14 964 78

Путін підписав указ про призов росіян у запасі на військові збори у 2025 році

16 січня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, що передбачає призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2025 році.

Про це йдеться в тексті указу, передає Цензор.НЕТ.

Документ передбачає організацію військових зборів задля "підтримання боєздатності та підвищення рівня підготовки осіб, які перебувають у запасі".

Деталі щодо термінів зборів, кількості залучених резервістів та їхніх обов’язків будуть визначені додатковими документами.

Також указом оголошено 2025 рік у Російській Федерації "Роком захисника Вітчизни".

+28
Це і є прихована мобілізація
показати весь коментар
16.01.2025 20:48 Відповісти
+19
Збори і по-тихому контракт. Багато з тих "зборів" вже не повернуться.
показати весь коментар
16.01.2025 20:53 Відповісти
+15
"Партизани", як їх називали в совку, раптом опиняться на Донеччині, Луганщині, Херсонщині чи Запоріжчині. А потім, як і у 2022-му, будуть волати: "ми нє зналі", "я єхал на учєнія" чи щось схоже на це...
Дуже сподіваюсь, що економіка московії "крякне" раніше, ніж нове м'ясо опиниться в Україні...
показати весь коментар
16.01.2025 20:59 Відповісти
Ескімоса в студію. День з ним носяться. Руський не руський
показати весь коментар
16.01.2025 20:47 Відповісти
якщо ескімо-с на палочькє - то настоящий

.
показати весь коментар
16.01.2025 21:02 Відповісти
Фантазії у Вас пане такі стрьомні.. але тут підтримую.)))
показати весь коментар
16.01.2025 21:04 Відповісти
Не має в українській мові іменника "руський"! Є лише прикметник від слова Рсь і він не стосується росіян жодним чином!
показати весь коментар
16.01.2025 21:10 Відповісти
Вибачте, я не на єкзамені з української мови. А коментував відеоролик з ескімосом і збори кцапів.
Якщо чимсь зачепив, пробачте.
показати весь коментар
16.01.2025 21:16 Відповісти
То не пиши фігні.Який нах руський?Яке відношення до Русі має ескімос чи кацап?
показати весь коментар
16.01.2025 21:24 Відповісти
А вбивать тебе хто прийшов.. Магадан народження, звуть Вася.. мало. То подивись буд ласка, а потім пиши. Що то за єскімос. Пацифісти. Нас ********* ніхто не питає..
показати весь коментар
16.01.2025 21:29 Відповісти
Ти що тупий?
показати весь коментар
16.01.2025 21:31 Відповісти
Ні.. гострий. Питання?
показати весь коментар
16.01.2025 21:33 Відповісти
До тебе дятле питань немає.
показати весь коментар
16.01.2025 21:38 Відповісти
дятле тут саме ти! суті клепки не хватило зрозуміти, доє@алося до написання
показати весь коментар
16.01.2025 22:31 Відповісти
Руськи - це жителі Київської Русі.
показати весь коментар
16.01.2025 21:25 Відповісти
Давайте так швидко, щоб не лаятися, кацапи. Перепрошую.. шо Руських обідив.
показати весь коментар
16.01.2025 21:31 Відповісти
Дебілоїд вони рускі а не руські.Слово руський походить від мешканців Русі.Тупий дятел.
показати весь коментар
16.01.2025 21:32 Відповісти
Шановний нашо ви дебілів ображаєте..зі своїми друзями так себе не поводять.

Я гірше.. набагато гірше. Вам насняться жахи.. то Я.
. І слова дебілоїд в словнику немає. Ви не по темі.. Вам в університеті на філології.. будете чемним.. і люди не будуть в вас плюватись.
показати весь коментар
16.01.2025 21:41 Відповісти
не треба так з ним! він дуже "ранімий"
показати весь коментар
16.01.2025 22:32 Відповісти
Дякую.. надалі буду чемним. Щоб не скривдити ранимого)))
показати весь коментар
16.01.2025 22:39 Відповісти
Це і є прихована мобілізація
показати весь коментар
16.01.2025 20:48 Відповісти
Утилізація.. і пакет, бажано з собою мати.
показати весь коментар
16.01.2025 20:49 Відповісти
Пришла с ваенкамата мне павестка:
"Явиться завтра в крематорий,
И ничего с собой не брать..."
показати весь коментар
16.01.2025 21:09 Відповісти
Бачте... Зразу і без намеков на будущее. А підкажіть.. ладу ще дають отой тазік на колесах.. чи зразу.. тогось.
показати весь коментар
16.01.2025 21:19 Відповісти
А хто утилізіровати буде?
показати весь коментар
16.01.2025 21:16 Відповісти
Ви, да я стараюсь, дружина.. Українці.. а не чекати ясного неба.
показати весь коментар
16.01.2025 21:22 Відповісти
Ну, це відповідь на заклики в Україні тотальної мобілізації, включаючи 18-25.
Ми будемо бусифікувати поголовно, включаючи молодь, вони просто призвуть частину резерву. Тихо і швидко.
М'ясом у довготривалій війні нам не виграти. Це очевидно.
Потрібна інша стратегія. Це теж очевидно.
показати весь коментар
17.01.2025 13:14 Відповісти
Після Донбасу степи, далі будуть йти на марші, треба нові вояки.
показати весь коментар
16.01.2025 20:49 Відповісти
На півдні у нас теж степи, які кацапам дали час замінувати. І багато ми там намарширували у 23-му?
Але ж ми міни не ставитимемо, це ж негуманно...
показати весь коментар
17.01.2025 08:59 Відповісти
Ви самі відповіли на своє питання) Ми нічого не набудували незамінували, отже кацапи будуть марширувати... Вкупі з весняним призовом путіну вистачить м'яса і на Дніпро і на Запоріжжя.
показати весь коментар
17.01.2025 09:23 Відповісти
***** по тихому хоче набрати нових асвабадітелєй.
показати весь коментар
16.01.2025 20:49 Відповісти
Перемовини з ким?
показати весь коментар
16.01.2025 20:50 Відповісти
Збори і по-тихому контракт. Багато з тих "зборів" вже не повернуться.
показати весь коментар
16.01.2025 20:53 Відповісти
Не має там такого указу по цьому посиланню.
показати весь коментар
16.01.2025 20:53 Відповісти
а забийти це "Путін підписав указ про призов росіян у запасі на військові збори у 2025 році" любою мовою і читайте до несхочю.
показати весь коментар
16.01.2025 20:57 Відповісти
А по цьому посиланню є:

https://www.rbc.ru/society/16/01/2025/678941f19a79478a6262a6d0
показати весь коментар
16.01.2025 21:03 Відповісти
І офіціально:

Официальное опубликование правовых актов

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202501160037
показати весь коментар
16.01.2025 21:04 Відповісти
Так ху#ло ж начебто кожного року такий папірець підписує, хіба ні?
показати весь коментар
17.01.2025 09:01 Відповісти
А зеки вже скінчились?
показати весь коментар
16.01.2025 20:55 Відповісти
Зараз йде поповнення в'язниц, а потім вже і до армії
показати весь коментар
17.01.2025 07:51 Відповісти
"Партизани", як їх називали в совку, раптом опиняться на Донеччині, Луганщині, Херсонщині чи Запоріжчині. А потім, як і у 2022-му, будуть волати: "ми нє зналі", "я єхал на учєнія" чи щось схоже на це...
Дуже сподіваюсь, що економіка московії "крякне" раніше, ніж нове м'ясо опиниться в Україні...
показати весь коментар
16.01.2025 20:59 Відповісти
Я думаю, що надія на те, що економіка кацапів ось ось крякне, варто лише ще трішки напружитися, ще мобілізуватися і було головною стратегічною помилкою України. Як результат, втягнулися в безкінечну, виснажливу війну, де основний тип протистояння м'ясо на м'ясо.
В'єтнам свого часу, коли стало зрозуміло, що війну лоб в лоб він не витягне перейшов на партизанську тактику. Що вони тіки на придумували. Виставляли на амерів банальні пастки, які ставлять мисливці на великого звіра, нарили справжні підземні міста, які сполучалися безліччю таємних підземних тонелів. І як пишуть в мемуарах американські військові, це спрацьовувало. Коли раптом, буквально з-під землі з'являлися вєтнамці і малою кількість, але через ефект несподівпності вкладали цілі підрозділи.
Тобто, якщо люди хочуть справді перемогти переважаючого противника, вони шукають методи та стратегії.
показати весь коментар
17.01.2025 13:28 Відповісти
Все вірно пишеш
показати весь коментар
17.01.2025 19:17 Відповісти
Зато у зеленого віслюка все добре і йому мобілізація не потрібна, хоч фрон тупо валиться.
показати весь коментар
16.01.2025 20:59 Відповісти
Не потрібна бусифікації, а мобілізація потрібна.
показати весь коментар
16.01.2025 21:00 Відповісти
как это ?
как это ?
как это ?
а ?
показати весь коментар
16.01.2025 21:04 Відповісти
всі тіж самі на сцені -
какетка, бубетка, їрмачетка і те от кодло зелених підганючників -
аграхімічетка, лещєтка, верещєтка, спеціалістка по мінєтке,
за тин гроші вибрасувачка нардепка?
показати весь коментар
16.01.2025 21:17 Відповісти
Добровільний рекрутинг, великі гроші, великі соціальні бонуси, іноземні найманці, закон демобілізації і фіксовані сроки служби, повне анулювання тцк.
показати весь коментар
16.01.2025 21:23 Відповісти
Анулювання тцк повинно проводитися на нулі.
показати весь коментар
17.01.2025 09:03 Відповісти
Ось так красиво можна на...бати свій народ.
показати весь коментар
16.01.2025 21:04 Відповісти
можна наїбати тільки тих хто готовий бути найобаним.
хто проти? - того не наїбеш...
показати весь коментар
16.01.2025 21:19 Відповісти
Нічого нового, таке кожен рік:

Путін підписав указ про призов росіян у запасі на військові збори у 2025 році

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов у 2024 році на військові збори громадян, які перебувають у запасі.

Президент росії володимир путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2023 році.
показати весь коментар
16.01.2025 21:11 Відповісти
Скільки там резервістів, 2 млн.? Нашим диванним нафронтникам це ніщо.
показати весь коментар
16.01.2025 21:14 Відповісти
А наш весь оперативний резерв ОР-1, та ОР-2 у кількості біля 200 тис. давно пішов...
показати весь коментар
16.01.2025 22:24 Відповісти
Опаньки! Все на СВО... Опять путлер всех перехитрил
показати весь коментар
16.01.2025 21:16 Відповісти
То їдь на срасєю та не скигли. Ще й з великої букви пишеш. Я взагалі не розумію, чому ми не випускаємо карти з назвою цього гадюшника "оркостан".
показати весь коментар
16.01.2025 22:14 Відповісти
Тому що назва ху...лостан, ось поки і вирішують
показати весь коментар
17.01.2025 07:54 Відповісти
Це отак віно, старого Трампа-бите вухо залякує?
Слава Україні!
показати весь коментар
16.01.2025 21:22 Відповісти
А після зборів на фронт.
показати весь коментар
16.01.2025 21:25 Відповісти
Ні. Просто збори будуть на лінії фронту.
показати весь коментар
16.01.2025 22:14 Відповісти
Це буде зрозуміло коли побачимо видали мішки чи ні
показати весь коментар
17.01.2025 07:56 Відповісти
Бо кацап може собі це дозволити, ресурс дозволяє, і на примусову мобілзацію( приховану чи неприховану), і на контрактників, і на найманців, і на корейців, і виплачувати по 20-30 к долларів, кацапів можливо перемогти лише технічною перевагою в дронах, снарядях( в тому числі кассетних), техніці, ракетах
показати весь коментар
16.01.2025 21:39 Відповісти
Вот сметанкин и старается, что б снарядно-минная промышленность не обеспечила превосходство над орками. На "своих" работают, все креатуры ОПы
показати весь коментар
16.01.2025 22:44 Відповісти
Вони кожного року такий наказ роблять, у нас до 97 року було те саме, це від совка ще тягнеться
показати весь коментар
16.01.2025 22:07 Відповісти
Де їх ховати ціх підарів вони ж засеруть всю землю може вже пора ******* кремлівського ****** покі не пізно
показати весь коментар
16.01.2025 22:12 Відповісти
Пуйло лякає світ, що готовий воювати далі, щоб вони йому поступилися і віддали половину України і виконали хотєлки не вступу України в НАТО. Якщо буде перемога України, то йому світить камера і сухарі і звичайно страта, то краще він буде воювати до останнього кацапа.
показати весь коментар
16.01.2025 22:35 Відповісти
Він сам не буде воювати бо вже прутень не встає. А от рукавадіть пажалуйста
показати весь коментар
17.01.2025 04:12 Відповісти
Как обычно...
Потом архивариусы будут годами выковыривать бумажки , что б свести данные сколько зажмурилось "от очередных несчастных случаев" из списочного количества таких "призванных на сборы".
И окажутся снова в земле, заблудившиеся до самого кабзона 🎶🎵🎵🎼
показати весь коментар
16.01.2025 22:42 Відповісти
Він кожен рік це підписує, не меліть дурниць про нову мобілізацію. Якби хотів, провів відкрито.
показати весь коментар
16.01.2025 23:49 Відповісти
Так повестки свинособаки продолжают получать. У них мобилизация не прекращалась.
показати весь коментар
17.01.2025 09:35 Відповісти
Сталин в мае 1941 года также призвал 800 000 резервистов. И тоже без указания строков так называемой учёбы. Обьявит мобилизацию -надо обьявлять войну. А это чревато последствиями Поэтому на протяжении 100 лет диктаторы никогда не обьявляли войну а только спецоперации.
показати весь коментар
17.01.2025 00:27 Відповісти
На какой срок, до могилизации? Однажы объявленная не прекращалась. Есть у мобилизации начало, нет у мобилизации конца.
показати весь коментар
17.01.2025 09:32 Відповісти
Военные сборы в России проходят каждый год, они были еще задолго до 2014 года, это не мобилизация.
показати весь коментар
17.01.2025 10:42 Відповісти
Звісно це не мобілізація. Просто половина резервістів так чи інакше в результаті опиниться на сво.
Вони і в січні 2022 теж усього лише навчання проводили. І навіть закінчили їх. І навіть почали відводити війська. Правда, по іншу сторону кордону відвели.
Ви ще не звикли до тактики росії?
У мене якраз немає питань до тактики кацапів. Воюють, як можуть.
Мені не зрозуміла тактика і стратегія України. Ми воюємо так, наче зараз 1943 рік, а за нами 200 мільйона країна з безкінечним ресурсом. Як то кажуть, можна країну вивезти з совка, неможливо совок вивезти з країни.
показати весь коментар
17.01.2025 13:51 Відповісти
А яка відповідь України!? Чи знову чектимемо як 24.02.2022 року, коли вони попруть з ще дужчою силою з всіх боків, - з Півночі, Сходу, Півдня!?
показати весь коментар
17.01.2025 14:34 Відповісти
А якою може взагалі бути відповідь маленької країни на агресію дуже великої ядерної? Ви ж не вірите у диво, що раптом кацапи прозріють і раскаются.
Без союзників ніякої дієвої відповіді ми зробити не можемо. Маленькі країни перемагали лише коли воювали в складі альянсу.
Я вірю, реально вірю, що українська влада це розуміє. Ну і сподіваюся що український генералитет здатний створити таку стратегію ведення війни , яка дозволить перетворити Україну на такого собі їжака, якого росія просто не зможе проковтнути. Ну і сподіваюся, що у цій стратегії наші генерали врахують фактор демографії, щоб в результаті в Україні все ж залишилися люди, в першу чергу молодь.
Думаю, це можливо. Сподіваюсь нинішня криза, а в Україні справді кризова ситуація, якраз і спонукає владу переглянути поточну стратегію дії і ситуація покращиться. Це можливо.
показати весь коментар
17.01.2025 15:24 Відповісти
 
 