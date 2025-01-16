УКР
Новини
9 315 35

В Держдепі США пояснили чому РФ ще не визнали спонсором тероризму

речник Державного департаменту США Метью Міллер

В Державному департаменті Сполучених Штатів вважають, що визнання Росії державою - спонсором тероризму не є найефективнішим способом для досягнення наявних політичних цілей.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не вважаємо це (визнання РФ державою - спонсором тероризму – Ред.) найефективнішим способом для досягнення наявних політичних цілей, коли говоримо про Росію", - зазначив він.

Він висловив переконання, що кількість санкцій, які США вже запровадили проти Росії, включно з останніми пакетами минулого й цього тижня, мають практичні наслідки.

У цьому контексті речник послався на повідомлення ЗМІ, що після введення обмежень для енергетичного сектору РФ по всьому світу почали зупинятися танкери з російською нафтою, в тому числі біля берегів Китаю.

І цей склад Держдепу, і цей речник "доживають" свої останні дні, тому всі їхні політичні цілі ідуть в небуття разом із ними...
показати весь коментар
16.01.2025 01:10 Відповісти
Ага. Після них приходять ще кращі які вважають террористів і диктаторів своїми друзями
показати весь коментар
16.01.2025 02:29 Відповісти
і ведуть з ними перемовини
показати весь коментар
16.01.2025 23:51 Відповісти
могли б і ядерною бомбою кинути, але у тих підарів теж є, тому вимушені.
показати весь коментар
17.01.2025 08:05 Відповісти
Повіяло махровим куколдізмом.
показати весь коментар
16.01.2025 01:13 Відповісти
Політика подвійних стандартів. Воно біле, але насправді таки чорне, а війна це мир...
показати весь коментар
16.01.2025 01:22 Відповісти
А може пояснення простіше - Захід виступав в ролі вчителя який вчив шо треба жити по законам, а коли настав час показати як це колективний Захід тойво трішки - інші варіанти також можливі але мій не такий образливий і подібне .
показати весь коментар
16.01.2025 01:28 Відповісти
Західну Європу привчили боятися росію. От так і виросли декілька поколінь які звикли покладались на "дядю Сема". Дядько Сем постарів і послав всіх до біса. Ой лишенько що ж тепер робити? - війська нема, мужчини якісь жінкоподібні слимаки, зброї теж не вистачає, а жити заможно і затишно хочеться. От і купують тимчасовий спокій як можуть...
показати весь коментар
16.01.2025 01:40 Відповісти
Може й так а може бояться вони бімбу ядренну - бо якшо кацапи і американці мають велику територію де можна заникатисьб то , то європейцям не так пощастило ( Монако в цьому плані навіть звичайна бімба може завдати непоправної шкоди - а такі бімби в кацапів є ).
показати весь коментар
16.01.2025 01:50 Відповісти
В океані зупиняються російські танкери, тому ми не визнаємо Росію спонсором тероризму. Л-логіка. На городі бузина, а Києві дядько!
показати весь коментар
16.01.2025 08:56 Відповісти
Визнати рашку спонсором тероризму - эта ескалація!
показати весь коментар
16.01.2025 01:32 Відповісти
А хто у цьому контексті китайці?
показати весь коментар
16.01.2025 01:42 Відповісти
Мене більше цікавить, хто в цьому контексті США.
показати весь коментар
16.01.2025 07:07 Відповісти
покидьки
показати весь коментар
16.01.2025 23:52 Відповісти
Рідкісний ****** долетить до середини Днiпра. 🤪
показати весь коментар
16.01.2025 01:49 Відповісти
Як може бути сам собі спонсор?
показати весь коментар
16.01.2025 01:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OUdjvKG-p2c ГЛАВНАЯ ОШИБКА БАЙДЕНА. Почему война до сих пор идет?
показати весь коментар
16.01.2025 02:01 Відповісти
о я вже майже перестав його дивитися а тут такий відос
показати весь коментар
16.01.2025 14:24 Відповісти
Навіть не читав!
Дайте вгадаю - це якось пов'язано з толерантним відношенням до геїв?
показати весь коментар
16.01.2025 02:20 Відповісти
Тобто ДВІЙНА МОРАЛЬ ?
показати весь коментар
16.01.2025 03:33 Відповісти
ПОДВІЙНА
показати весь коментар
16.01.2025 07:08 Відповісти
То може визнати державою-терористом?
показати весь коментар
16.01.2025 03:48 Відповісти
Факт !
+
Держава - агресор .
Держава - окупант .
показати весь коментар
16.01.2025 04:24 Відповісти
Ге ж!
Раша - то ж черговий "ваш сукин син"!
показати весь коментар
16.01.2025 05:17 Відповісти
Бздять!...
показати весь коментар
16.01.2025 06:15 Відповісти
Тема "наявних політичних цілей" не розкрита. Тому обсмоктування ефективністі способів не має сенсу.
показати весь коментар
16.01.2025 07:16 Відповісти
Ніколи ще америка не була такою слабкою країною як зараз. Ніколи ще не був президент Америки таким ліверним як байден.
показати весь коментар
16.01.2025 07:22 Відповісти
Ось у цьому вся срана політика ******** ліберальних демократій: "Насрати на факти, бо головне - досягнення політичних цілей!" Або їхня Реал політік - буду обніматися хоч з дияволом, тільки утриматися у владі і задовольнити свій лохторат.
показати весь коментар
16.01.2025 07:44 Відповісти
Байден це лише бліда тінь улубленого президента товстожопих нащадків рабів - Обами!
показати весь коментар
16.01.2025 07:46 Відповісти
Цинічні потвори брехливі
показати весь коментар
16.01.2025 07:53 Відповісти
І що спонсору тероризму не можна влаштовувати ті самі санкції що запровадили зараз?!). Якась маячня.
показати весь коментар
16.01.2025 08:14 Відповісти
Український народ, говорячи вустами політтехнологів офісу президента - Подоляка і Єрмака, навчився поливати брудом всі заходи, які роблять США і не помічають, що слугориги продовжили контракти по транспортуваннчя нафти і самий свіжий приклад - закупівля російського обладнання на добудову Хмельницької АЕС, нехтуючи всім на світі, особливо безпекою своїх громадян.
показати весь коментар
16.01.2025 08:29 Відповісти
Ніхто за останні роки так не відчиняв очі на реальну політику і інтереси понад усе як зробила ця війна.
показати весь коментар
16.01.2025 09:14 Відповісти
тому що ссикуни
показати весь коментар
16.01.2025 10:12 Відповісти
 
 