Поки рано визначати, хто з партнерів має сидіти за столом переговорів, окрім самої України, - речник уряду Німеччини

Поки зарано визначати, хто з партнерів крім України має бути на майбутніх переговорах щодо досягнення миру.

Про це заявив речник Федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша позиція завжди дуже чітка, а саме: нічого про Україну без України. Це означає, що якщо переговори будуть, то Україна точно буде за столом… Факт залишається фактом, що Україна є вирішальним чинником у цьому питанні, і нічого не може бути вирішено через її голову", - підкреслив речник.

Стосовно інших учасників переговорів він зауважив, що "був би обережним на даний момент щодо індивідуальних коментарів стосовно таких заяв", закликавши почекати і подивитися, як розвиватимуться події в найближчі тижні та місяці. На переконання офіційного представника уряду ФРН, наразі не є корисним визначати, хто має і може сидіти за столом переговорів. Важливо, щоб такі переговори, якщо вони взагалі відбудуться, бо наразі питання відкрито, відбувалися відповідно до міжнародного права, щоб інтереси України були чітко враховані, і щоб Україна відігравала в переговорах активну роль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заборона на прямі переговори з Путіним для України залишається чинною, - Сибіга

"Ми всі прагнемо сильної України, яка може йти на можливі переговори з Росією з позиції сили. На цьому базується вся наша підтримка і допомога", - зазначив Гебештрайт, додавши, що для канцлера важливо, щоб Україна отримала зрештою хороше рішення.

Так речник відповів на прохання прокоментувати заяви з Москви про те, що Росія готова вести переговори тільки з США.

Німеччина (7661) переговори з Росією (1402)
От тільки не треба лякати, що кабарешника самого перед Пуйлом посадять, і хай долю України вирішує.
16.01.2025 20:24 Відповісти
та і з боку України хто там сидіти буде щє рано визначяти,
а то може знов аграхіміка з ермаком їм завернемо, ну в 98й раз по нанавчаться, з клованом і барабаном?
до 100 спроб осталось тільки дві.
16.01.2025 20:28 Відповісти
Вже все давно зрозуміло - будуть лише раша і США
16.01.2025 20:30 Відповісти
З ким ви хочете вести переговори? - від кацапів хтось прииде?
16.01.2025 20:42 Відповісти
А ще більшою проблемою є питання про те, хто сидітиме за столом переговорів зі сторони України! арахамії, подоляки, єрмаки чи якась інша нечисть?
16.01.2025 21:01 Відповісти
ніхто , із ЄС І США ,на прохання куйла рашистського терориста,(котрого США НЕ ВИЗНАЮТЬ ТАКИМ) окупанта і вбивці українського народу не буде влазити в переговори до тих пір.поки рашист не окупує території про які йшла мова в Стамбулі і Україна сама не напроситься на переговори з куйлом,через брак необхідної західної і американської домоги і не визнає акт капітуляції,та не погодиться з умовами куйла(нейтральний статус.обмежена кількість армії рашистський язик в Україні і фсбешні "батюшки" в українських храмах...ось під що підганяють світові аферисти Україну і її народ...
16.01.2025 21:47 Відповісти
Треба, щоб нормальний партнер, а краще і не один, обов'язково були присутні, а то вовасік почне заїкатись, лопотати "дядя вова забєрі міня с собой"
16.01.2025 23:45 Відповісти
 
 