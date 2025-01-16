УКР
Біля Маріїнського палацу, де Зеленський зустрічався зі Стармером, ППО збивала дрон РФ, - The Guardian

Стармер і Зеленський

Під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Києва на ранок 16 січня 2025 року українська система ППО збивала російський безпілотник поблизу Маріїнського палацу, де планувалася зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Літальний апарат - можливо, російську приманку - було видно і чути над Маріїнським палацом, неподалік від Офісу президента. Наразі невідомо, чи вдалося збити дрон"

Зустріч лідерів була приурочена до підписання угоди про оборонне партнерство між Великою Британією та Україною, а також до обговорення можливих гарантій безпеки для України після закінчення війни, включаючи ймовірне розміщення британських миротворчих військ. Це важливе обговорення відбулося на фоні побоювань, що США можуть зменшити свою підтримку України.

The Guardian нагадує, що Кір Стармер вже відвідував Київ у лютому 2023 року як лідер опозиції, обіцяючи, що політика Великої Британії щодо підтримки України не зміниться в разі приходу його партії до влади.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко також повідомляв про вибухи під час повітряної тривоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Залужний про візит Стармера: Очікуємо на підписання Угоди про 100-річне партнерство

ППО (3473) дрони (5293) Стармер Кір (253)
