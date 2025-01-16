УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11747 відвідувачів онлайн
Новини
494 3

Британія розробила і передасть Україні базу даних для відстеження зерна, вкраденого РФ з окупованих територій

Британія розробила і передасть Україні базу даних для відстеження зерна

У Великій Британії розробили базу даних для відстеження викраденого Росією з окупованих регіонів українського зерна, найближчими тижнями її передадуть Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться на сайті британського уряду.

Зазначається, що Україна, яка залишається основним постачальником сільськогосподарської продукції, має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки.

"База даних буде передана Україні міністром охорони довкілля найближчими тижнями", – йдеться в заяві.

Також читайте: В Україні запустили новий Реєстр зберігання зерна

Також повідомляється, що базу розроблено "з використанням передових наукових досягнень для визначення місць вирощування та збору зерна".

Британія розробила її після звернення України до країн "великої сімки" (G7) із проханням допомогти відстежити вкрадене зерно з українських полів, які перебувають під контролем РФ, яке потім перемарковують і продають третім країнам.

Як очікується, нову схему відстеження переміщення зерна буде запущено в межах договору про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією, підписання якого очікують під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Києва, що розпочався в сьогодні, 16 січня.

Також читайте: Рашисти цьогоріч вивезли понад 180 тис. тонн українського зерна через порт Маріуполя, - Шмигаль

Автор: 

Велика Британія (5740) зерно (3174)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спостерігати, але не допускати ескалації.
От якби декілька зерновозів за таємничих обставин затонули...
показати весь коментар
16.01.2025 12:37 Відповісти
І що робити з тією базою?
показати весь коментар
16.01.2025 13:27 Відповісти
Є-зерно. Добавлять новий застосунок. Користуйтеся.
показати весь коментар
16.01.2025 14:20 Відповісти
 
 