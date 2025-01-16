УКР
ХАМАС зриває мирну угоду з Ізраїлем, - офіс Нетаньяху

ХАМАС зриває мирну угоду з Ізраїлем

Офіс прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху заявив, що терористичне угруповання ХАМАС відмовилося від деяких домовленостей щодо мирної угоди. 

Про це пише The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що ХАМАС створює "в останню хвилину" кризу, яка не дає завершити угоду про звільнення заручників.

"ХАМАС порушує домовленості та в останню хвилину створює кризу, яка перешкоджає досягненню угоди", - йдеться в заяві.

Зазначається, що кабінет міністрів Ізраїлю не збереться, поки посередники не підтвердять, що ХАМАС "прийняв усі елементи угоди".

Раніше американські ЗМІ повідомили, що у середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.

Також раніше повідомлялося, що 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Газі та звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.

Також читайте: Байден підтвердив досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом: після багатьох місяців інтенсивної дипломатії

Автор: 

Ізраїль (1818) Хамас (201)
Топ коментарі
+24
Якщо ви з мавпою уклали угоду то хто винуватий ви чи мавпа?
16.01.2025 11:26 Відповісти
+11
Дивно . Зірвати угоду навпаки - в інтересах Ізраїля .
Бо та угода , яку Ізраїлю нав'язує трамп , схожа скоріше - на капітуляцію .
16.01.2025 11:28 Відповісти
+10
Ізраїль розтовк Газу але так нічого й не добився .
Ізраїль виводить війська з Гази , 2 тис терористів вийдуть на свободу і поїдуть назад в Газу копати нові тунелі , і за це все Ізраїлю лише повернуть 33 ізраїльтян .
Фактично - все повертається назад , як було до 7 жовтня , це хіба не капітуляція ? Читаю ізраїльських блогерів , вони всі там - в шоці .
Якщо вже Ізраїлю таке нав'язали , то я уявляю що трамп нав'яже Україні !
16.01.2025 12:03 Відповісти
Я взагалі здивований що Ізраїль спробував!Але видно так треба було.Тепер тільки добити нечисть прокацапську
16.01.2025 11:32 Відповісти
А хто з них хто?
Бо саме Нетаньяху їздить до пуйла на гей паради.
І земляки Нетаньяху, клоун зе і інші на сьогодні добивають Україну
16.01.2025 13:41 Відповісти
Тому Ізраіль і робить зараз крайнім Хамас, трумп вирішив по хитрозадості потягаться з мойшами, наївний чувак
16.01.2025 11:39 Відповісти
Нема там ніякої капітуляції, мамкині максималісти все зводять в абсолют.
16.01.2025 11:44 Відповісти
Він розтовк газу, і обезголовив хамас/хезболу. Тунелі підірвані, підземні інфраструктури знищені.
"Ізраїль виводить війська з Гази , 2 тис терористів вийдуть на свободу і поїдуть назад в Газу копати нові тунелі , і за це все Ізраїлю лише повернуть 33 ізраїльтян ."
Колись він обміняв одного ізраільтянина на 1027 терористів.
"Фактично - все повертається назад , як було до 7 жовтня"
Хамас/Хезбола надовго виведені зі строю. Трамп визнав Голани територією Ізраїля.
Ну і Нейтяньяху в певній мірі вигідно таких розклад. Йому потрібно, щоб була постійна війна, що б не відповідати на незручні питання про судову реформу.

В політиці ідеалістів нема і бути не може.
16.01.2025 12:18 Відповісти
Ізраїль виведе війська, а через годину хтось з території Гази пульне по Ізраїлю і вони введуть їх назад.
16.01.2025 13:05 Відповісти
У кацапів навчилися.
16.01.2025 11:28 Відповісти
Що, "мирні домовленості Байдена", що він просував з початку війни не утрималися навіть до інаугурації Трампа?!!
ЛОХи, потрібно було планувати не на 15 січня, а на 19 січня - що би точно встигли.
16.01.2025 11:29 Відповісти
Цінування людського життя - це благословення і прокляття цивілізації Заходу.
І нічого з цим не вдієш.
16.01.2025 11:29 Відповісти
Вони не віновати, ху...ло проплатив
16.01.2025 11:32 Відповісти
😊 Очікував саме цього. Євреї - молодці! Івйни не припиняються перемир'ям. Ти або виграв - і залишився живий, або програв - і тебе нема.
16.01.2025 11:35 Відповісти
******* припиняються.
"Ти або виграв - і залишився живий, або програв - і тебе нема."
300 років тому, можливо. ******* війну виграти неможливо.
16.01.2025 11:46 Відповісти
А хтось виграти пробував? З розвинених країн? Бо афганці свої війни виграли. Обидві останні. В'єтнам свою виграв. Азербайджан теж виграв. Тому тут про неможливо - не правильно. Правильно про не надто хочеться.
16.01.2025 11:50 Відповісти
розкажи це туркам з азерами )))
16.01.2025 11:54 Відповісти
З терористами ніяких домовленостей. Терористів потрібно знищувати.
16.01.2025 11:40 Відповісти
перший обісрамс трампа. Він же мріяв про "пєрвую успєшную сдєлку" щоб до Інаугурації. Напевно повірив, що він пуп Землі.

Ось так він домовляється, ось чого вартують трампівські 24 години/якнайшвидше/6 місяців
16.01.2025 11:53 Відповісти
Він обрав не ту країну для сдєлкі щоб здаватись розумним
16.01.2025 14:09 Відповісти
Не верю. Скорее Израиль увидел кто стал министром обороны США и решил добить Палестину. Если разгорится война межу Израилем и соседями, поддержка Украины отойдет на 2й план
16.01.2025 12:15 Відповісти
прийде трампон
за 24 години нічого не порішає
Він обіцяв
16.01.2025 12:21 Відповісти
Просто вставлю це сюди:
Байден підтвердив досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом: після багатьох місяців інтенсивної дипломатії Джерело: https://censor.net/ua/n3530494
16.01.2025 12:34 Відповісти
Не долго музыка играла..
16.01.2025 12:34 Відповісти
 
 