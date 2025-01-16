Найбільше РФ атакує на Покровському, Лиманському та Курському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Протягом 15 січня 2025 року на фронті зафіксовано 124 бойових зіткнення українських воїнів із російськими загарбниками.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 50 авіаційних ударів, зокрема, залучив 44 ракети та скинув 71 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 142 — із реактивних систем залпового вогню, та використав для ураження 2361 дрон-камікадзе.



Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Зелений Гай, Миньківка, Часів Яр, Краматорськ, Іванопілля, Дружківка, Костянтинівка, Петрівка, Гуляйполе та П’ятихатки.

Ураження російських загарбників

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, чотири засоби ППО, три пункти управління, два пункти управління БпЛА, три артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська та Тихого.



Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, Тополі та Петропавлівка на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося п’ять атак окупантів.

Ситуація на Сході

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка.



На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.



Дев’ять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Торецька та Кримського.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне.



Сили оборони відбили п’ять ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Времівка та Костянтинопіль.

Ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків.



На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог атак не проводив.

Курщина

На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, противник завдав 13 авіаційних ударів 18 керованими бомбами та вчинив 340 артилерійських обстрілів, зокрема 15 - із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських окупантів

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1480 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 120 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 31 крилату ракету, 137 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

