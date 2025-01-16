УКР
Сили оборони відновили положення біля Успенівки, ворог окупував Нескучне, - DeepState. КАРТА

Силам оборони вдалось відновити положення біля Успенівки, однак російські війська окупували Нескучне.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Сили Оборони України відновили положення біля Успенівки. Ворог окупував Нескучне, а також просунувся у Времівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів", - йдеться в повідомленні.

Росіяни окупували Нескучне

