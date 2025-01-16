Сирський - генералу Брауну: РФ не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Сирський висловив співчуття американському народу з приводу непоправних втрат, які спричинили нещодавні жахливі пожежі в штаті Каліфорнія.

"В ході розмови поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка характеризується важкими боями на більшості напрямків. Завдяки мужності та відвазі українських військових, переважаючим силам ворога не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту. Вдячність і повага нашим воїнам за ефективну бойову роботу, яку вони ведуть під час інтенсивних боєзіткнень", - йдеться в повідомленні.

Сирський подякував Брауну за позитивну динаміку у наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів ППО, важкої техніки, артилерійських та авіаційних боєприпасів.

Натомість Браун запевнив, що стійкість українських воїнів й надалі буде дієво підтримана з боку США.

