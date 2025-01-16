Британія розробила і передасть Україні базу даних для відстеження зерна, вкраденого РФ з окупованих територій

У Великій Британії розробили базу даних для відстеження викраденого Росією з окупованих регіонів українського зерна, найближчими тижнями її передадуть Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться на сайті британського уряду.

Зазначається, що Україна, яка залишається основним постачальником сільськогосподарської продукції, має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки.

"База даних буде передана Україні міністром охорони довкілля найближчими тижнями", – йдеться в заяві.

Також повідомляється, що базу розроблено "з використанням передових наукових досягнень для визначення місць вирощування та збору зерна".

Британія розробила її після звернення України до країн "великої сімки" (G7) із проханням допомогти відстежити вкрадене зерно з українських полів, які перебувають під контролем РФ, яке потім перемарковують і продають третім країнам.

Як очікується, нову схему відстеження переміщення зерна буде запущено в межах договору про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією, підписання якого очікують під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Києва, що розпочався в сьогодні, 16 січня.

