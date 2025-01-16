ХАМАС зриває мирну угоду з Ізраїлем, - офіс Нетаньяху
Офіс прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху заявив, що терористичне угруповання ХАМАС відмовилося від деяких домовленостей щодо мирної угоди.
Про це пише The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що ХАМАС створює "в останню хвилину" кризу, яка не дає завершити угоду про звільнення заручників.
"ХАМАС порушує домовленості та в останню хвилину створює кризу, яка перешкоджає досягненню угоди", - йдеться в заяві.
Зазначається, що кабінет міністрів Ізраїлю не збереться, поки посередники не підтвердять, що ХАМАС "прийняв усі елементи угоди".
Раніше американські ЗМІ повідомили, що у середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.
Також раніше повідомлялося, що 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Газі та звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.
Бо саме Нетаньяху їздить до пуйла на гей паради.
І земляки Нетаньяху, клоун зе і інші на сьогодні добивають Україну
Бо та угода , яку Ізраїлю нав'язує трамп , схожа скоріше - на капітуляцію .
Ізраїль виводить війська з Гази , 2 тис терористів вийдуть на свободу і поїдуть назад в Газу копати нові тунелі , і за це все Ізраїлю лише повернуть 33 ізраїльтян .
Фактично - все повертається назад , як було до 7 жовтня , це хіба не капітуляція ? Читаю ізраїльських блогерів , вони всі там - в шоці .
Якщо вже Ізраїлю таке нав'язали , то я уявляю що трамп нав'яже Україні !
"Ізраїль виводить війська з Гази , 2 тис терористів вийдуть на свободу і поїдуть назад в Газу копати нові тунелі , і за це все Ізраїлю лише повернуть 33 ізраїльтян ."
Колись він обміняв одного ізраільтянина на 1027 терористів.
"Фактично - все повертається назад , як було до 7 жовтня"
Хамас/Хезбола надовго виведені зі строю. Трамп визнав Голани територією Ізраїля.
Ну і Нейтяньяху в певній мірі вигідно таких розклад. Йому потрібно, щоб була постійна війна, що б не відповідати на незручні питання про судову реформу.
В політиці ідеалістів нема і бути не може.
ЛОХи, потрібно було планувати не на 15 січня, а на 19 січня - що би точно встигли.
І нічого з цим не вдієш.
"Ти або виграв - і залишився живий, або програв - і тебе нема."
300 років тому, можливо. ******* війну виграти неможливо.
Ось так він домовляється, ось чого вартують трампівські 24 години/якнайшвидше/6 місяців
за 24 години нічого не порішає
Він обіцяв
