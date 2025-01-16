Росіяни чотири рази атакували на півдні, успіху не мали, їхні втрати за добу становлять 63 окупанти, - Сили оборони Півдня

Оперативна обстановка на Півдні України залишається стабільно напруженою. Склад і характер дій військ противника - незмінний, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. А добу знищено 63 окупанти.

Про це йдеться у зведенні Сил оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за минулу добу противник 256 разів обстріляв позиції українських військ, завдав також авіаційних ударів по населених пунктах Запоріжжя із застосуванням КАБів та НАРів.



"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, ворог застосував 420 ударних дронів, в тому числі баражуючі БпЛА типу "Ланцет" та скинув 340 осколкових боєприпасів", - розповіли Силах оборони Півдня.

Штурми позицій Сил оборони

Так, окупаційні війська продовжують штурмувати українські позиції на Запорізькому напрямку. Впродовж минулої доби було зафіксовано 4 ворожі штурми, які не мали успіху.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник продовжує проводити інженерну і повітряну розвідку.

Втрати армії РФ

Сили оборони Півдня України не припиняють відбивати ворожі атаки, постійно завдають вогневого ураження по місцях дислокації противника, його позиціях та тилах. За минулу добу отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу агресора на 63 особи.

Також ворожі втрати становлять:

12 артилерійських систем та мінометів;

43 одиниці автомобільної та броньованої техніки;

2 танки;

8 ударних БпЛА типу "Shahed-136";

12 розвідувальних БпЛА типу "Supercam", "Zala" та "Орлан-10";

1 човен;

3 мотоцикли;

3 генератори;

6 терміналів "Starlink" та станцію РЕБ.

Крім того, уражено:

13 бліндажів та місць проживання особового складу;

пункт управління та спостережний пункт;

2 місця зльоту БпЛА;

місце зберігання ПММ;

2 антени управління БпЛА;

16 антен звʼязку.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 814 150 російських загарбників