтарі їхали конвеєрними стрічками, які транспортували щойно видобуте вугілля.

Читайте: Метінвест Ахметова призупиняє роботу шахти в Покровську: працівників евакуюють, а коксівне вугілля для металургів замінять американським

Крім того, через обстріли іноді виходили з ладу системи електропостачання та вентиляції, що змушувало шахтарів евакуюватися. Однак утримання шахти в роботі якомога довше було критично важливим для української економіки, оскільки саме ця шахта забезпечувала українських металургів вугіллям потрібної марки.

Як пише NYT, вибухівку заклали у двох інших шахтах підприємства, які сьогодні залишаються під контролем України. Однак невідомо, чи її привели в дію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ прагне захопити Покровськ, щоб активізувати кампанію з окупації Часового Яру, - Reuters

Автор: 

шахта (708) Донецька область (9341) Покровськ (779) Покровський район (907) Піщане (25) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://mind.ua/news/20206957-shahti-ahmetova-u-ssha-cilodobovo-pracyuyut-dlya-***********-***********-oligarha-rozsliduvannya

Український олігарх Рінат Ахметов придбав у Сполучених Штатах Америки низку шахт, видобуває там вугілля і експортує його в Україну на свої українські коксохімічні заводи. Про це пише https://www.radiosvoboda.org/amp/schemes/30391441.html «Радіо Свобода», спираючись на дані проведеного розслідування програми «Схеми» та «Центру протидії корупції».

Шахти розташовані на сході центральної частини США - у штатах Кентуккі, Вірджинії і Західній Вірджинії. На одній з них, за півтори милі від міста Софія в окрузі Релей, за словами місцевого мешканця, колишнього шахтаря Джозефа Барнетта, щодня завантажують видобуте вугілля. «Ось там - шахта, де мій син працює. Вони завантажують цілий потяг кожні 18-19 годин. А ось там, через автомагістраль, ще одна шахта - так вони зараз взагалі цілодобово працюють. Інша шахта тут неподалік - так навіть і вона повернулася до роботи. Вугільний бізнес пішов вгору», - каже Барнетт.
показати весь коментар
15.01.2025 23:41 Відповісти
Хоч у когось мізків вистачило.
показати весь коментар
15.01.2025 23:41 Відповісти
не можна залишати кацапам працюючі шахти
показати весь коментар
16.01.2025 00:18 Відповісти
Хто в шахте не бывал, тот солнца не видал.
New York Times в шахте не бывал.
Вы думаете это метро - рельсы в любую точку, только свет выключен. Подключай генератор и грузись. Платформа Песчаное - Покровск.
Сталкеры -с проводниками шахтерами пройдут. Отряд небольшой проведут. Но перебрасывать войска по шахтам. Журналист изнасиловал шахтёра
показати весь коментар
16.01.2025 07:43 Відповісти
Что Вы несете?! А как они в Авдос пролезли по канализационной трубе, а в Годинник Яр по дренажным каналам к основному каналу? Результат знаете? Да-да, небольшим отрядом.
показати весь коментар
16.01.2025 08:07 Відповісти
 
 