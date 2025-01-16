Верховний суд відмовив УПЦ МП у праві користування Єлецьким монастирем у Чернігові

Верховний суд України відмовив у позові УПЦ МП щодо права користування Єлецьким монастирем у Чернігові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Рішення було ухвалено 16 січня 2025 року на користь Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній".

Як зазначається, це рішення є продовженням тенденції, коли суди підтверджують, що церковні структури УПЦ МП не мають права на володіння чи використання історичних пам'яток.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підкреслило важливість дотримання чинного законодавства України щодо використання культурної спадщини, а також зазначило, що рішення суду є частиною зусиль з охорони національних пам'яток.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Верховний суд вже прийняв подібне рішення щодо Спасо-Преображенського собору в Чернігові.

