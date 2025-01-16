Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 814 150 осіб (+1480 за добу), 9791 танк, 22 015 артсистем, 20 368 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 814 150 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.01.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 814 150 (+1480) осіб,
- танків - 9791 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 20 368 (+20) од,
- артилерійських систем - 22 015 (+40) од,
- РСЗВ - 1262 (+0) од,
- засоби ППО - 1046 (+0) од,
- літаків - 369 (+0) од,
- гелікоптерів - 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 503 (+120),
- крилаті ракети - 3049 (+31),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 132 (+137) од,
- спеціальна техніка - 3697 (+1).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
209!!! одиниць знищеної техніки та 1480! чумардосів за день.
Логістика супер, арта файно, броня теж непогано. Відбита чергова хвиля дронів та КР. Загальна кількість знищеної арти перевалила за 22000!,
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 814 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.