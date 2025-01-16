Збито 34 із 55 російських БПЛА. 18 цілей локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 16 січня російські війська атакували Україну 55-ма ударними БПЛА типу "Shahed", а також безпілотниками-імітаторами різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 34-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, також, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині", - йдеться в повідомленні.
Водночас 18 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль