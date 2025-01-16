1 855 47
90% працівників ДСНС заброньовано. Інформація про мобілізацію 50% складу не відповідає дійсності, - ДСНС
Інформація про мобілізацію 50% працівників ДСНС не відповідає дійсності.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Як зазначалося раніше, 90% особового складу ДСНС заброньовано. Водночас наголошуємо, що працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом.
Щодня співробітники ДСНС рятують громадян, ліквідовують наслідки російських обстрілів, часто - ціною власного здоровʼя та життя", - йдеться в повідомленні.
Там закликали громадян користуватися лише перевіреною інформацією, а для уточнення даних звертатися по офіційний коментар.
Топ коментарі
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар16.01.2025 11:15 Відповісти Посилання
+4 Муля #585983
показати весь коментар16.01.2025 11:25 Відповісти Посилання
+3 Кирило Зімин
показати весь коментар16.01.2025 11:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А який в тебе власний приклад, людина яка сама собі вважає шо спроможна трохи думати? Розповіси нам як ти "воюєшь" та на яких фронтах? На колчаківських мабуть?
я мало якось вірю в те що 90% прям задіяно
це неможливо при тотальній корупції в Україні
я вже якось забув в нас же цирки заброньовані на 100%
приватне підприємство нормальне не може дозволити собі прийняти на роботу мажорів..і прауювати хтось має.
думаєте Вам вистачить коштів ?
і потім "тето тето " ..чим же краще тоді
а хто ж буде нарід в стойло заганяти у випадку чого