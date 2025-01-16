Російський "плацдарм" на березі річки Оскіл намагаються ліквідувати, - ОСУВ "Хортиця"

Підрозділи Збройних Сил наразі намагаються ліквідувати російський так званий "плацдарм" на березі річки Оскіл на Харківщині.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він зазначив, що "ЗСУ хочуть відловити окупантів й повністю відновити контроль над узбережжям річки".

"Спроби окупантів форсувати Оскіл продовжуються постійно, але це водне форсування. У нас у зведеннях фігурують десь за добу від 1 до 3 уражень плавзасобу", – розповів речник.

За його словами, це зазвичай невеликі човни, якими окупанти намагаються переправитися на інший бік

"Зараз йде спроба ліквідації їхнього плацдарму на березі. Але це не плацдарм у класичному розумінні. Це скоріш велика кількість людей, які засіли по посадках й по населених пунктах, тобто це не обладнані позиції, а це певна кількість ворога, яка змогла проникнути переправитися за річку й зараз ховаються по посадках, намагаються якось скоординувати свої дії", – пояснив Трегубов.

