Рашисти під покровом туману намагаються проникнути вглиб Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"

Росіяни під прикриттям туману намагаються проникнути углиб Часового Яру

Російські загарбники користуючись туманною погодою намагаються проникнути вглиб Часового Яру на Донеччині.

Про це заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо ситуації в Часовому Яру, то ворог активно використовує труби каналу Сіверський Донець для переховування в ньому під час негоди. Зараз на Донеччині ми часто спостерігаємо зранку туман, і ворог активно використовує цей період часу для того, щоб накопичуватись у цих трубах, а потім за можливості переміщуватись углиб міста зранку або вночі", - зазначив він.

Також читайте: На Покровському напрямку інтенсивні бої, деякі наші позиції зруйновані, - ОСУВ "Хортиця"

За словами речника, оператори дронів Сил оборони фіксують ворожі переміщення та намагаються застосовувати всі можливі засоби для їхнього знищення.

"Позицій, за якими залишаються Сили оборони, стає менше, але все одно особовий склад Сил оборони продовжує утримувати місто Часів Яр. І ми зараз не говоримо про захоплення всього міста, тому що ворог перебуває повсюди. І також наші оператори дронів активно його знищують", - додав Запорожець.

В районі Часового Яру було зафіксовано 430 обстрілів військами РФ.

Також читайте: У Торецьку зараз найскладніша ситуація, бої точаться за кожен будинок, - ОТУ "Луганськ"

війна (1467) Донецька область (9341) Часів Яр (395) Бахмутський район (591) війна в Україні (5754) ОТУ Луганськ (56)
