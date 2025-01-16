Поки рано визначати, хто з партнерів має сидіти за столом переговорів, окрім самої України, - речник уряду Німеччини

Поки зарано визначати, хто з партнерів крім України має бути на майбутніх переговорах щодо досягнення миру.

Про це заявив речник Федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша позиція завжди дуже чітка, а саме: нічого про Україну без України. Це означає, що якщо переговори будуть, то Україна точно буде за столом… Факт залишається фактом, що Україна є вирішальним чинником у цьому питанні, і нічого не може бути вирішено через її голову", - підкреслив речник.

Стосовно інших учасників переговорів він зауважив, що "був би обережним на даний момент щодо індивідуальних коментарів стосовно таких заяв", закликавши почекати і подивитися, як розвиватимуться події в найближчі тижні та місяці. На переконання офіційного представника уряду ФРН, наразі не є корисним визначати, хто має і може сидіти за столом переговорів. Важливо, щоб такі переговори, якщо вони взагалі відбудуться, бо наразі питання відкрито, відбувалися відповідно до міжнародного права, щоб інтереси України були чітко враховані, і щоб Україна відігравала в переговорах активну роль.

"Ми всі прагнемо сильної України, яка може йти на можливі переговори з Росією з позиції сили. На цьому базується вся наша підтримка і допомога", - зазначив Гебештрайт, додавши, що для канцлера важливо, щоб Україна отримала зрештою хороше рішення.

Так речник відповів на прохання прокоментувати заяви з Москви про те, що Росія готова вести переговори тільки з США.