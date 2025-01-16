УКР
Завдав понад 200 тис. грн збитків підприємству оборонної сфери - у Конотопі повідомлено про підозру директорові ТОВ

Завдав збитків оборонному підприємтсву

У Конотопі директор ТОВ завдав понад  200 тис. грн збитків підприємству, що діяло в рамках державного оборонного замовлення, надавши неякісне обладнання. Йому повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Прокуратурі Сумщини.

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури повідомлено про підозру директорові Товариства з обмеженою відповідальністю.

Як діяв зловмисник?

За даними слідства, на замовлення Державного підприємства оборонної сфери директор ТОВ зголосився поставити необхідне їм обладнання, відтак із ним було укладено договір та перераховано аванс у розмірі 208 тис. грн.

Після отримання обладнання на державному підприємстві проведено обов’язковий вхідний контроль, під час якого з’ясувалось, що поставлене обладнання не відповідає нормативно-технічним вимогам та не може бути використане.

Зловживаючи службовим становищем, директор ТОВ привласнив 208 тисяч гривень бюджетних коштів.

У подальшому він провів декілька фінансових операцій із вказаними коштами та легалізував їх.

Топ коментарі
+7
потужний кейс, десь яйка Резнікова підскакували від сміху...
показати весь коментар
16.01.2025 09:10 Відповісти
+6
Такої туфталогії зі сторони правоохоронних органів, давно не слухав. Він обладнання поставив- поставив, йому перерахували аванс- перерахували. Чому він привласнив аванс, ви що прокурори- заочники? Ви перевіряєте заказ, вас не влаштовує, повертаєте, він вам повертає аванс+ %за невиконання і усе. Скажіть простіше, з вами не поділилися? Як міни на мільйони доларів- то це дрібниці, а тут аж 5.000$.
показати весь коментар
16.01.2025 09:15 Відповісти
+3
А коли вже повидомлять підозру громадянину ЗЕ за сотні міліардів гривень збиткив завданих їм та його 5 - 6 менеджерами оборонної сфері всій України?
показати весь коментар
16.01.2025 09:21 Відповісти
потужний кейс, десь яйка Резнікова підскакували від сміху...
показати весь коментар
16.01.2025 09:10 Відповісти
200 000!?
Він тільки навчався.
Дайте йому ще час та шанс.
показати весь коментар
16.01.2025 09:22 Відповісти
Об"явити виговор - з занесенням в грудак а далі по накатаніи
показати весь коментар
16.01.2025 09:12 Відповісти
Такої туфталогії зі сторони правоохоронних органів, давно не слухав. Він обладнання поставив- поставив, йому перерахували аванс- перерахували. Чому він привласнив аванс, ви що прокурори- заочники? Ви перевіряєте заказ, вас не влаштовує, повертаєте, він вам повертає аванс+ %за невиконання і усе. Скажіть простіше, з вами не поділилися? Як міни на мільйони доларів- то це дрібниці, а тут аж 5.000$.
показати весь коментар
16.01.2025 09:15 Відповісти
А коли вже повидомлять підозру громадянину ЗЕ за сотні міліардів гривень збиткив завданих їм та його 5 - 6 менеджерами оборонної сфері всій України?
показати весь коментар
16.01.2025 09:21 Відповісти
Зе справедливість. Велики вкрадені гроші -мала відповідальність. Малі вкрадені гроші -велика відповідальність.
показати весь коментар
16.01.2025 11:42 Відповісти
Потужно, дуже потужно, правду кажуть, що за відро зерна сяде, а за вагонні норми - ні. Запорізькі представники слугориг вкрали сотні вагонів і контейнерів гуманітарки для ЗСУ - нуль. Резніков накрався яєць про 17 грн. на мільярди - мододець, отримав грамоту і орден. Наєм просто 9 мільярдів списав на укріплення підприємств - велика подяка і живе собі на ці гроші..., а реального, хто щось робив для армії - в тюрягу. Що таке сьогодні 200 тисяч гривень?
показати весь коментар
16.01.2025 09:26 Відповісти
Господи ! Та хіба це можно порівняти з тими збитками , які слуги зробили, з ОПою та 🤡 в Україні ?! Ну до чого ця іммітація , скаженної діяльності ?!
показати весь коментар
16.01.2025 09:28 Відповісти
від такої "патужної" новини від заброньованих органів оборони Зєлєнскага з ОПи дермака почувся істеричний (іншого натепер там і немає) кварталівський регіт..
показати весь коментар
16.01.2025 09:33 Відповісти
На.уй такий піар писати. Знайшли козла відбувайла.
показати весь коментар
16.01.2025 10:05 Відповісти
Все як у совку: вкрав на 10 копійок - злочинець, а крадеш мільярдами - поважна та шанована людина.
Дерьмак, під заспокійливе хрипіння найвеличнішого диктора, будує в країні таку саму рашку, з якою б'ються наші воїни: вибіркове правосуддя, закони на знищення прав і свобод, знищення економіки, телефонне право і ручне керування "вузьким колом обмежених осіб"...
Такого подарунку від "мудрого наріду" кремляді у 2019-му не очикували, але не скористатися таким шансом не змогли і полізли у 2022-му.
показати весь коментар
16.01.2025 10:54 Відповісти
 
 