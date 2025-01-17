УКР
Росіяни атакували Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 16 січня запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ударних БпЛА

  • БпЛА у Сумській області, рухаються в південно-західному та південному напрямках.
  • БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Харківщині, рухаються в південно-східному та західному напрямках.
  • БпЛА на Запоріжжі, рухаються в північному напрямку.
  • БпЛА на Миколаївщині, рухаються в західному напрямку.
  • Черкаська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Полтавщини.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 21:55

  • БпЛА у Сумській області, рухаються в південному напрямку.
  • БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Харківщині, рухаються в східному та північному напрямках.
  • БпЛА на Київщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Вінниччині, рухаються в західному напрямку.

Оновлення станом на 00:24

  • Група ударних БпЛА в напрямку Одещини рухаються з акваторії Чорного моря.
  • Тернопільська область - загроза ударних БпЛА з Хмельниччини.

Оновлення станом на 01:42

  • БпЛА у Черкаській області, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Хмельниччині, рухаються в південному напрямку
  • БпЛА на Одещині, рухаються в напрямку Ізмаїл.

Оновлення станом на 4:32

  • БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в східному напрямку.
  • БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.

Оновлення станом на 5:41

  • БпЛА на Полтавщині, рухаються в західному та південному напрямках.
  • БпЛА на Харківщині, рухаються в південному напрямку.

Оновлення станом на 7:06

Відбій загрози ударних БпЛА.

