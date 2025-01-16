Одна людина постраждала внаслідок російських обстрілів Харківщини, - прокуратура

Внаслідлк російських обстрілів Харківщини 16 січня постраждали 1 людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що близько 12:40 російські військові здійснили обстріл села Івашки Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено житловий будинок та лінії електромережі. Без постраждалих. Попередньо, війська рф обстріляли населений пункт з танку.

Також вдень 15 січня у м. Вовчанськ внаслідок атаки ворожого безпілотника вибухове поранення отримав 57-річний чоловік.

