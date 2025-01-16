Збито 34 із 55 російських БПЛА. 18 цілей локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 16 січня російські війська атакували Україну 55-ма ударними БПЛА типу "Shahed", а також безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 34-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Читайте: Найбільше РФ атакує на Покровському, Лиманському та Курському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, також, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині", - йдеться в повідомленні.

Водночас 18 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина передасть Україні додаткові ракети для IRIS-T на 60 мільйонів євро із запасів Бундесверу