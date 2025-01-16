Причина катастрофи на Покровському напрямку - вище командування, - комбат Філімонов

Непідготовлені до бойових дій бригади ставлять захищати на ділянки з великою відповідальністю, як наслідок, вони втрачають позиції.

Про це в інтерв'ю NV заявив командир 108-го окремого батальйону Вовки Да Вінчі капітан Сергій Філімонов, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Філімонов заявляв, що "причина катастрофи на Покровському напрямку - вище командування."

"Щодо нереалістичних задач, про які я говорив, - насамперед я мав на увазі новостворені, "зелені" бригади, яких ставлять на смугу з великою відповідальністю, далі вони втрачають (позиції. - Ред). І через це страждає і загальна ситуація на фронті, і конкретно наш підрозділ, наша бригада", - сказав він.

Філімонов зазначив, що ефективність новостворених бригад визначається не за датою створення.

"Є певні пункти, за якими ми можемо оцінити неефективну новостворену бригаду. Неефективна новостворена бригада формується з офіцерів запасу, формується з офіцерів, які себе погано проявили на колишніх бойових посадах. Насправді 155-та бригада, на жаль, це далеко не поодинокий випадок. Таких бригад майже 10. І це ті, з якими я зустрічався на фронті, які стояли поруч. Їх, насправді, дуже багато", - пояснив командир.

За словами Філімонова, новостворені бригади взагалі не мають розуміння організації бойової роботи або в них є лише поодинокі бойові командири, які можуть хоч якось керувати боєм.

"І, по факту, це бригади, три-п'ять тисяч людей, серед яких немає фахів артилерист, РВПшник, танкіст, механік. Вони всі піхота - починаючи від діловодів, закінчуючи саперами і розвідниками. Тобто, їх навіть по фаху не навчають.

Якщо ми кажемо про заміну на фронті та про комплектацію бригад. Все одно, цими ж людьми, тільки непідготовленими, незабезпеченими, некваліфікованими та низькомотивованими будуть так само комплектувати старі бригади, які там стоятимуть. Так само вони не поміняють стару бригаду, яка поїде на ротацію, ніхто не поїде на ротацію", - додав він.

Філімонов зазначив, що новостворені бригади вони все одно стають частиною старих бригад, а точніше - неефективною частиною.

"Вибачте, так може неправильно казати, але скажу як є. Вони стають м'ясом по факту", - зазначив він.

Командир також відзначив, що в України ще багато сил.

"І для цього точно не треба зменшувати призовний вік до 18 років. Якщо ми створимо в армії умови, у яких можна буде воювати, бути ефективним і класно готуватися, я вам гарантую, багато хлопців 18, 19, 20, 21 років підуть самі на фронт. ...

Люди є, людей дуже багато, техніка є, техніки дуже багато, озброєння є, його так само дуже багато. Нам (маю на увазі вищому командуванню) треба робити нормальний аналітичний відділ, який зможе нормально, правильно описати проблему. Проблему розподілу, підготовки, управління людьми", - додав він.

Ситуація у 155 бригаді

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

