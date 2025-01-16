90% працівників ДСНС заброньовано. Інформація про мобілізацію 50% складу не відповідає дійсності, - ДСНС

Інформація про мобілізацію 50% працівників ДСНС не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Як зазначалося раніше, 90% особового складу ДСНС заброньовано. Водночас наголошуємо, що працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом.



Щодня співробітники ДСНС рятують громадян, ліквідовують наслідки російських обстрілів, часто - ціною власного здоровʼя та життя", - йдеться в повідомленні.

Там закликали громадян користуватися лише перевіреною інформацією, а для уточнення даних звертатися по офіційний коментар.

