Путін підписав указ про призов росіян у запасі на військові збори у 2025 році
16 січня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, що передбачає призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2025 році.
Про це йдеться в тексті указу, передає Цензор.НЕТ.
Документ передбачає організацію військових зборів задля "підтримання боєздатності та підвищення рівня підготовки осіб, які перебувають у запасі".
Деталі щодо термінів зборів, кількості залучених резервістів та їхніх обов’язків будуть визначені додатковими документами.
Також указом оголошено 2025 рік у Російській Федерації "Роком захисника Вітчизни".
Ми будемо бусифікувати поголовно, включаючи молодь, вони просто призвуть частину резерву. Тихо і швидко.
М'ясом у довготривалій війні нам не виграти. Це очевидно.
Потрібна інша стратегія. Це теж очевидно.
Але ж ми міни не ставитимемо, це ж негуманно...
https://www.rbc.ru/society/16/01/2025/678941f19a79478a6262a6d0
Официальное опубликование правовых актов
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202501160037
Дуже сподіваюсь, що економіка московії "крякне" раніше, ніж нове м'ясо опиниться в Україні...
В'єтнам свого часу, коли стало зрозуміло, що війну лоб в лоб він не витягне перейшов на партизанську тактику. Що вони тіки на придумували. Виставляли на амерів банальні пастки, які ставлять мисливці на великого звіра, нарили справжні підземні міста, які сполучалися безліччю таємних підземних тонелів. І як пишуть в мемуарах американські військові, це спрацьовувало. Коли раптом, буквально з-під землі з'являлися вєтнамці і малою кількість, але через ефект несподівпності вкладали цілі підрозділи.
Тобто, якщо люди хочуть справді перемогти переважаючого противника, вони шукають методи та стратегії.
Слава Україні!
Потом архивариусы будут годами выковыривать бумажки , что б свести данные сколько зажмурилось "от очередных несчастных случаев" из списочного количества таких "призванных на сборы".
И окажутся снова в земле, заблудившиеся до самого кабзона 🎶🎵🎵🎼
Вони і в січні 2022 теж усього лише навчання проводили. І навіть закінчили їх. І навіть почали відводити війська. Правда, по іншу сторону кордону відвели.
Ви ще не звикли до тактики росії?
У мене якраз немає питань до тактики кацапів. Воюють, як можуть.
Мені не зрозуміла тактика і стратегія України. Ми воюємо так, наче зараз 1943 рік, а за нами 200 мільйона країна з безкінечним ресурсом. Як то кажуть, можна країну вивезти з совка, неможливо совок вивезти з країни.
Без союзників ніякої дієвої відповіді ми зробити не можемо. Маленькі країни перемагали лише коли воювали в складі альянсу.
Я вірю, реально вірю, що українська влада це розуміє. Ну і сподіваюся що український генералитет здатний створити таку стратегію ведення війни , яка дозволить перетворити Україну на такого собі їжака, якого росія просто не зможе проковтнути. Ну і сподіваюся, що у цій стратегії наші генерали врахують фактор демографії, щоб в результаті в Україні все ж залишилися люди, в першу чергу молодь.
Думаю, це можливо. Сподіваюсь нинішня криза, а в Україні справді кризова ситуація, якраз і спонукає владу переглянути поточну стратегію дії і ситуація покращиться. Це можливо.