Директор НАБУ подав скаргу до ВРП на суддю Печерського суду: повертала вилучені кошти стороннім особам

набу подало скаргу на суддю

Директор НАБУ подав скаргу до Вищої ради правосуддя з проханням притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Печерського районного суду міста Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як зазначають в НАБУ, під час розслідування можливих зловживань з боку посадових осіб судової системи та правоохоронних органів встановлено, що наприкінці 2023 року ця суддя ухвалила низку рішень, щодо яких наявні об’єктивні сумніви у їх відповідності нормам закону.

Йдеться про справи щодо повернення грошей, вилучених під час розслідувань. У першому випадку суддя ухвалила рішення, завдяки якому гроші, які були вилучені під час обшуку, отримав не власник, а стороння особа, яка до цих коштів не мала жодного стосунку. У другому випадку ситуація була аналогічною: вилучені гроші повернули іншій стороні, яка не мала права на ці кошти. Загалом йдеться про дві суми: понад 4,1 млн грн та понад 15 млн грн.

"Варто зазначити, що зазначена суддя вже ухвалювала подібні сумнівні рішення, що стали предметом попередніх скарг до Вищої ради правосуддя", - ідеться у повідомленні.

НАБУ (5429) суддя (1598) ВРП Вища рада правосуддя (586)
Гілка, яку потрібно міцною мотузкою привʼязати до гілляки!
16.01.2025 18:44 Відповісти
А себе вона помилково не вказала як отримувача?
16.01.2025 18:37 Відповісти
Судова система - окрема гілка.....
До чого йшли - на те й натрапили!
16.01.2025 18:34 Відповісти
Судова система - окрема гілка.....
До чого йшли - на те й натрапили!
16.01.2025 18:34 Відповісти
Гілка, яку потрібно міцною мотузкою привʼязати до гілляки!
16.01.2025 18:44 Відповісти
Тільки на папері, насправді мафіозні шістки
16.01.2025 19:15 Відповісти
А себе вона помилково не вказала як отримувача?
16.01.2025 18:37 Відповісти
Вона на цю дію не має патенту,так діє вся суддівська шобла,а цілому директору НАБУ потрібно бачити проблему по всій країні.
16.01.2025 19:41 Відповісти
Цікаво, що ця "судова" гілка самопризначена, вони ніхто - президента ми вибираємо, депутатів ми вибираємо, які прймають закони і укази, а судді не виконують закони і укази, та навіть відміняють волю народу...
16.01.2025 18:48 Відповісти
А шо, з Татаровим не погодили? Він же наглядова інстанція в Офісі ляльководів.
16.01.2025 19:02 Відповісти
Портнова людина. Ложила вона на НАБУ.
16.01.2025 20:03 Відповісти
Портновмькі+татарівські трудяги суддівські, це роблять не безвоздмезно, а просто плюючи на оті нікчемні Закони! Не за них гроші плочено!
Рада доброчесності суддів, може підтвердити ....
Люструвати треба таких ділків СУДДІВСЬКИХ, але не довше 3 метров....
16.01.2025 20:38 Відповісти
17.01.2025 10:00 Відповісти
 
 