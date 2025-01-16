УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11747 відвідувачів онлайн
Новини
1 768 18

Верховний суд відмовив УПЦ МП у праві користування Єлецьким монастирем у Чернігові

Верховний суд відмовив УПЦ МП у праві користуватися Єлецьким монастирем

Верховний суд України відмовив у позові УПЦ МП щодо права користування Єлецьким монастирем у Чернігові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Рішення було ухвалено 16 січня 2025 року на користь Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній".

Як зазначається, це рішення є продовженням тенденції, коли суди підтверджують, що церковні структури УПЦ МП не мають права на володіння чи використання історичних пам'яток. 

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підкреслило важливість дотримання чинного законодавства України щодо використання культурної спадщини, а також зазначило, що рішення суду є частиною зусиль з охорони національних пам'яток.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Верховний суд вже прийняв подібне рішення щодо Спасо-Преображенського собору в Чернігові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переховувався 2,5 роки у монастирях УПЦ МП: СБУ затримала інтернет-провокатора з Черкас

Автор: 

Верховний Суд (1200) УПЦ МП (1224) Чернігів (807) Чернігівська область (1002) Чернігівський район (57)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Слава Богу!!!
показати весь коментар
16.01.2025 14:43 Відповісти
+12
Нехай УПЦ МП в повному складі на Соловки киздує. Там монастир великий, на всіх вистачить...
показати весь коментар
16.01.2025 14:45 Відповісти
+8
Я б достав історію і дав почитати цим ряженим попам указ їхньго любимого леніна, де той наказував палити церкви і вбивати попів. Рашисти ж хочуть відродити ссср ну от для них і приміняти укази вождів ссср. І хай тільки скажуть що їм не подобається
показати весь коментар
16.01.2025 14:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
замечательно
показати весь коментар
16.01.2025 14:41 Відповісти
Слава Богу!!!
показати весь коментар
16.01.2025 14:43 Відповісти
Я б достав історію і дав почитати цим ряженим попам указ їхньго любимого леніна, де той наказував палити церкви і вбивати попів. Рашисти ж хочуть відродити ссср ну от для них і приміняти укази вождів ссср. І хай тільки скажуть що їм не подобається
показати весь коментар
16.01.2025 14:45 Відповісти
Він наказував не "вбивати попів" а вішати на церковних брамах...
показати весь коментар
17.01.2025 09:16 Відповісти
Нехай УПЦ МП в повному складі на Соловки киздує. Там монастир великий, на всіх вистачить...
показати весь коментар
16.01.2025 14:45 Відповісти
московська церква геть з Русі - України!

у вас є болото там і робіть свою церкву , на не своє не зазіхайте
показати весь коментар
16.01.2025 14:51 Відповісти
А як там справа з Печерською Лаврою, московські попи повернули її через міжнародні суди?
Передбачаючи всякі закиди про "національний набуток народу" , одразу кажу, що історично Печерська Лавра будувалась на руїнах середньовічної Лаври і завжди функціонувала на кошти Московської церкви.
показати весь коментар
16.01.2025 14:53 Відповісти
Брехня
показати весь коментар
16.01.2025 15:01 Відповісти
Лавру взагалі треба зруйнувати як пам'ятку москалізації України.
показати весь коментар
16.01.2025 15:35 Відповісти
Лавру будували українці.
показати весь коментар
16.01.2025 15:54 Відповісти
Не будували, а працювали на будівництві.
показати весь коментар
16.01.2025 16:07 Відповісти
Ця "масковська секта" існувала не завжди, а лише з 1448-го року.
показати весь коментар
16.01.2025 15:10 Відповісти
Десь на 100 років раніше, коли Сергій Радонізський переметнувся з Володимира до Москви. А Лавра стала московським метастазом у тілі України за Андрусівським перемир'ям у другій половині 17 сторіччя.
показати весь коментар
16.01.2025 15:43 Відповісти
Московська церква - на москвоії. В нас її не повинно бути.
показати весь коментар
16.01.2025 14:59 Відповісти
А де Павлуша Мерседес дівся? Хтось може проінформувати. Багатьох від від Бога відштовнув.
показати весь коментар
16.01.2025 15:04 Відповісти
Нехай котяться на свій мордор. Скатертиною доріжка?
показати весь коментар
16.01.2025 15:07 Відповісти
Ну потерплять трошти. В договорі з Кацапією буде окремий пункт про "пєрєстать гонєнія цєеркві!"
показати весь коментар
16.01.2025 15:32 Відповісти
Амінь
показати весь коментар
18.01.2025 04:32 Відповісти
 
 