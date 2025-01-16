УКР
Російський "плацдарм" на березі річки Оскіл намагаються ліквідувати, - ОСУВ "Хортиця"

Мапа бойових дій на річці Оскіл

Підрозділи Збройних Сил наразі намагаються ліквідувати російський так званий "плацдарм" на березі річки Оскіл на Харківщині.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він зазначив, що "ЗСУ хочуть відловити окупантів й повністю відновити контроль над узбережжям річки".

"Спроби окупантів форсувати Оскіл продовжуються постійно, але це водне форсування. У нас у зведеннях фігурують десь за добу від 1 до 3 уражень плавзасобу", – розповів речник.

За його словами, це зазвичай невеликі човни, якими окупанти намагаються переправитися на інший бік

"Зараз йде спроба ліквідації їхнього плацдарму на березі. Але це не плацдарм у класичному розумінні. Це скоріш велика кількість людей, які засіли по посадках й по населених пунктах, тобто це не обладнані позиції, а це певна кількість ворога, яка змогла проникнути переправитися за річку й зараз ховаються по посадках, намагаються якось скоординувати свої дії", – пояснив Трегубов.

Харківська область (1477) війна в Україні (5754)
+3
стоїш десь на обліку???
показати весь коментар
16.01.2025 23:13 Відповісти
+2
У мене одного складається враження, що ми постійно на декілька кроків позаду квцапів, як тільки у них прорив, ми одразу знаходимо резерви, і починаємо контратакувати в лоб кладучи людей, і так кожного разу....
Розриваємо бойові бригади на батальйони по всій довжині фронту, і стираємо їх, їх також на довго може не вистачити....
показати весь коментар
17.01.2025 02:23 Відповісти
+1
Там 9 місяців стояли ТРОшники , без важкого озброєння , без техніки , без підкріплень ...
показати весь коментар
17.01.2025 01:12 Відповісти
стоїш десь на обліку???
показати весь коментар
16.01.2025 23:13 Відповісти
Скоріше десь "вживає"
показати весь коментар
17.01.2025 01:42 Відповісти
Там 9 місяців стояли ТРОшники , без важкого озброєння , без техніки , без підкріплень ...
показати весь коментар
17.01.2025 01:12 Відповісти
У мене одного складається враження, що ми постійно на декілька кроків позаду квцапів, як тільки у них прорив, ми одразу знаходимо резерви, і починаємо контратакувати в лоб кладучи людей, і так кожного разу....
Розриваємо бойові бригади на батальйони по всій довжині фронту, і стираємо їх, їх також на довго може не вистачити....
показати весь коментар
17.01.2025 02:23 Відповісти
Значить реально особового складу не вистачає
Он нещодавно Верховний заявив, що 850.000...
Сказали б вони, який із цього числа відсоток втрат, скільки СЗЧ, скільки фуї штовхають у всяких ТЦК та інших блатних посадах, то тут би точно всі охрініли.
показати весь коментар
17.01.2025 02:43 Відповісти
Виходить, що ворог все-таки заліз на цю територію? "Це скоріш велика кількість людей, які засіли по посадках й по населених пунктах"... якщо розлізлися по населених пунктах, то їх там немало і не мала територія під ними.
показати весь коментар
17.01.2025 09:10 Відповісти
 
 