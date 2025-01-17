Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 16 січня запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
Рух ударних БпЛА
- БпЛА у Сумській області, рухаються в південно-західному та південному напрямках.
- БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Харківщині, рухаються в південно-східному та західному напрямках.
- БпЛА на Запоріжжі, рухаються в північному напрямку.
- БпЛА на Миколаївщині, рухаються в західному напрямку.
- Черкаська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Полтавщини.
Оновлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 21:55
- БпЛА у Сумській області, рухаються в південному напрямку.
- БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Харківщині, рухаються в східному та північному напрямках.
- БпЛА на Київщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Вінниччині, рухаються в західному напрямку.
Оновлення станом на 00:24
- Група ударних БпЛА в напрямку Одещини рухаються з акваторії Чорного моря.
- Тернопільська область - загроза ударних БпЛА з Хмельниччини.
Оновлення станом на 01:42
- БпЛА у Черкаській області, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Хмельниччині, рухаються в південному напрямку
- БпЛА на Одещині, рухаються в напрямку Ізмаїл.
Оновлення станом на 4:32
- БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в східному напрямку.
- БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.
Оновлення станом на 5:41
- БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному та південному напрямках.
- БпЛА на Харківщині, рухаються в південному напрямку.
Оновлення станом на 7:06
Відбій загрози ударних БпЛА.
