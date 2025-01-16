УКР
Суд відправив під нічний домашній арешт чоловіка, який у Києві порізав бритвою підлітка через музику

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 60 діб чоловікові, якого підозрюють у нападі з перукарською бритвою на студента за те, що той з компанією гучно слухав музику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили в Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що сторона обвинувачення просила про цілодобовий домашній арешт. Поки невідомо, чи будуть оскаржувати це рішення.

Крім того, після зʼясування ступеня поранення інкриміновану статтю можуть змінити.

У суді 53-річний чоловік, який раніше не був судимий, пояснював, що компанія, мовляв, поводилася неприйнятно, на зауваження інших пасажирів не реагувала.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Убивство підлітка на фунікулері в Києві: суд залишив підозрюваного під вартою

Що передувало?

У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали 53-річного чоловіка, який з перукарською бритвою напав на 17-річного студента в автобусі за те, що той гучно слухав музику та не реагував на зауваження.

+9
Звичайно, різати когось бритвою це занадто. І це дійство має бути покаране. Але й бути затоптаним групою ,,мальчіков в трусіках,, після короткої словесної перепалки також не хочеться нікому. Дуже вже переймаються у нас потерпілими неповнолітніми, яким завдали шкоди чомусь виключно тоді коли вони перебували в групі подібних ,,младєнсов,, Дивно завжди. Практично немає історій про напад дорослого на одинокого підлітка на міських вулицях. А от про інциденти з одиноким дорослим і шайку малолітніх шакалів хоть греблю гати. І, як правило, дорослого до тюрми, шакалят у вугол на горох. Після чого вони знову на вулиці у стаї.
16.01.2025 15:13 Відповісти
+8
Ці придуркі поки люлєй не отримають, поводити себе по людські не починають. Пісюни недоразвинуті.
16.01.2025 14:44 Відповісти
+7
100 % слухались якогось моргенчлена чи інстасобаку золотий генофонд
16.01.2025 14:43 Відповісти
Якась дичина! Довбні в яких війни нема нахабно розважаються музикою у громадському місці, а інший бовдур вештається Києвом із бритвою...
Може він цирульником підробляє?
Тим самим заохотили "цвіт"нації продовжувати в тому ж дусі.
Дичина в тому, що цей бритворіз повинен сидіти не під домашнім арештом, а в камері. Замах на вбивство все таки.
Замах на вбивство кого ? Бидла ?
Бидло це ти.
З якого переляку. Чі ти з таких же як і ці уйо..ки. Шакалята, які герої тільки в стаї, да перед малолітніми *******.
справа у тому що зараз війна, чутливість суспільства має інший рівень, тому і суддям теж *****. Тому за за злочин, який кваліфікуєттся за статтею 296 частина друга (дії вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) вже у камеру не саджають, а росто тіпа відправляють під домашній арешт. Так що намагайтесь тепер звикнути до нової реальності, вона тепер такою буде ще довго.
тут маю Вам пояснити, що мойка яка була у дядька, ніяк не підпадає під

"предмет, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень"

це предмет який виявився "під рукою" (якщо дядько, звісно, не наговорить лишнього)
ну взагалі-то і викрутка начебто не підпадає під предмет, спеціально пристосований для нанесення тілесних ушкоджень, але все одно такі епізоди йдуть по 296 ч.2.
тільки якщо загострена

уявіть собі ріжковий ключ на 32 - надзвичайно небезпечний предмет але він ніяк не підпаде під 296 ч.2, що з ним не роби

але якщо хтось "розумний" намотає на нього шматочок ізоленти для зручності і застосує певним чином - 296 ч.2 гарантована

така вона юриспруденція
Звичайно, різати когось бритвою це занадто. І це дійство має бути покаране. Але й бути затоптаним групою ,,мальчіков в трусіках,, після короткої словесної перепалки також не хочеться нікому. Дуже вже переймаються у нас потерпілими неповнолітніми, яким завдали шкоди чомусь виключно тоді коли вони перебували в групі подібних ,,младєнсов,, Дивно завжди. Практично немає історій про напад дорослого на одинокого підлітка на міських вулицях. А от про інциденти з одиноким дорослим і шайку малолітніх шакалів хоть греблю гати. І, як правило, дорослого до тюрми, шакалят у вугол на горох. Після чого вони знову на вулиці у стаї.
Моліться, щоб ви такого з бритвою не зустріли. А тоже не сподобатися зачіска і почне бритвою правити. І звідки ви взяли, що там була група? Не придумуйте.
Человек воспользовался бритвой потому что законом у нас не пользуются от слова совсем.Закон у нас не соблюдают все,начиная от дурноватых малолеток до напыщенных бюрократов,от продажной полиции и ворюг прокуроров до пенсионеров,шляющихся по дорогам вдоль и поперек.Суд Линча работает там где нет порядка и уважения.
Все вірно, але до чого тут пенси на дорогах 🤔!
