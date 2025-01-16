В Держдепі США пояснили чому РФ ще не визнали спонсором тероризму
В Державному департаменті Сполучених Штатів вважають, що визнання Росії державою - спонсором тероризму не є найефективнішим способом для досягнення наявних політичних цілей.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не вважаємо це (визнання РФ державою - спонсором тероризму – Ред.) найефективнішим способом для досягнення наявних політичних цілей, коли говоримо про Росію", - зазначив він.
Він висловив переконання, що кількість санкцій, які США вже запровадили проти Росії, включно з останніми пакетами минулого й цього тижня, мають практичні наслідки.
У цьому контексті речник послався на повідомлення ЗМІ, що після введення обмежень для енергетичного сектору РФ по всьому світу почали зупинятися танкери з російською нафтою, в тому числі біля берегів Китаю.
Дайте вгадаю - це якось пов'язано з толерантним відношенням до геїв?
+
Держава - агресор .
Держава - окупант .
Раша - то ж черговий "ваш сукин син"!