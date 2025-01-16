УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11670 відвідувачів онлайн
Новини
1 784 13

Путін зараз не демонструє жодних ознак прагнення до миру, - Стармер

Стармер у Києві заявив, що Путін не хоче миру

Російський диктатор Володимир Путін нині не демонструє жодних ознак того, що він хоче миру, продовжуючи атаки проти цивільного населення та по енергетичній інфраструктурі України.

Про це прем’єр Великої Британії Кір Стармер заявив під час пресконференції із українським президентом Володимиром Зеленським у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Прояснімо. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ніхто не хоче цього більше, ніж Україна. Але зараз Путін не демонструє жодних ознак прагнення до миру. Подивіться на удари по цивільному населенню в Запоріжжі. Атаки на Різдво. Неодноразові удари по енергетичній інфраструктурі та, звичайно, сьогоднішні атаки тут – це нагадування про щоденні удари й рішучість українського народу перед ними", - наголосив він.

Стармер додав, що шлях до миру лежить через силу і Велика Британія працюватиме над тим, щоб зміцнити позицію України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія передає Україні 150 стволів артилерії та мобільну систему ППО, - Стармер

Нагадаємо, що сьогодні, 16 січня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув із візитом до України.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.

Автор: 

Велика Британія (5740) путін володимир (24601) Стармер Кір (253) війна в Україні (5754)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Так - то про які перемовини ви кожен день говорите?
показати весь коментар
16.01.2025 17:50 Відповісти
+7
що в них з головою?
у вбивці шукають мир?
показати весь коментар
16.01.2025 18:00 Відповісти
+4
Пане Стармере!
Глибокий респект та щира подяка!
God Save the King
показати весь коментар
16.01.2025 17:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так - то про які перемовини ви кожен день говорите?
показати весь коментар
16.01.2025 17:50 Відповісти
Це не перемовини, а очікування перемовин. Надія путіна, що Трамп прилізе до нього на колінах і буде вимолювати миру для України. Стармер має геть іншу позицію.
показати весь коментар
16.01.2025 18:22 Відповісти
Пане Стармере!
Глибокий респект та щира подяка!
God Save the King
показати весь коментар
16.01.2025 17:53 Відповісти
що в них з головою?
у вбивці шукають мир?
показати весь коментар
16.01.2025 18:00 Відповісти
А згуялі ***** демонструвати прагнення до миру?
показати весь коментар
16.01.2025 18:07 Відповісти
Мир настане, коли він не демонструватиме жодних ознак життя.
показати весь коментар
16.01.2025 18:07 Відповісти
Там уся країна *******....не все так просто
показати весь коментар
16.01.2025 18:59 Відповісти
Импотенти ви зернові ! Путло у вас ще з 2014 року повинно було демонструвати жодних ознак життя і мільйони були би живі!
показати весь коментар
16.01.2025 18:10 Відповісти
Стармер вже поїхав чи ще залишився у Києві подивитись на нічний салют?
показати весь коментар
16.01.2025 18:15 Відповісти
Великобританія не розуміє, що смерть Ursа- то перший крок до справжньої перемоги.
показати весь коментар
16.01.2025 18:22 Відповісти
А навіщо це йому він завдяки смарагдовому щодня територію відкусує
показати весь коментар
16.01.2025 18:20 Відповісти
Бо ви абсолютно нічого не зробили, щоб він хотів миру. Дякуючи соплежуйству "партнерів", ***** перемагає, тому він вимагатиме не миру, а капітуляції України.
показати весь коментар
16.01.2025 18:39 Відповісти
Народна прикмета: якщо прем'єр Британії відвідує Україну, то це означає, що війна є під загрозою закінчення.
показати весь коментар
16.01.2025 19:23 Відповісти
 
 