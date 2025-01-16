Суд відправив під нічний домашній арешт чоловіка, який у Києві порізав бритвою підлітка через музику

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на 60 діб чоловікові, якого підозрюють у нападі з перукарською бритвою на студента за те, що той з компанією гучно слухав музику.

про це в Київській міській прокуратурі повідомили.

Правоохоронці зазначили, що сторона обвинувачення просила про цілодобовий домашній арешт. Поки невідомо, чи будуть оскаржувати це рішення.

Крім того, після зʼясування ступеня поранення інкриміновану статтю можуть змінити.

У суді 53-річний чоловік, який раніше не був судимий, пояснював, що компанія, мовляв, поводилася неприйнятно, на зауваження інших пасажирів не реагувала.

Що передувало?

У Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали 53-річного чоловіка, який з перукарською бритвою напав на 17-річного студента в автобусі за те, що той гучно слухав музику та не реагував на зауваження.