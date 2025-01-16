Україна за президентства Трампа сподівається отримати "нову динаміку" для досягнення справедливого миру, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що за президентства новообраного президента США Дональда Трампа Україна має додаткові шанси прискорити досягнення справедливого миру.

Про це він сказав на спільній пресконференції з нідерландським колегою Каспаром Велдкампом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Залишилося кілька днів до інавгурації Дональда Трампа. Безумовно, ці вибори мають глобальні наслідки та значення. Ми з великими надіями та очікуваннями дивимося на наші перші офіційні контакти після 20 січня. І наша оцінка така, що ми маємо додаткові шанси для прискорення досягнення справедливого, всеосяжного миру", - зазначив Сибіга.

За його словами, Україна за адміністрації Трампа також сподівається "отримати нову динаміку для досягнення" миру.

Сибіга переконаний, що цією метою об'єднані й Україна, і США, наголосивши, що найбільш дієвим шляхом до миру є дотримання концепту "мир через силу".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що є шанс завершити повномасштабну війну у 2025 році. Обраний президент США Дональд Трамп спроможний тиснути на країну-агресорку Росію щодо цього.