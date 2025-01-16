ХАМАС зриває мирну угоду з Ізраїлем, - офіс Нетаньяху

Офіс прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху заявив, що терористичне угруповання ХАМАС відмовилося від деяких домовленостей щодо мирної угоди.

Про це пише The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що ХАМАС створює "в останню хвилину" кризу, яка не дає завершити угоду про звільнення заручників.

"ХАМАС порушує домовленості та в останню хвилину створює кризу, яка перешкоджає досягненню угоди", - йдеться в заяві.

Зазначається, що кабінет міністрів Ізраїлю не збереться, поки посередники не підтвердять, що ХАМАС "прийняв усі елементи угоди".

Раніше американські ЗМІ повідомили, що у середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.

Також раніше повідомлялося, що 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Газі та звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.

