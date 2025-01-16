Суд відправив під нічний домашній арешт чоловіка, який у Києві порізав бритвою підлітка через музику
Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 60 діб чоловікові, якого підозрюють у нападі з перукарською бритвою на студента за те, що той з компанією гучно слухав музику.
Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили в Київській міській прокуратурі.
Правоохоронці зазначили, що сторона обвинувачення просила про цілодобовий домашній арешт. Поки невідомо, чи будуть оскаржувати це рішення.
Крім того, після зʼясування ступеня поранення інкриміновану статтю можуть змінити.
У суді 53-річний чоловік, який раніше не був судимий, пояснював, що компанія, мовляв, поводилася неприйнятно, на зауваження інших пасажирів не реагувала.
Що передувало?
У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали 53-річного чоловіка, який з перукарською бритвою напав на 17-річного студента в автобусі за те, що той гучно слухав музику та не реагував на зауваження.
"предмет, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень"
це предмет який виявився "під рукою" (якщо дядько, звісно, не наговорить лишнього)
уявіть собі ріжковий ключ на 32 - надзвичайно небезпечний предмет але він ніяк не підпаде під 296 ч.2, що з ним не роби
але якщо хтось "розумний" намотає на нього шматочок ізоленти для зручності і застосує певним чином - 296 ч.2 гарантована
така вона юриспруденція