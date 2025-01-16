Ворог двічі штурмував у районах Вовчанська та Тихого. За добу знищено 109 окупантів і 109 одиниць озброєння, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. За добу знищено 109 окупантів.
Про це йдеться у зведенні ОТУ "Харків" про обстановку в операційній зоні станом на ранок 16 січня, передає Цензор.НЕТ.
Минулої доби ворог двічі штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська та Тихого. російські окупанти завдали 1 авіаційного удару із використанням 1 КАБ, 56 ударів дронами-камікадзе та здійснили 404 обстріли позицій захисників України.
Втрати армії РФ
Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Втрати ворога за минулу добу становлять 109 істот, з них безповоротні - 42, санітарні – 67.
Також на зазначеному напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 109 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 3 бойові броньовані машини;
- 3 артилерійські системи;
- 16 автомобілів;
- 3 одиниці спецтехніки;
- 84 БпЛА.
Крім того, знищено:
- 56 укриттів для особового складу;
- 1 стартову позицію запуску БпЛА.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 814 150 російських загарбників
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль