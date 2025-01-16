Директор НАБУ подав скаргу до ВРП на суддю Печерського суду: повертала вилучені кошти стороннім особам

Директор НАБУ подав скаргу до Вищої ради правосуддя з проханням притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Печерського районного суду міста Києва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як зазначають в НАБУ, під час розслідування можливих зловживань з боку посадових осіб судової системи та правоохоронних органів встановлено, що наприкінці 2023 року ця суддя ухвалила низку рішень, щодо яких наявні об’єктивні сумніви у їх відповідності нормам закону.

Йдеться про справи щодо повернення грошей, вилучених під час розслідувань. У першому випадку суддя ухвалила рішення, завдяки якому гроші, які були вилучені під час обшуку, отримав не власник, а стороння особа, яка до цих коштів не мала жодного стосунку. У другому випадку ситуація була аналогічною: вилучені гроші повернули іншій стороні, яка не мала права на ці кошти. Загалом йдеться про дві суми: понад 4,1 млн грн та понад 15 млн грн.

"Варто зазначити, що зазначена суддя вже ухвалювала подібні сумнівні рішення, що стали предметом попередніх скарг до Вищої ради правосуддя", - ідеться у повідомленні.

