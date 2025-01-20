У Казані пролунали вибухи: дрони атакували авіаційні заводи. ВIДЕО
Вночі 20 січня мешканці Казані повідомили про вибухи над містом. Раніше влада заявила про атаку БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
В аеропорту Казані введено режим "Ковер". Затримано рейси на виліт і на приліт.
Місцеві повідомили, що звуки вибухів прогриміли в Авіабудівельному, Московському, Кіровському та Ново-Савинському районах, на 22-му заводі працюють сирени тривоги.
МНС попередило городян про небезпеку атаки БПЛА. Мешканців просять не панікувати і за можливості не підходити до вікон.
Місцеві пабліки пишуть, що БПЛА атакували Казанський авіаційний завод імені Горбунова.
Згодом стало відомо про другу хвилю атак БПЛА. Попередньо, дрони атакували авіаційний і вертолітний заводи в Казані.
Також повідомили про вибухи у районі аеропорту "Борисоглєбське".
недавно мудозвон верещав,гдє нашє пво ..кто за єто атвєчаєт...
Цікавіше було б почути-побачити про влучання в підстанцію,трансформатор, опору ЛЕП..КПД більший..
20.01.2025 07:47 Відповісти Видалити 1
А дронами треба лупити всюди де необхідно, і по авіаційним заводам тим більше.
І дрони (точніше бпла) буваєть різні, і маленькі і великі.
То йому вибухи дронів на болотах не подобаються, то Трамп прийшов і всьо пропало, то якісь нарколиги, то ще щось...
Бо дрон вас побачить й у вікно залетить...
Молодці! Не зупиняємося!