90% працівників ДСНС заброньовано. Інформація про мобілізацію 50% складу не відповідає дійсності, - ДСНС

У ДСНС заперечили мобілізацію 50% працівників

Інформація про мобілізацію 50% працівників ДСНС не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Як зазначалося раніше, 90% особового складу ДСНС заброньовано. Водночас наголошуємо, що працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом.

Щодня співробітники ДСНС рятують громадян, ліквідовують наслідки російських обстрілів, часто - ціною власного здоровʼя та життя", - йдеться в повідомленні.

Там закликали громадян користуватися лише перевіреною інформацією, а для уточнення даних звертатися по офіційний коментар.

У ДСНС заперечили мобілізацію 50% працівників

Топ коментарі
+5
Ну ти не перегібай, до цих хлопців питань бути не може
16.01.2025 11:15 Відповісти
+4
На фронті повинні воювати бідні, старі та хворі.
16.01.2025 11:25 Відповісти
+3
Підніми свою стару попержену дупу і покажи, як треба. Як ні - стули ...ло
16.01.2025 11:25 Відповісти
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому так? Здорові хлопи за висноаками медиків, доба через дві коли СОУ 24/7?
16.01.2025 11:06 Відповісти
Ну ти не перегібай, до цих хлопців питань бути не може
16.01.2025 11:15 Відповісти
Чому не може бути до них питань? Вони шо, рівнійше їнших серед рівних? От тільки не треба за героя рятивника розповідати, шо є там де прилетаю то є, а інші де не прилітає? І СОУ доба через дві не воюють, як вони. От шоб вони як і солдати 27/7 майже 3 роки то і питань не було б.
16.01.2025 11:26 Відповісти
А так халупи не горять у людей, особливо в осінньо-зимовий період, гасити не треба?
16.01.2025 11:36 Відповісти
Горять но не шодобово. Чому солдат на СБС 27/7 а вони доба на дві дома? може трохи треба справедливість навести у цьому питанні і перевести їх також 24/7 а вивільний склад до СОУ?
16.01.2025 11:40 Відповісти
СБЗ
16.01.2025 11:42 Відповісти
А ти знаєш коли загориться та чи інша будівля? Чи коли дрон чи ракета прилетить, чи коли повінь нахір змиє моста на Західній Україні, чи ще що?
16.01.2025 11:45 Відповісти
То шо, та у ТРИ зміни вони і будуть чергувати біля рідной хати а хлопці СОУ повинні 27/7 воювати без зміни? Шо, ОДНА зміна не впораєтся з раптовой пожежею? Шо, палає шогодинні?
16.01.2025 11:49 Відповісти
Життя взагалі річ не справедлива. Тут уже хто на вшо вчився і як де прилаштувався. Я думаю образ не має бути, бо кожен обрав свій шлях. Хтось проголосував за зебіла, хтось виїхав, хтось мажор, хтось 3 роки не виходить з квартири, хтось працює в тилу, а хтось героїчно пішов на фронт. Всі ми різні, але всі ми українці!!
16.01.2025 11:55 Відповісти
Тоб то, архитектор чи океанограф з дізайнером ландшафту тощо, яки у складі СОУ вчились воювати у ВУЗах а ці ні? Та я розумію, шо мотивовані яки добровільно масово шли до ТРО наприклад вже закінчуются, залишаются пристосуванці та інші слимаки (хто де пристосувався і пристосуются до служби касабам як шо хлопці у пікселю від втоми кинуть фронт). На рахунок хто який шлях вибрав нам все пояснює ст. 65 Конституції України. І от тіх хто сдристнув чи випівз за кордон, хто пристосувався тощо я не вважаю українцями, я вважаю їх хохлами, як і мажорів та "хворих" діточок ющенко, кучми.ю ахметових і нижче по градаціх коляру штанів хоча штані у них всіх спереди жовти а сзаду коричнево-ЗЕлені. То одной зміни у пожчастині не вистачить на 24/7 біля рівдной хати? А інспектора теж гасять пожежи та завали розгрибають?
16.01.2025 12:15 Відповісти
Повень бува по весні. По осені. І шо, неможно ввести призив більш молодших до 25 років до ДСНС?
показати весь коментар
Призив в ДСНС?
показати весь коментар
А чому НІ? Провести законопроєкт і вперед.
показати весь коментар
В ДСНС приймають на службу з 18 років.
показати весь коментар
Служба в ДСНС тільки по контракту.
показати весь коментар
Під час війно можливо і по мобілізації. Треба закон.
показати весь коментар
Підніми свою стару попержену дупу і покажи, як треба. Як ні - стули ...ло
показати весь коментар
Пожежник?
показати весь коментар
Ні, людина, яка вміє трохи думати і працювати. Найкращий засіб агітації - то є вланий приклад. Як ні - язика до дупи. Якось так.
показати весь коментар
Мій власний приклад - два сини майже три роки, з 24.02.2022 р., цілобобово, 24/7, у піхоті, майже без ротації і не доба на дві як пожежники.
А який в тебе власний приклад, людина яка сама собі вважає шо спроможна трохи думати? Розповіси нам як ти "воюєшь" та на яких фронтах? На колчаківських мабуть?
показати весь коментар
До де твій приклад, Кірюша, який сам собе вважає шо спроможний трохи думати? Агов!?!?!?
показати весь коментар
💯👍
показати весь коментар
То шо, Кірюша, де ж твій власний приклад? А воно зникло, це чудо природи яке само про себе каже шо спроможно думати. Набраль шось до рота як казав мітець - скуштували х..я і мовчит.
показати весь коментар
какое здоровье???, они его на службе потеряли! и готовятся в 45 на пеньсию!
показати весь коментар
Та да, доба чергування - дві доби вдома, яке тут здоров'я. Особливо у інспекторів.
показати весь коментар
Як, не дай боже, в твою хату прилетить малєнькій шахедік, то завали будеш сам розбирати?
показати весь коментар
ну не треба відкидати ймовірність що в ДСНС є структури з формальних приписом мажорів для бронювання..

я мало якось вірю в те що 90% прям задіяно

це неможливо при тотальній корупції в Україні
показати весь коментар
Віздє є мажори які просто чіслятся, заброньовані і получають зп при цьому. Але їх все одно не мобілізують, а мобілізують, як абічна, людей які реально шось роблять
показати весь коментар
ага .. цирки )))

я вже якось забув в нас же цирки заброньовані на 100%
показати весь коментар
тільки тотальна їх більшість саме в державних структурах
показати весь коментар
Зараз це скрізь. Навпаки у приватного бізнесу де є гроші це сплошь і рядом
показати весь коментар
от повірте - ні ..от в приватному, критичному(по всім ознакам) ..а інженерів забронювати не можуть

приватне підприємство нормальне не може дозволити собі прийняти на роботу мажорів..і прауювати хтось має.
показати весь коментар
Можна і не через дію, а через ТЦК домовитись з місцевим воєнкумом, шо моє підприємство не чіпаєш, а ми тобі тето-тето.
показати весь коментар
дорого буде ..це якщо підприємство в одному районі ..а якщо по всій Україні

думаєте Вам вистачить коштів ?

і потім "тето тето " ..чим же краще тоді
показати весь коментар
Ну після вводу обов"язаловки ЗП 20 000 гривень для бронювання, як бронювати електрика з обленерго чи слюсара з водоканала, які явно стільки не получають? Через дію ти їх ніяк не забронюєш.
показати весь коментар
Вони приносять багато більше користі, рятуючи життя, ніж заброньовані патріоти-пропагандони.
показати весь коментар
в ДСНС можно брать до 25 и 50+ на контракт..особых спецов можно и забронировать 50%...
показати весь коментар
Ще можна замінити поліцаїв 20 і 50 річними.
показати весь коментар
или призвать на службу пенсионеров-следаков, женщин, ТОТ -20%, а ни депутатов ни госслужбы не сокращено....
показати весь коментар
Так то воно так, але такого не буде ніколи.
показати весь коментар
но но .. на святе підняли руку !!! )

а хто ж буде нарід в стойло заганяти у випадку чого
показати весь коментар
На фронті повинні воювати бідні, старі та хворі.
показати весь коментар
А пожежники багаті? Ну, інспектогра до цього прагули з перевірками. Вони мені завжди нагаду Скруджа, у них так само знак https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0 $ в очах як і у нього.

показати весь коментар
Якраз 50% в ДСНС-це офісні нероби,якісь там інспектори з нагляду, та тому подібні діячі,яких там по двоє на одного реального пожежника чи рятівника.
показати весь коментар
ДСНС пише в телеграмі? А так можна було?
показати весь коментар
