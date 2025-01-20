В Казани раздались взрывы: дроны атаковали авиационные заводы. ВИДЕО

Ночью 20 января жители Казани сообщили о взрывах над городом. Ранее власти заявили об атаке БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

В аэропорту Казани введен режим "Ковер". Задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Местные сообщили, что звуки взрывов прогремели в Авиастроительном, Московском, Кировском и Ново-Савинском районах, на 22-м заводе работают сирены тревоги.

МЧС предупредило горожан об опасности атаки БПЛА. Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам.

Местные паблики пишут, что БПЛА атаковали Казанский авиационный завод имени Горбунова.

Впоследствии стало известно о второй волне атак БПЛА. Предварительно, дроны атаковали авиационный и вертолетный заводы в Казани.

Также сообщили о взрывах в районе аэропорта "Борисоглебское".

