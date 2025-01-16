УКР
Причина катастрофи на Покровському напрямку - вище командування, - комбат Філімонов

Філімонов про новостворені бригади

Непідготовлені до бойових дій бригади ставлять захищати на ділянки з великою відповідальністю, як наслідок, вони втрачають позиції.

Про це в інтерв'ю NV заявив командир 108-го окремого батальйону Вовки Да Вінчі капітан Сергій Філімонов, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Філімонов заявляв, що "причина катастрофи на Покровському напрямку - вище командування."

"Щодо нереалістичних задач, про які я говорив, - насамперед я мав на увазі новостворені, "зелені" бригади, яких ставлять на смугу з великою відповідальністю, далі вони втрачають (позиції. - Ред). І через це страждає і загальна ситуація на фронті, і конкретно наш підрозділ, наша бригада", - сказав він.

Філімонов зазначив, що ефективність новостворених бригад визначається не за датою створення.

"Є певні пункти, за якими ми можемо оцінити неефективну новостворену бригаду. Неефективна новостворена бригада формується з офіцерів запасу, формується з офіцерів, які себе погано проявили на колишніх бойових посадах. Насправді 155-та бригада, на жаль, це далеко не поодинокий випадок. Таких бригад майже 10. І це ті, з якими я зустрічався на фронті, які стояли поруч. Їх, насправді, дуже багато", - пояснив командир.

За словами Філімонова, новостворені бригади взагалі не мають розуміння організації бойової роботи або в них є лише поодинокі бойові командири, які можуть хоч якось керувати боєм.

"І, по факту, це бригади, три-п'ять тисяч людей, серед яких немає фахів артилерист, РВПшник, танкіст, механік. Вони всі піхота - починаючи від діловодів, закінчуючи саперами і розвідниками. Тобто, їх навіть по фаху не навчають. 

Якщо ми кажемо про заміну на фронті та про комплектацію бригад. Все одно, цими ж людьми, тільки непідготовленими, незабезпеченими, некваліфікованими та низькомотивованими будуть так само комплектувати старі бригади, які там стоятимуть. Так само вони не поміняють стару бригаду, яка поїде на ротацію, ніхто не поїде на ротацію", - додав він.

Філімонов зазначив, що новостворені бригади вони все одно стають частиною старих бригад, а точніше - неефективною частиною.

"Вибачте, так може неправильно казати, але скажу як є. Вони стають м'ясом по факту", - зазначив він.

Командир також відзначив, що в України ще багато сил.

"І для цього точно не треба зменшувати призовний вік до 18 років. Якщо ми створимо в армії умови, у яких можна буде воювати, бути ефективним і класно готуватися, я вам гарантую, багато хлопців 18, 19, 20, 21 років підуть самі на фронт. ... 

Люди є, людей дуже багато, техніка є, техніки дуже багато, озброєння є, його так само дуже багато. Нам (маю на увазі вищому командуванню) треба робити нормальний аналітичний відділ, який зможе нормально, правильно описати проблему. Проблему розподілу, підготовки, управління людьми", - додав він.

Ситуація у 155 бригаді

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

Зелені бригани, зелений презедент, країна зеленеих мрій. Все як хотів вумний нарід
Байден, Дуда, Шольць, Макрон, королі Чарльз та Херальд V тощо. Ну і Порошенко, куда ж без нього.
Зараді власного рейтінгу Зеленський знехтував вимогами Головкома Залужного шодо маштабної мобілізації 500 000 і підготовки їх як резерву СОУ ще півтора року тому. І бригади досвідченні треба розгортати у дивізії а не формірувати нові недосвідчені ЗЕлені бригади на кшталт 155. Заради власного рейтінгу Зеленский вбиває українців.
Колаборанти-малороси на чолі з Єрмаком, Зеленським та Сирським повільно, але планомірно здають Україну кацапам, виконуючи домовленості Оманської стрілки! Смерті людей та руйнування країни - це так, неминучі виробничі витрати... Незрозуміло тільки, чи в них ніколи не було совісті і розуму, чи вони втратили її зараз при вигляді грошей? Адже все рівно подохнете, і гроші не допоможуть...
єрмачю владу - геть!
Причина - мудрий нарід в 2019-му році, все інше наслідки
Кадри вирішують усе(с).
Головним критерієм у підборі кадрів була ефективна праця та здатність виконувати поставлені згори завдання.
А тут, куди не плюнь, суцільне лайно, починаючи з тих, хто згори
Причина Зеленський і його люди
За бусифікацію ні слова.Не будуть воювати бусифіковані.
.. не хочеш кормити свою армію ..будеш кормити чужу!! Не хочеш воювати у своїй армії..будеш воювати у чужій!! Але тут ти можеш попручатися... покричати... побачити підтримку небайдужиш ідіотів на вулиці... Хтось навіть буде намагатися тебе захистити.. А там ти ..як покірне телятко прийдеш сам... І ніхто не кинеться тобі допомагати ...і 100 відсотків пройдуть мимо... відвернувши рило... РЕАЛЬНІСТЬ?
Де там? Скоро мирні угоди будуть.Москалі воюють за великі гроші,яких в них ніколи не булоТі полонені з днр,не дуже і не хотіли воювати.

Казочки,що на НАТО поженуть,це дурня вже і зараз навіть не кажуть.Бо українці тисячами будуть НАТО здаватися,як мінімум.Чи будуть бігти на амбразури?
....так вже з Криму..Мелітополя..зі смердячої Даунбасіїї у кацапській армії воюють... і НЕ ДОБРОВІЛЬНО!!! І не втікають..а дохнуть.... Не називайте казочкою те...що може стати реальністью. У 2022 ніхто не вірив..що кацапня розв*яже таку війну. У 2025 році Ви не вірите...що кацапня нападе на НАТО. А от попробує пробити Сувалківський коридор..і що? І кацапсячі ніколи не рахували свій скот на всіх війнах. Друга світова Вам не показовий приклад? А сьогодні бусифіцировані тікають з ЗСУ..а з кацапсячої армії вони не втічуть... Їх там просто покладуть ..як і свій скот. І НІЧОГО НЕ ЗРОБИШ! У всіх війнах спочатку гинули патріоти і добровольці...а потім примусово брали всіх. І СРСР це забезпечило перемогу.. І по іншому не буде. Тільки примус... який на війні був ПОВСЮДИ..у всіх арміях..які воювали. І покарання для втікачів... яке було повсюди.
Війну дозволили,навіть кораблі США з Чорного моря забрали,щоб москалям незаважати,а москалі слабкіші за совок

Звісно не нападе на НАТО.Зараз кацапи платять космічні гроші,що біднота йшла на війну.Такого ніколи не було.Українці в другу світові за москалів воювали.

Москалі не тікають і не здаються,бо в більшості хочуть воювати.Он полонені не проти воювати,коли їх показують.В дома іпотека,сім'я і гроші потрібні.Саме тому і йдуть.

Війни закінчиться.А москалів Україна не розіб'є,як союзники нацистку Німеччину.Немає шансу на таке.Буде зупинка війни і розмежування.

Совка би не врятувало гарматне м'ясо,якби не допомога союзників.Так ше німців в 5 разів було менше.І танків на момент 1941 року було менше.Совки просто кінчені нездари.А в нашій війні в москалів всього в рази більше.Вони літаками кожен день бомбардують.Буває і по 100 і більше авіаударів наносять.

Що було колись,те за гуло.
..все Вами перераховане..це складові частини війни. А мова про ПРИМУСОВЕ виконання ролі солдата на війні. І по іншому неможливо. Не хотіли воювати у 41-му ні німці..ні радянські.. ні американці....
А кацапсячі йдуть дійсно за гроші...і воюють ..бо щнають...що його чи наші завалять..чи свої. У них обнуляють достатньо багато..і це факт. І природна тупість кацапа..з промитою пропагандою башкою... починає працювати тільки тоді..коли бачить..що тут дорога у один кінець. Тому і стріляються вони безстрашно... розуміючі..що іншого не буде.
А що відносно історії...Так німці дурницю вчинили. Признай у 1941 році Українську державу... і сотні тисяч українців воювали б у вермахті..не задумуючись. Як і словаки..чехи...мад*яри з румунами...тощо. Бо кацапсячі дуже насолили українцям. Але все це дійсно минуле. Сьогодні навіть звірства кацапів не дуже хвилюють наше українське стадо. Світ став на голову!! Повторюються дії 20-го сторіччя. Гітлер - Сталін поставили світ на голову... Путін - Трамп ставлять світ теж на голову. А далі... тоді друга світова... а зараз тільки сподіватися залишилося...)))
Путін цю війну почав,Байден і адміністрація її дозволили.США заробили дивідендів на цій війні.Москалі повистрілювали всі запаси ракет.На зброю США уклали контракти,обновили склади.

Не буде світових війн.
...я привіз Вам МИР для цілого покоління!!! Чемберлен. 1938 рік.
Не буде світових війн !!! Літій Неоненко. 2025 рік.
P.S Війну почав Путін... а дозволив її безхарактерний чорношкірий Обама та мудрий український нарІд ..який навесні 2019 року показав свою тупість і дурість дуже яскраво!!!
Вела війна вже за Байдена почалася.Чемберлени це з колишніх епох.В нас регіональний конфлікт з москалями.Всі ключові гравці з термоядерними бобами і сидять в Радбезі ООН.Воювати можуть тільки ядерні,з неядерними.Як США з Іраком,чи москалі з Україною.В нас то є АЕС,але ядерної зброї немає і не буде в найближчій перспективі.На НАТО не нападуть.Бо НАТО під США і виводити війська з Європи,США не буде.
Чемберлен..це колишне... Літій Неоненко..це майбутне!!! Але результат може бути однаковим!! І якщо Чемберлен помилився..то дуже сумнівно, що Ви Шановний не помияєтеся теж. Ну і якщо Ви вважаєте війну між нами і рашкою регіональним конфліктом ... то далі спілкуватися з вами нема сенсу. Буває одне словосполучення , написане людиною... показує повну відсутність розуміння, що відбувається у світі. Ви це підтвердили дуже яскраво. Тому... я спілкуюся з розумними людьми. Нажаль..це не Ви! Найкращого у фантазіях!)))
Я сьогодення.А результат буде таким,як буде.Так це регіональна війна.Це не світова війна.Ви то все знаєте,що в світі відбувається.На форумах одні генії сидять.А в реальності якась фігня.
Реальність інша.Бусифіковані не воюють і тікають одразу цілими відділеннями.Це ж не я придумав.
"бригади наступу" змінилися на "зелені бригади"...
Все ще більшості дописувачів ввижається перемога?. Ні - перемир'ю? Ну-ну. Ще кілька тижнів і москальський чобіт доптатиме центральну Україну.
2-3 тижні(с)
Народ лає "офіс простих рішень", а сам завжди шукає "прості відповіді". Хто винен, Зеленський і тупі генерали. Я взагалі вважаю що проблема не в ЗСУ. Покажіть мені армію яка витримає таку війну.
Війна - це продовження політики. Щоб не доводилося витримувати таку війну, треба обирати до влади розумних людей, а не клоунів.
Даю приклади. Фінляндія (1939-1940), Афганістан (1979-1989). США застрягли у в'єтнамській війні, з Сирії втік Асад.
Зимова війна тривала 1,5 місяці. Афганська була така ж недовійна як американська Афганська, де роками сиділи на базах нічого не роблячи, навіть втрати однакові (мізерні за багато років війни). Зараз на війні вбитих і поранених вже менше тільки в два рази ніж у 20-річній В'єтнамській війні. Про Асада це жарт?
треба більше такого зрадойобського ниття про тяжкі будні ухилянтів і скотське відношення до маминих квіточок у армії. І тоді одразу всі хто ще не наважився - стануть і підуть рекрутуватись до лав ЗСУ, відбою від рекрутів не буде!
Питання в тому, що наразі Україна захищається залишками складу ЗС який був на початку вторгнення + небайдужі люди з поповнення перших днів та ще пари місяців війни, то ж про це і ідеться , що замість створення нових, та загалом недосвідчених, було б доцільно забезпечити повноцінне підживлення діючих військ. Це відбувається , але ж зовсім не в тому обсязі, та й не в тої кількості. Зрозуміло, що підготовка за кордоном мала, насамперед політичне підґрунтя, але ж від того, що така кількість людей , ще, на такий термін часу, та ще з нульовим досвідом, це "ні в які ворота" . Тож за ціну, тупісті та боягузтва, ціну рейтингу, сплачуємо зараз.
Тому що йде постійна текучка, набирають нових людей з словами що нехватає на передовій, їх як небудь ускорено навчають і за місяць опиняються причому на досить складних напрямках, тепер ніби збільшили до 1.5 місяці. Те саме стосується і піджаків - офіцерів запасу, місячні курси. Хоча мінімальний термін що готують інші армії це 3 місяці та 6 місяців для офіцерів та сержантів. Совок що не рахувався з людьми в 2 світову також в результаті дійшов до цього і в 43 роках уже 3 місяці підготовка.

В результаті необстріляні, погано навчені, без реального злагодження бригади, якими керують командири без досвіду та без фактичного навчання, несуть втрати і виникає нова необхідність в поповненні. Причому через залишення ними позицій, втрати несуть і їх сусіди. І це все усугубляється поганим забепеченням підрозділів, відсутністю дронів та снарядів.

І проблема була ще з початку війни, та не вирішувалась ні колишнім генштабом ні новим, тепер ніби новий командувач Драпатий висловлює хороші думки, але як воно буде побачимо.
Погоджусь. Треба додати ще дійсно саме забезпечення, бо ж ті "корчи" з якими зустрічали ворога та ї те, що, наразі, залишається у досвідчених бригадах, це жах. ( надія більш на востановлені трофеї) Тож про забезпечення новою технікою бойових бригад як що і ідеться, то по краплі, бо це вимагає як часу, так і відриву від, безпосередньо, участі. Натомість, у новоутворених, але ж практично без досвіду та, прямо кажучи, з низкою психологічно планкою , все більш-меньш .Тож погоджусь з Вами, що у стані, яки ми є зараз, нам залишилось, підтримувати своїх хлопців , та мати віру у позитивні зміни.
Зеленський з єрмаком та стефанчуки з шмигалем, ведуть Україну до катастрофи та злиття її прутіну ще 2019 року!
Їм на заваді, стали Українці!
Смерть рашистам та їх прихвостням в Урядовому кварталі!!!
Кажу чесно від серця. Я - офіцер у запасі. Запропонують мені посаду у бригаді сьогодні за моєю останньою посадою - я відмовлюсь. Моя кваліфікація для 1995 року допустима. Для 2025 року - майже нічого не важить. Вчитись пізно. Заважати у бою - це не мій вибір. Проте ніхто вже мені й не запропонує - мій вік завадить. Але я закликаю всіх, хто ще придатний йти у нові бригади, ЗВАЖТЕ всі свої знання, досвід. Не беріть на себе гріх керувати при відсутності бойових навичок !
комбати - 50 літні офіцери запасу-ветеринари це реальність. йо.аний совок.
Вы лучшие расскажите что там с шахтой с новым многомиллионным оборудованием под Покровском, будут взрывать, или сдавать кацапик под ключ? Я уже третий месяц об этом говорю. Ахметову привет.
Так а читати щось пробували? Чи ви можете тільки писати?
Щось пробувпв , а все звичайно не можу. І що там є з читального матеріалу?
Підірвали стволи. Шахти нема.
Дякую! Я до речі вашого ніка пару разів на вудку ловив
Вміють воювати чи не вміють. Здатні чи нездатні. Хочуть чи не хочуть. Какаяразніца! (С)
Все делается как учили вовочку кремлядские кураторы......
Виявляється, жодна бусифікація та тупе м'ясо ЗСУ не потрібні.

Отак правда і вилізла, що цим займаються бандити, яких найняли кацапські шпіони.

Пошана капітанові за пруф.
"новосозданные бригады вообще не имеют понимания организации боевой работы или в них есть лишь единичные боевые командиры, которые могут хоть как-то управлять боем"

А у рашистов с этим(не только в новосозданных, а и повсеместно) наверно вообще швах? И получается продвигаться лишь из-за численного перевеса.
Зєля має піти. Потрібно виходити на мирні пікєти. Я готовий приймати участь фінансово і особисто
Філімонову напевно буде нелегко після цієї заяви.
Комбат побрякушка знає напевно хто і в чому винен,я вірю йому!
Ну не может быть бенин, Оманский Нарик и четырежди уклонист с офшорами и бизнесом в маЦкве главнокомандующим как и президентом, это Мразь сдающая интересы и территории Украины с фсбєшником Елдаком!!!
