Сили оборони відновили положення біля Успенівки, ворог окупував Нескучне, - DeepState. КАРТА
Силам оборони вдалось відновити положення біля Успенівки, однак російські війська окупували Нескучне.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Сили Оборони України відновили положення біля Успенівки. Ворог окупував Нескучне, а також просунувся у Времівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль