Сирський - генералу Брауну: РФ не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Сирський висловив співчуття американському народу з приводу непоправних втрат, які спричинили нещодавні жахливі пожежі в штаті Каліфорнія.
"В ході розмови поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка характеризується важкими боями на більшості напрямків. Завдяки мужності та відвазі українських військових, переважаючим силам ворога не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту. Вдячність і повага нашим воїнам за ефективну бойову роботу, яку вони ведуть під час інтенсивних боєзіткнень", - йдеться в повідомленні.
Сирський подякував Брауну за позитивну динаміку у наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів ППО, важкої техніки, артилерійських та авіаційних боєприпасів.
Натомість Браун запевнив, що стійкість українських воїнів й надалі буде дієво підтримана з боку США.
2. Так, це саме вона, війна. А у чому перша причина окупаціх нашой землі московитами? Не будемо брати шо коілось з 1991 року, візмемо час відрахунку з травня 2019 року. Шо привело до оккупації? Навть на Оболонь заходили русняві та біля метро "Берестейська" був бій. А хто керував обороною Києва у той час? А де зараз ті касаби шо дерлись до Києва? А Ізюмська операція?
3. Старим зольдатом кваліфікуєтся тактичні успіхи ворога з натягом як оперативно-тактичні успіхи, кваліфікуєтся так як про це каже військова наука у всіх посібниках майже всіх армій та аналіз ваідкритих джерел інформації. ВІЙСЬКОВА НАУКА а не емоції цівільних.
4. Намагайтесь писати більш зрозуміло, бо важко зрозуміти шо ви написали.
як то кажуть думайте.
кацапів влаштовує сирок, бо він воює ідеальним для кацапів способом, лобовими атаками піхоти.
хоча кому я це пишу, старому маразматику такому самому совковому ахфіцеру, для якого люди це ресурс у якого одна ціль здохнути за родіну...
Так шо, бот, зазпагойся.
совок ібаний.
Причина катастрофи на Покровському напрямку - вище командування, - комбат Філімонов Джерело: https://censor.net/ua/n3530539
можеш піти поцілувати ікону сирка та жукова і йти за кораблем.
біполярочка, чи деменція..
Але в наш час це вже мабуть "таємниця" лише для населення, але не для ворога. Особливо, враховуючи те як старанно наша влада застосовує різноманітні "резерви" та "армії", чи то "плюс" чи то "хрест"...
У битві перемагає той, у кого більше резервних батальйонів.
(Наполеон Буонапарт)
Не маючи доступу до інформації оперативного управління ГШ о справах у ЗСУ судити не можу. По тому шо коїтся та спілкуючись з офіцерами та солдатами окремих бригад і підрозділів маю свою думку. Не дуже веселу. Но то моя думка. Вона може бути субєктивною без данних оперативного управління. Також без ціх даних маті ідеі можлову яки завгодно. Головна моя думка та ідея шо не треба створювати нові бригади, а треба розгортати діючи досвідчені бригади у дівізіх та корпуса. Як шо і робити резервні то комплектувати десь так - 70% особового складу з бойовим досвідом, 30% молодняк. Та не менш півроку бойового злагодження та навчання. ВСІ силовики, ВСІ, МВД, ДБР, ДСНС тощо повинні пройти фронт не менш 6 місяців. Це гарний резерв для бригад МВС та НГУ. Хто не бажає чи тікає - звільненя без пособій, льгот та пенсіонів з виключенням з черги на житло. Ну за довгострокову фортифікацію на нових рубіжах оборони ви і так все розумієте. ЗЕлені ніхера не будують а тільки крадуть. Шо стосуєтся генералів - Сирський також приймав участь у тому розбітті рашистів. Київ, Ізюм тощо. Звільнили нажаль добрий костяк. Це питання до ЗЕленого гівнюка чому та хто порадив. ЕНу якось так як шо коротко.
А Сирка в академії не вчили, як з цим розбиратись. Тому ми відступаємо...
Сырский продолжает выполнять задачи рф.