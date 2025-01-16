Путін підписав указ про призов росіян у запасі на військові збори у 2025 році

16 січня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, що передбачає призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори у 2025 році.

Про це йдеться в тексті указу, передає Цензор.НЕТ.

Документ передбачає організацію військових зборів задля "підтримання боєздатності та підвищення рівня підготовки осіб, які перебувають у запасі".

Деталі щодо термінів зборів, кількості залучених резервістів та їхніх обов’язків будуть визначені додатковими документами.

Також указом оголошено 2025 рік у Російській Федерації "Роком захисника Вітчизни".

