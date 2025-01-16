УКР
Україна за президентства Трампа сподівається отримати "нову динаміку" для досягнення справедливого миру, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що за президентства новообраного президента США Дональда Трампа Україна має додаткові шанси прискорити досягнення справедливого миру.

Про це він сказав на спільній пресконференції з нідерландським колегою Каспаром Велдкампом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Залишилося кілька днів до інавгурації Дональда Трампа. Безумовно, ці вибори мають глобальні наслідки та значення. Ми з великими надіями та очікуваннями дивимося на наші перші офіційні контакти після 20 січня. І наша оцінка така, що ми маємо додаткові шанси для прискорення досягнення справедливого, всеосяжного миру", - зазначив Сибіга.

За його словами, Україна за адміністрації Трампа також сподівається "отримати нову динаміку для досягнення" миру.

Сибіга переконаний, що цією метою об'єднані й Україна, і США, наголосивши, що найбільш дієвим шляхом до миру є дотримання концепту "мир через силу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна розглядає президентство Трампа як можливість, - Сибіга 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що є шанс завершити повномасштабну війну у 2025 році. Обраний президент США Дональд Трамп спроможний тиснути на країну-агресорку Росію щодо цього.

США (24070) Трамп Дональд (6913) Сибіга Андрій (612) війна в Україні (5754)
+11
А куди поділася риторика "перемога" і "кордони 1991 року"? Чому Порошенко мав померти за Крим, хоча ворог захопив його до його вибору, а Зеленський не бажає цього робити при визволенні Маріуполя половини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонсткої областей?
16.01.2025 22:28 Відповісти
+8
Пинок під зад - це і є "нова динаміка"?
16.01.2025 22:21 Відповісти
+6
Я:

Необхідна коротка промова в кілька абзаців для пресконференції МЗС, у якій згадувалися б надії на завершення війни, справедливий мир і роль у цьому США і Трампа

ChatGPT:

Шановні присутні,

Сьогодні ми зібралися, щоб обговорити питання, яке має визначальне значення для нашого майбутнього - завершення війни і встановлення справедливого миру. Наш народ уже надто довго страждає від агресії, яка зруйнувала життя мільйонів і завдала шкоди нашій державі. Ми переконані, що мир є не лише можливим, але й необхідним. Він повинен базуватися на принципах справедливості, поваги до суверенітету і територіальної цілісності.

Ми висловлюємо щиру вдячність нашим партнерам, зокрема Сполученим Штатам Америки, за їхню послідовну підтримку. Ця допомога - як політична, так і матеріальна - є безцінною для нашої боротьби за свободу. Особливо ми вдячні президенту Дональду Трампу за його неодноразові заяви на підтримку миру і рішучі кроки для зміцнення міжнародної солідарності.

Ми віримо, що завдяки нашим спільним зусиллям, а також підтримці світової спільноти, ми зможемо досягти мети - завершити цю війну і створити умови для сталого миру. Давайте не втрачати віри у наше спільне майбутнє, адже разом ми сильніші.

==============
Питання, нафуя потрібен той МЗС, якщо виголошувати розлогі промови (до того ж цілодобово і виразною англійською) може ШІ. Безкоштовно, без усіляких щоденних витрат на поїздки, екскортниць, житло та інше
16.01.2025 23:20 Відповісти
Може вже хаи Трамп шось скаже - шо ми за нього все домислюєм
16.01.2025 22:20 Відповісти
Ай шановний, дурне діло борщ виделкою їсти.
Так і міністри наші 20-го зарплата. Працюють гадалками на вокзалі.
16.01.2025 22:30 Відповісти
Він дурень, чи прикидається? Чи просто падлюка?...
Він не чув, що той Старий Великий Рудий Клоун ( брат нашого) 3 дні назад триндів!?....
16.01.2025 22:21 Відповісти
Пинок під зад - це і є "нова динаміка"?
16.01.2025 22:21 Відповісти
Ніякі перемовини ВВХ з Трампом до миру не приведуть. ВВХ хоч і підпише такий Договір і тут же нападе на Україну. Він давно положив свій член на ООН США, І він в сраці має всіх . Бо навішо ж підписав БОГа Ельцін Меморандум в Будапешті а ВВХ поклав на це з пробором. І Трамп вірить брехунові ВВХ?
17.01.2025 03:33 Відповісти
Вже за ''проСирського'' отримали динамічний фронт
показати весь коментар
Украiнi треба прикинутись Гренландiей. 😬
16.01.2025 22:26 Відповісти
З Гренландією Трамп веде себе як ***** з Кримом. Гренландія це територія Данії. Просто Трамп за прикладом ***** відіжме Гренландію в Данії і Канаду приєднає як ***** ЛДНР ,Херсон та Запоріжжя. Доки кацапів в РФ не заженуть в камяний вік та нори будемо мати ,,ДВИЖУХУ,,
17.01.2025 03:39 Відповісти
А тобі слід прикинутися ПРУТНЕМ.
17.01.2025 04:04 Відповісти
А куди поділася риторика "перемога" і "кордони 1991 року"? Чому Порошенко мав померти за Крим, хоча ворог захопив його до його вибору, а Зеленський не бажає цього робити при визволенні Маріуполя половини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонсткої областей?
16.01.2025 22:28 Відповісти
Бо Порошенко всім все винен, а клован ЗЄ нікому і нічого.
Що хоче - те й робе. А його паства все одно вмивається сцяниною і оргазмує.
16.01.2025 22:37 Відповісти
Луганская-99%
Запорожская-72%
Херсонская-72%
Донецкая-65%
16.01.2025 22:41 Відповісти
Це ж очевидно, Порошенко барига, а наш Лідор один у полі воїн. Йому потрібен ще один строк
І взагалі, дивись телемарафон, а не умнічай🤪
16.01.2025 22:44 Відповісти
Бо при Порошенка була армія, хоч і ослаблена свинарчуками, но ще сильною та мотивованою. Нині як кажуть ветерани - всіх мотивованих повибивали.
І тому логічно залишити каву у Криму та комплексний обід у Донецьку.
16.01.2025 23:07 Відповісти
Якими це "свинарчуками" була ослаблена армія? Тими, що привозили з російських складів клістрони для наших систем ППО? Скільки можна повторювати брехню? Армію ослабили нові, потужні, брехливі мародери-свинарчуки часів Найвєлічайшого, які знищили ракетні програми, виробництво своїх систем ППО, розмінували мінні поля та відвели війська. А ще вони розформували боєздатні танкові частини. Це є гірка правда!!!
17.01.2025 09:17 Відповісти
США більше не цікава наросія. Це вже не геополітичний гравець. Трамп буде бодатись з Китаєм
16.01.2025 22:36 Відповісти
Трамп буле відсмоктувати пеніс у Сі, Пу і сам у себе. Не знаю що він як бізнесмен але як політик він дитина. Всім казочкам вірить. Він ніколи не бачив як кримінал його кидає як лоха
17.01.2025 03:44 Відповісти
Сподіваюся ти це пишеш із окопу на передовій? Або ти провокатор.
16.01.2025 22:36 Відповісти
Україна за Трампа сподівається отримати "нову динаміку"

А кому вона продає Трампа?
16.01.2025 22:41 Відповісти
Я:

Необхідна коротка промова в кілька абзаців для пресконференції МЗС, у якій згадувалися б надії на завершення війни, справедливий мир і роль у цьому США і Трампа

ChatGPT:

Шановні присутні,

Сьогодні ми зібралися, щоб обговорити питання, яке має визначальне значення для нашого майбутнього - завершення війни і встановлення справедливого миру. Наш народ уже надто довго страждає від агресії, яка зруйнувала життя мільйонів і завдала шкоди нашій державі. Ми переконані, що мир є не лише можливим, але й необхідним. Він повинен базуватися на принципах справедливості, поваги до суверенітету і територіальної цілісності.

Ми висловлюємо щиру вдячність нашим партнерам, зокрема Сполученим Штатам Америки, за їхню послідовну підтримку. Ця допомога - як політична, так і матеріальна - є безцінною для нашої боротьби за свободу. Особливо ми вдячні президенту Дональду Трампу за його неодноразові заяви на підтримку миру і рішучі кроки для зміцнення міжнародної солідарності.

Ми віримо, що завдяки нашим спільним зусиллям, а також підтримці світової спільноти, ми зможемо досягти мети - завершити цю війну і створити умови для сталого миру. Давайте не втрачати віри у наше спільне майбутнє, адже разом ми сильніші.

==============
Питання, нафуя потрібен той МЗС, якщо виголошувати розлогі промови (до того ж цілодобово і виразною англійською) може ШІ. Безкоштовно, без усіляких щоденних витрат на поїздки, екскортниць, житло та інше
16.01.2025 23:20 Відповісти
Ми всі, разом з європейцями!, разом як барани упираємось в НАТО, де головну і провідну роль грають США. Іншими словами США сьогодні і є НАТО. Але якщо США це НАТО, то чому Трамп хоче завойовувати Гренландію і відбирати її у члена НАТО Данії? Приєднувати до США Канаду відриваючи її від Британської співдружності. Перейменовувати Мексиканську Затоку на "Американську Затоку". І це ще до інавгурації! Можна зробити інакше. Укласти новий Європейський Військовий Альянс (EMА) і захищати "Fortress of Europe". І є ж від кого! Китай, *********, ще якісь дикуни, скажемо так, з пустель та гір. Реально НАТО без США недієздатне і саме це стане за Трампа очевидним. Ізоляціонізм США проявить себе через величезні митні збори на європейські товари, але завдяки своїй ролі в НАТО Трамп сподівається що в ЄС залишать чисто символічні митні збори для США. А за що? Нема захисту - нема пільг та преференцій. Трамп вчора заявив що "Америка годує увесь світ за рахунок платників податків в США і він зробить Америку великою знову, змусивши всіх платити США і великі збори і надавати США преференції в усьому бо Америка Велична". Така політика швидко призведе спершу до відмови від долара у внутрішньоєвропеських розрахунках і реанімації европейського виробництва товарів та зброї. В Європі живуть і працюють 585 мільйонів. В США 360 мільйонів, але США споживають 60% всього того що виробляється на планеті. Відтак США живуть в борг, виробляючи 25% світових товарів та послуг. Ви що реально вірите що телефон Ейпл реально коштує 2000 баксів? І ви готові купити оце? Систему СВіфт може змінити система дріфт... Єдине що зрозуміло так це те що ЄС потрібно звільнятися від залежності від США. США не надійний партнер. Це стало зрозуміло всім ще в 2014 році, а події 2022, 2023, 2024 і 2025 просто забивають цвяхи в труну довіри та поваги до США.
16.01.2025 23:45 Відповісти
В США керують не пересічні політики-американці а жменька, фінансистів котра вибрала собі родо-племінного божка ІЯ-Хава і носиться з ним , як ***** із кацапами в росії зі своїм ВЄЛІЧІЄМ
17.01.2025 04:00 Відповісти
Будемо сподіватися що "запаморочення" швидко мине.
17.01.2025 09:28 Відповісти
Долар по суті мильна бульбашка. Це папірці , не забезпечені нічим.
17.01.2025 04:03 Відповісти
Аж ніяк! Долар це світова валюта і виконує унікальну функцію еквіваленту до того часу доки таку ж унікальну функцію "світового поліцейського на захисті прав людини та демократії" відіграють США. Одне без іншого функціонувати не буде і почнеться світовий фінансовий хаос (або навіть коллапс). Ну і кому це треба? *****, Сі, Кіму, іранцям... А от нам це точно не потрібно.
17.01.2025 09:17 Відповісти
Як вояки американці показали себе у 2СВ на німецькому фронті. Вояки вони нікудишні. Вони наступали на німців при перевазі 100 на 1 німця. Вони воюють авіацією. А сухопутні війська слабуваті а подекуди нікудишні. У НАТО США це велетенська фабрика яка продукує досить якісну зброю. Найпрецезійнішу вогнепальну зброю виготовляють німці
17.01.2025 03:53 Відповісти
Не німці. Швейцарці. Тепер ще й японці та південні корейці.
17.01.2025 09:19 Відповісти
ну так мали як кацапи з криками за родіну за сталіна класти 2 міліони солдат щоб лишень взяти берлін скоріше за союзників.
а те що вони вміють воювати штати показали проти японців, але то таке. дурням це важко зрозуміти, для яких головний показник війни це кількість втраченого мяса на одиницю площі..
17.01.2025 09:31 Відповісти
***** знову нова динаміка, так це ж було вже (с) коли Залужного звільняли.
дежавю...
17.01.2025 09:27 Відповісти
 
 