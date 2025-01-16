УКР
Новини
5 105 8

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 814 150 осіб (+1480 за добу), 9791 танк, 22 015 артсистем, 20 368 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

ЗСУ нищать російську техніку

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 814 150 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.01.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 814 150 (+1480) осіб,
  • танків - 9791 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 20 368 (+20) од,
  • артилерійських систем - 22 015 (+40) од,
  • РСЗВ - 1262 (+0) од,
  • засоби ППО - 1046 (+0) од,
  • літаків - 369 (+0) од,
  • гелікоптерів - 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 503 (+120),
  • крилаті ракети - 3049 (+31),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34 132 (+137) од,
  • спеціальна техніка - 3697 (+1).

Також дивіться: Рештки окупанта із уцілілою пикою валяються на польовій дорозі. ВIДЕО 18+

Втрати РФ на 16 січня

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі

Автор: 

армія рф (18483) ліквідація (4360) знищення (7998) війна в Україні (5754)
Слава Україні та її захисникам !
16.01.2025 07:58 Відповісти
Боже бережи наших Героев Героев!🙏🙏🙏
16.01.2025 08:52 Відповісти
16.01.2025 08:27 Відповісти
Минув 3984 день москальсько-української війни.
209!!! одиниць знищеної техніки та 1480! чумардосів за день.
Логістика супер, арта файно, броня теж непогано. Відбита чергова хвиля дронів та КР. Загальна кількість знищеної арти перевалила за 22000!,
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 814 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
16.01.2025 09:06 Відповісти
16.01.2025 09:09 Відповісти
де ці потвори стільки желізяччя і м'яса беруть?
16.01.2025 09:24 Відповісти
Арта, авто, лемінги.... Мордва... .
16.01.2025 10:54 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
16.01.2025 11:37 Відповісти
 
 