Збито 34 із 55 російських БПЛА. 18 цілей локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака БПЛА 16 січня 2025 року. Скільки цілей збито

У ніч на 16 січня російські війська атакували Україну 55-ма ударними БПЛА типу "Shahed", а також безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 34-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Читайте: Найбільше РФ атакує на Покровському, Лиманському та Курському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, також, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині", - йдеться в повідомленні.

Водночас 18 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина передасть Україні додаткові ракети для IRIS-T на 60 мільйонів євро із запасів Бундесверу

війна (1467) ППО (3473) Повітряні сили (2949) Шахед (1393) війна в Україні (5754)
типу всього три прорвалися ...щоби не позоритися , і фіг що провіриш
16.01.2025 09:36 Відповісти
Хочете перевірити? https://www.work.ua/jobs-c%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%97+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8/ Тоді вам сюди.
16.01.2025 09:59 Відповісти
3 влучили напевне, це сумно..., мабуть це наслідки того, що з мобільних груп почали забирати людей у піхоту.... дивний в нас підхід у формуванні війська - ні логіки, ні здорового глузду...
16.01.2025 10:29 Відповісти
 
 