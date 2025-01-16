Завдав понад 200 тис. грн збитків підприємству оборонної сфери - у Конотопі повідомлено про підозру директорові ТОВ
У Конотопі директор ТОВ завдав понад 200 тис. грн збитків підприємству, що діяло в рамках державного оборонного замовлення, надавши неякісне обладнання. Йому повідомлено про підозру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Прокуратурі Сумщини.
За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури повідомлено про підозру директорові Товариства з обмеженою відповідальністю.
Як діяв зловмисник?
За даними слідства, на замовлення Державного підприємства оборонної сфери директор ТОВ зголосився поставити необхідне їм обладнання, відтак із ним було укладено договір та перераховано аванс у розмірі 208 тис. грн.
Після отримання обладнання на державному підприємстві проведено обов’язковий вхідний контроль, під час якого з’ясувалось, що поставлене обладнання не відповідає нормативно-технічним вимогам та не може бути використане.
Зловживаючи службовим становищем, директор ТОВ привласнив 208 тисяч гривень бюджетних коштів.
У подальшому він провів декілька фінансових операцій із вказаними коштами та легалізував їх.
Він тільки навчався.
Дайте йому ще час та шанс.
Дерьмак, під заспокійливе хрипіння найвеличнішого диктора, будує в країні таку саму рашку, з якою б'ються наші воїни: вибіркове правосуддя, закони на знищення прав і свобод, знищення економіки, телефонне право і ручне керування "вузьким колом обмежених осіб"...
Такого подарунку від "мудрого наріду" кремляді у 2019-му не очикували, але не скористатися таким шансом не змогли і полізли у 2022-му.