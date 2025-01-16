Путін зараз не демонструє жодних ознак прагнення до миру, - Стармер

Російський диктатор Володимир Путін нині не демонструє жодних ознак того, що він хоче миру, продовжуючи атаки проти цивільного населення та по енергетичній інфраструктурі України.

Про це прем’єр Великої Британії Кір Стармер заявив під час пресконференції із українським президентом Володимиром Зеленським у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Прояснімо. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ніхто не хоче цього більше, ніж Україна. Але зараз Путін не демонструє жодних ознак прагнення до миру. Подивіться на удари по цивільному населенню в Запоріжжі. Атаки на Різдво. Неодноразові удари по енергетичній інфраструктурі та, звичайно, сьогоднішні атаки тут – це нагадування про щоденні удари й рішучість українського народу перед ними", - наголосив він.

Стармер додав, що шлях до миру лежить через силу і Велика Британія працюватиме над тим, щоб зміцнити позицію України.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув із візитом до України.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.