УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11659 відвідувачів онлайн
Новини
498 1

Окупанти посилили перевірки і обмежили пересування місцевих на ТОТ Запоріжжя, - ЦНС

Росіяни посилили перевірки на окупованому Запоріжжі

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти посилили так звані "контрдиверсійні заходи".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, ворог значно збільшив кількість блокпостів, особливо у населених пунктах поблизу лінії бойового зіткнення.

До регіону додатково стягнули сили Росгвардії, які проводять вибіркові перевірки місцевих мешканців. Такі заходи свідчать про побоювання окупантів щодо передачі українським Силам оборони інформації про розміщення особового складу та техніки ворога у житлових кварталах захоплених населених пунктів.

Особливу увагу звертають на безпеку жителів тимчасово окупованої Василівки. Місцева влада закликає за можливості покинути громаду через загрозу можливого загострення бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни окупували Янтарне та просунулись біля 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

окупація (6819) Росгвардія (100) Центр національного спротиву (847)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ти їм заборони!
показати весь коментар
16.01.2025 16:26 Відповісти
 
 