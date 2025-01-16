Окупанти посилили перевірки і обмежили пересування місцевих на ТОТ Запоріжжя, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти посилили так звані "контрдиверсійні заходи".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, ворог значно збільшив кількість блокпостів, особливо у населених пунктах поблизу лінії бойового зіткнення.

До регіону додатково стягнули сили Росгвардії, які проводять вибіркові перевірки місцевих мешканців. Такі заходи свідчать про побоювання окупантів щодо передачі українським Силам оборони інформації про розміщення особового складу та техніки ворога у житлових кварталах захоплених населених пунктів.

Особливу увагу звертають на безпеку жителів тимчасово окупованої Василівки. Місцева влада закликає за можливості покинути громаду через загрозу можливого загострення бойових дій.

