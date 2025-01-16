Завдав понад 200 тис. грн збитків підприємству оборонної сфери - у Конотопі повідомлено про підозру директорові ТОВ

У Конотопі директор ТОВ завдав понад 200 тис. грн збитків підприємству, що діяло в рамках державного оборонного замовлення, надавши неякісне обладнання. Йому повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Прокуратурі Сумщини.

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури повідомлено про підозру директорові Товариства з обмеженою відповідальністю.

Як діяв зловмисник?

За даними слідства, на замовлення Державного підприємства оборонної сфери директор ТОВ зголосився поставити необхідне їм обладнання, відтак із ним було укладено договір та перераховано аванс у розмірі 208 тис. грн.

Після отримання обладнання на державному підприємстві проведено обов’язковий вхідний контроль, під час якого з’ясувалось, що поставлене обладнання не відповідає нормативно-технічним вимогам та не може бути використане.

Також дивіться: Збитки на понад 4,3 млн грн: повідомлено про підозру начальнику штабу за безпідставне нарахування бойових виплат військовим на Миколаївщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Зловживаючи службовим становищем, директор ТОВ привласнив 208 тисяч гривень бюджетних коштів.

У подальшому він провів декілька фінансових операцій із вказаними коштами та легалізував їх.