Сирський - генералу Брауну: РФ не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту

Сирський провів розмову із Чарльзом Брауном

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Сирський висловив співчуття американському народу з приводу непоправних втрат, які спричинили нещодавні жахливі пожежі в штаті Каліфорнія.

"В ході розмови поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка характеризується важкими боями на більшості напрямків. Завдяки мужності та відвазі українських військових, переважаючим силам ворога не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту. Вдячність і повага нашим воїнам за ефективну бойову роботу, яку вони ведуть під час інтенсивних боєзіткнень", - йдеться в повідомленні.

Сирський подякував Брауну за позитивну динаміку у наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів ППО, важкої техніки, артилерійських та авіаційних боєприпасів.

Натомість Браун запевнив, що стійкість українських воїнів й надалі буде дієво підтримана з боку США.

Читайте: Сирський та генерал Браун обговорили найбільш критичні потреби Сил оборони в озброєнні

війна (1467) Сирський Олександр (712) Браун Чарльз (30) війна в Україні (5754)
+13
А чверть України захапали, це що?
+12
Потужно! Покровськ у напівоточенні, а так все саіпісь...
+10
****** квартальний. Здало за рік 3600 кв. км. Кацап ******,як і його хазяїн зелупа.
Добре, що Сирок у шапочці. Щоб навушників з ФСБ не було видно.
А де я можу ознайомитись з доказовою базою того шо він агент фсб? І шо він сказав не так?
"доказова база" в методичках фсб. Там підібрані тези які найкраще впливають на мораль і волю до спротиву України.
А де я можу ознайомиотись з змістом ціх методичок фсб з тезами яких ви так добре ознайомлені?
доказова база-справи.******* квадратні кілометри окупованої України
Розрахунок провести з якій дати? З лютого 2014 року чи з якійсь іншой дати? Наприклад з травня 2019 року? По справам я бачу відсутність у русні стратегиних перемог. тактичні з натягом оперативно-тактичні бачу, це війна, а от стратегичний не бачу.
(я бачу)справи русні, окуповані ними українські території в квадратних кілометрах.До чого можна віднести окуповані українські території із "думання "старого солдата" часів совкового союзу- до тактичних.а чи то стратегічних перемог,а може все ж таки це війна і ці території де-факто під контроолем рашиста????якщо українська територія під контролем ворога,то як її класифікує "старий зольдат".як тактичний ,стратегічний успіх рашиста,а чи то і тактичний і стратегічний програш української сторони,котрий привів до рашистської окупації певної частини української території???
1. Ну, пів служби так у СА друга частина слузби у ЗСУ.
2. Так, це саме вона, війна. А у чому перша причина окупаціх нашой землі московитами? Не будемо брати шо коілось з 1991 року, візмемо час відрахунку з травня 2019 року. Шо привело до оккупації? Навть на Оболонь заходили русняві та біля метро "Берестейська" був бій. А хто керував обороною Києва у той час? А де зараз ті касаби шо дерлись до Києва? А Ізюмська операція?
3. Старим зольдатом кваліфікуєтся тактичні успіхи ворога з натягом як оперативно-тактичні успіхи, кваліфікуєтся так як про це каже військова наука у всіх посібниках майже всіх армій та аналіз ваідкритих джерел інформації. ВІЙСЬКОВА НАУКА а не емоції цівільних.
4. Намагайтесь писати більш зрозуміло, бо важко зрозуміти шо ви написали.
досить того що його батьки спокійно живуть на параші, живуть а не гниють у домовині від новичка...
як то кажуть думайте.
Ні, цого досить тільки баранам, безмозглій ковбиці тощо.
ну так так, батьки мясника спокійно живуть, а родичів простих атошників виловлюють та виселяють з ТОТ.
кацапів влаштовує сирок, бо він воює ідеальним для кацапів способом, лобовими атаками піхоти.
хоча кому я це пишу, старому маразматику такому самому совковому ахфіцеру, для якого люди це ресурс у якого одна ціль здохнути за родіну...
Батьки ЗЕленого м'ясника живуть дуже спокіно і шо?
Кацапів і Зеленський влаштовує.
Так шо, бот, зазпагойся.
якщо знайдеш хоч один коментар на сайті де б я захищав зелупу, я тобі 1к гривень на пенсійну карту кину.
совок ібаний.
Мені чужого не треба залиш власному батькові, ійобаному совку.
що злилось гівно собаче, дрочи далі на свого ідола мясника сирка.
Причина катастрофи на Покровському напрямку - вище командування, - комбат Філімонов Джерело: https://censor.net/ua/n3530539
Гівно собаче випало з під хвіта тупий вівці після того як на смітнику її покрив тупий ібаний совок, і нарекли це собаче гівно Bogdan 36c175a4.
не гори так чмо старе, ахвіцер кочнений, піди от стінку вбийся, більше користі для суспісльтва буде.
можеш піти поцілувати ікону сирка та жукова і йти за кораблем.
Ви боти заПооляцьки таки тупі і примитівні шо з ваших висерів можно тільки іржати як вас у потугах когось спровокувати пердолить.
ухахахахах ботом падаяльяка мене ще ніхто не називав, тільке старе совкове чмо яке молиться на сирка, та обсирає зедерьмаків які цього ж таки сирка і призначили на посаду...
біполярочка, чи деменція..
Не верти свою тупістю, *********. Завали хавало й відповзи в кущі. Якось так.
Причина катастрофи на Покровському напрямку - вище командування, - комбат Філімонов Джерело: https://censor.net/ua/n3530539
Кацап, у якого родина живе на болотах, призначена головкомом. Як ви гадаєте, про це фсб знає?
А чверть України захапали, це що?
Це наслідки того шо стадо баранів з вівціми, під керівництвом кремля на чолі з ******, коломойськоахметовопінчуківських олігархів, в 2019 року, під час війни, обрало на пост президента ані політика, ані діпломата ані патріота тощо а поца-піськограя з проросійськми поглядами та його слуг наріда.
Єто другоє..
Україна демілітаризована, денацифікована, вже відмовилась від НАТО, втратила вихід до Чорного моря і Київ більше не столиця?
Потужно! Покровськ у напівоточенні, а так все саіпісь...
****** квартальний. Здало за рік 3600 кв. км. Кацап ******,як і його хазяїн зелупа.
Не маю права критикувати жодного військового. Тому дозвольте право на свою думку. кацапська стратегія 2023 -.... дуже проста. Малими кроками, повільно, послідовно тіснити наші ЗСУ. Розумні будуть казати - це тактика, а не стратегія. Але вона працює, як її не називай. Нам теж потрібна своя тактика, яка буде перебивати їхнє просування. Якщо такої у нас немає, то ... ? З усього стратегія на цій війні не працює. Не буде планів Барбаросса чи Багратіон. Будуть села, дороги, посадки, сірі зони. Чим нам відповідати ? СЗЧ чи 155 бригадою ? Гадаю, що треба відповідати РОЗУМНИМИ РІШЕННЯМИ та РОЗУМНИМ КЕРУВАННЯМ. А є у нас такі розумники ? Лідор довів що він не розумник. Оточення його не краще. А що у нас там в ЗСУ ? В Генштабі ? Після Залужного.
Біль ніж півтора року тому, Головнокомандувач ЗСУ генерал Залужний вимогал у Верховного Головнокомандувача 4-х разового ухилянта Зеленського почати проведення маштабной мобілізації (шо є його ПРЯМИМ ОБОВ'ЯЗКОМ згідно пункту 20, ст.103, розділу V Конституції України) 500 000 чоловівкив з метою підготовки їх на протязі 6 місяців шоб СОУ мали підготовлений бойовий резерв. На його вимогу ВГ Зеленський відповів - не бачу розрахунків не бачу потреби в ЗСУ достатньо людей. Зараз великий брак людей у СОУ. Виборці Зеленського не хотять захищати країну. Ще є питання шо до чого?
Недавно "президент" заявив, що чисельність ЗСУ складає 880 000. Рік тому була така ж кількість.
Чисельність ЗСУ та СОУ взагалі це таємниця.
Так, повинна була б бути.
Але в наш час це вже мабуть "таємниця" лише для населення, але не для ворога. Особливо, враховуючи те як старанно наша влада застосовує різноманітні "резерви" та "армії", чи то "плюс" чи то "хрест"...
Генерал який має резерви ще не разбит.

У битві перемагає той, у кого більше резервних батальйонів.

(Наполеон Буонапарт)
Старий зольдат або неуважний, або дуже старий. Без образ. Я питав не про справи у зєлєнській камарільї - там завжди все добре. Мівіна є, кава теж і готуються до ... шашликів як завжди. Після виборів. У мене питання про справи у ЗСУ та про наявність розумних генералів після звільнення тих генералів, які розбили рашистську орду у 2022 році. Про наявність ідей та стратегій бити ворога наявними силами та засобами.
У цьому житті ВСЕ взаімлплв'язане. Висмикниш на сраці волосину, а сльози з очей.
Не маючи доступу до інформації оперативного управління ГШ о справах у ЗСУ судити не можу. По тому шо коїтся та спілкуючись з офіцерами та солдатами окремих бригад і підрозділів маю свою думку. Не дуже веселу. Но то моя думка. Вона може бути субєктивною без данних оперативного управління. Також без ціх даних маті ідеі можлову яки завгодно. Головна моя думка та ідея шо не треба створювати нові бригади, а треба розгортати діючи досвідчені бригади у дівізіх та корпуса. Як шо і робити резервні то комплектувати десь так - 70% особового складу з бойовим досвідом, 30% молодняк. Та не менш півроку бойового злагодження та навчання. ВСІ силовики, ВСІ, МВД, ДБР, ДСНС тощо повинні пройти фронт не менш 6 місяців. Це гарний резерв для бригад МВС та НГУ. Хто не бажає чи тікає - звільненя без пособій, льгот та пенсіонів з виключенням з черги на житло. Ну за довгострокову фортифікацію на нових рубіжах оборони ви і так все розумієте. ЗЕлені ніхера не будують а тільки крадуть. Шо стосуєтся генералів - Сирський також приймав участь у тому розбітті рашистів. Київ, Ізюм тощо. Звільнили нажаль добрий костяк. Це питання до ЗЕленого гівнюка чому та хто порадив. ЕНу якось так як шо коротко.
Все ОК. Але я у повному курсі без особистого спілкування. Бо тримаю себе в інфопросторі. Бєз поблажєк. Не підтримую Бутусова та К про реформу з укрупнення частин під час наступу ворога. Чому ? Не бачу гідних генералів та підготовлених резервів. Цими справами ніхто не займався до цього належним чином. А наказ це наказ. Без гідної бази. Мене турбує інше. Прорахунки списують на відсутність зброї, дронів, фортифікацій і іншого. Це теж важливо. Але розраховувати командир повинен на те що є в наявності. І думати виходячи з цього. ТОМУ ДЛЯ ЦЬОГО ТРЕБА ІНШЕ. Повна інфообізнанність командира про ситуацію у сусідів та його повна автономність у прийнятті рішень: поганих чи хороших.
Це ваша думка. І вона також суб'єктівне.
Якщо є переважаючі в рази "сили", то повинно бути і скупчення цих сил . Якщо є скупчення то воно повинно знищуватись всім чим є. А то цікаво розказують переважаючи сили , а атакують маленькими групами.
Скупчення за межами ураження нашою зброєю. Постійно підвозять групи, розосереджують максимально. Виходить тонкий суцільний шар піхоти. На ЛБЗ немає вже такого, щоб стрельнув в одну точку - вбив тисячу.
Ну то говорять же фронтовики, що ворог просто заходить в пусті оборонні споруди, де нікого нема. А для цього ніяких скупчень не треба й так буде перевага.
І взагалі , у чувака батьки мало того що козлопітеки, так ще ж живуть в козлостані. І зауважу, спокійно живуть , фсб їх не дрючить і не беруть в заручники. То що можна чекати від такого головнокомандувача?
Так це і є коварство кацапів - вони "малими піхотними групами" по 5-10 ******** взяли Авдос, Курахове, Торецьк, дійшли до Покровська.
А Сирка в академії не вчили, як з цим розбиратись. Тому ми відступаємо...
Проблема зараз це людський ресурс. ******* демократія виростила абсолютно інфантильних яйценосів. Кожна жаба зараз квака про свої права.
🃏
Ти про ОП й чиновників та їх кумів-друзів, у яких бронь? Це правда.
дай міліон людського ресурсу довбойобам мясникам, які кидають як 155 бригаду без дронів та ребів на найважчий напрямок, все рівно результат буде однаковий..
А,ну тогда помощи достаточно,скажет генелал Браун
Сырский продолжает выполнять задачи рф.
"Завдяки мужності й відвазі" - то він сам розуміє, що в деяких бригадах повний бардак, тому не професійні й злагоджені дії , а мужність і відвага стали головним чинником. Грьобаний "жуков"!
Такі да, - "Вдячність і повага нашим воїнам за ефективну бойову роботу, яку вони ведуть під час інтенсивних боєзіткнень" і тому "переважаючим силам ворога не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту" незважаючи на твою бездарність і шкідництво.
Повернить Залужного, бо Сирський здав все, що відвоював Залужний у 2023 році і навіть більше. Такий же салдофон, як Г. Жуков.
Зате тактичних і оперативних - хоч жопою жуй. В нього стратегічна мета - захопити Україну, і якщо він її досягне - вам вже не прийдеться нести таку дурню, а українцям - її слухати.
