У Казані пролунали вибухи: дрони атакували авіаційні заводи. ВIДЕО

Вночі 20 січня мешканці Казані повідомили про вибухи над містом. Раніше влада заявила про атаку БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

В аеропорту Казані введено режим "Ковер". Затримано рейси на виліт і на приліт.

Місцеві повідомили, що звуки вибухів прогриміли в Авіабудівельному, Московському, Кіровському та Ново-Савинському районах, на 22-му заводі працюють сирени тривоги.

МНС попередило городян про небезпеку атаки БПЛА. Мешканців просять не панікувати і за можливості не підходити до вікон.

Місцеві пабліки пишуть, що БПЛА атакували Казанський авіаційний завод імені Горбунова.

Згодом стало відомо про другу хвилю атак БПЛА. Попередньо, дрони атакували авіаційний і вертолітний заводи в Казані.

Також повідомили про вибухи у районі аеропорту "Борисоглєбське".

