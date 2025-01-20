РУС
17 388 46

В Казани раздались взрывы: дроны атаковали авиационные заводы. ВИДЕО

Ночью 20 января жители Казани сообщили о взрывах над городом. Ранее власти заявили об атаке БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

В аэропорту Казани введен режим "Ковер". Задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Местные сообщили, что звуки взрывов прогремели в Авиастроительном, Московском, Кировском и Ново-Савинском районах, на 22-м заводе работают сирены тревоги.

МЧС предупредило горожан об опасности атаки БПЛА. Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам.

Местные паблики пишут, что БПЛА атаковали Казанский авиационный завод имени Горбунова.

Впоследствии стало известно о второй волне атак БПЛА. Предварительно, дроны атаковали авиационный и вертолетный заводы в Казани.

Также сообщили о взрывах в районе аэропорта "Борисоглебское".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сырский о результатах ударов вглубь территории РФ: Нормы расходов артснарядов врага уменьшились вдвое

беспилотник (4137) Казань (36) Удары по РФ (490)
Топ комментарии
+23
вже традиційно одночасно атакують і авіаійний і вертолітний завод. гарна традиція. Треба продовжувати.
20.01.2025 07:07 Ответить
+10
20.01.2025 07:15 Ответить
+10
У німців було власне машинобудування. Якщо у кацапів знищити парк станків з Японії та ЄС, вони дуже довго будуть їх затягувати в обхід санкцій.
20.01.2025 07:46 Ответить
ві нє панімаєтє...єта другоє..єта абломкі.
недавно мудозвон верещав,гдє нашє пво ..кто за єто атвєчаєт...
20.01.2025 06:40 Ответить
На КАПО повинно прилетіти мінімум штук 10 по 500 кг боєголовки.
20.01.2025 06:47 Ответить
вже традиційно одночасно атакують і авіаійний і вертолітний завод. гарна традиція. Треба продовжувати.
20.01.2025 07:07 Ответить
Німецьки авіазаводи бомбили до кінця війни,а вони працювали..Бомбити дрончиками такі заводи-це понти і гроші на вітер...Великі гроші..
20.01.2025 07:08 Ответить
У німців було власне машинобудування. Якщо у кацапів знищити парк станків з Японії та ЄС, вони дуже довго будуть їх затягувати в обхід санкцій.
20.01.2025 07:46 Ответить
Дрончиками знищити парк станків?
20.01.2025 08:02 Ответить
Не мля. Прокльонами з дивану.
20.01.2025 08:48 Ответить
Не плач. А краще скажи це нашим військовим і запропонуй свою кращу ідею. Все ж таки експерт.
20.01.2025 08:54 Ответить
Хочеш послухати експерта,послухай Світана,наприклад..
20.01.2025 09:05 Ответить
Якщо експерт дійсно хоче допомогти то він буде давайти поради безпосердньо військовим (вйськовому керівництву). А який толк з того шо він буде лялякати по телевізору чи в ютубі чи ше десь там? )
20.01.2025 11:34 Ответить
Так,це той,що був в полоні свинособак і якого катували..Світан-полковник ВПС і він більше розуміється на питаннях такого характеру...А поради давати зеленим нарколигам-марна справа,вони Залужного звільнили з лав армії і ще 17 генералів разом з ним..
20.01.2025 11:47 Ответить
Поради давати - марна справа, запускати дрони - теж нє. То шо ж тоді нічого не робити, здаватись чи шо? ))
20.01.2025 11:49 Ответить
Микола Січень f0998605

Цікавіше було б почути-побачити про влучання в підстанцію,трансформатор, опору ЛЕП..КПД більший..

20.01.2025 07:47 Відповісти Видалити 1
20.01.2025 11:58 Ответить
Як тобі будівництво корветів по 300млн.баксів і на фуя вони нам потрібні на сьогодні?
20.01.2025 12:01 Ответить
А причому тут це? Хто сказав шо вони потрібні сьогодні?
А дронами треба лупити всюди де необхідно, і по авіаційним заводам тим більше.
І дрони (точніше бпла) буваєть різні, і маленькі і великі.
20.01.2025 13:01 Ответить
Ціну дрончикам знаєш? Знаєш,що трамп заселився в Білий дім?
20.01.2025 14:06 Ответить
Ціну приблизну знаю, часто доначу на дрони. А до чого тут Трамп до дронів? )). І чому ти кажеш "дрончики"? Дрони зараз відіграють надважливу роль, поспілкуйся з військовими, якщо маєш таких знайомих.
20.01.2025 14:46 Ответить
Чому "дрончики"?Тому,що 30-40 кг вибухівки для потужних військових заводів і аеродромів-це ні про що..Трамп і його поплічники минулого року заблокували військову допомогу Україні..Сьогодні руда потвора на троні і що вони запропонують Україні ми скоро побачимо..Ціна на далекобійні дрони-від 300000 тис.баксів,а ціна "мопедиків"-25-30 тис.зелених..Війна-це економіка,як любить казати Світан..Власних грошей на війну з свинособаками в нас немає і ми цілком залежимо від Вашингтона і Брюселя..
20.01.2025 17:23 Ответить
То шо "всьо пропало", здаватись? ))
20.01.2025 21:01 Ответить
Здаватись-найгірший варіант,якого чекають свинособаки..
20.01.2025 21:10 Ответить
Ну тоді не треба скиглити )
21.01.2025 09:40 Ответить
Виборець нарколиги?
21.01.2025 10:00 Ответить
Ти про що? Схоже в тебе передоз політінформації .
То йому вибухи дронів на болотах не подобаються, то Трамп прийшов і всьо пропало, то якісь нарколиги, то ще щось...
21.01.2025 11:35 Ответить
І шо Світан хіба каже шо не треба бомбити "дрончиками" бо це "понти гроші на вітер"? ) Якшо наприклад подивитись його загаловки до відео в ютубі то він навпаки радий таким ударам.
20.01.2025 11:46 Ответить
В нього немає свого каналу,а заголовки ліплять будь-хто..
20.01.2025 11:56 Ответить
то нехай не бомбят? ты очередями в диван все порешаешь?
20.01.2025 17:32 Ответить
Є що бомбити в кожному населеному пункті..
20.01.2025 17:38 Ответить
окрім аеропорту Казані ковром накрило ще аеропорти Нижньокамська та Іжевська.
20.01.2025 07:10 Ответить
Аеропорти чи аеродроми?
20.01.2025 07:19 Ответить
режим "кавйор" у кацапів - це коли накриваються ковром всі пасажирські рейси.
20.01.2025 07:23 Ответить
На годину-другу?
20.01.2025 07:33 Ответить
якщо цікаво - на флайтрадарі можно відслідкувать.
20.01.2025 07:40 Ответить
Цікавіше було б почути-побачити про влучання в підстанцію,трансформатор, опору ЛЕП..КПД більший..
20.01.2025 07:47 Ответить
На аеродром Старкона за три роки прилетіло більше сотні ракет і сотні дронів,а він працює...
20.01.2025 07:50 Ответить
значить ЗПП ціла.
20.01.2025 07:54 Ответить
Полосу латають ....
20.01.2025 08:05 Ответить
ну може у Дягілєво і ціла ЗПП, але після прильоту дронів було пошкоджено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС і бомбардувальник дальньої авіації Ту-22М3.
20.01.2025 08:10 Ответить
зараз вже давно кацапи таким у мережі не діляться, бо багато хто за таке вже поїхав на декілька рочків у Лабитнангі. Тому куди і як прилітає - ми можемо тільки здогадуватись.
20.01.2025 07:53 Ответить
ні, це коли пересаджуються і летають на коврах-самольотах
20.01.2025 08:15 Ответить
День почався з приємної новини .
20.01.2025 07:13 Ответить
20.01.2025 07:15 Ответить
"Мешканців просять не панікувати і за можливості не підходити до вікон." Джерело: https://censor.net/ua/n3531130

Бо дрон вас побачить й у вікно залетить...
20.01.2025 10:07 Ответить
дуже хочеться Атакамсами зашарабанити ту клоаку, щоб палало без зупинки 24/7!!
Молодці! Не зупиняємося!
20.01.2025 10:29 Ответить
Подоляк, и не только, рассказывают западным журналистам про "важные победы". О том что они практически начали уничтожать военную промышленность рашки.
20.01.2025 11:14 Ответить
Прочитал комменты... Сплошные диванные экперды. Вы, мля, эксперды недоделанные, на можете написать "Слава ЗСУ" и "Слава Украине"? Что вы за "эксперлы из интернета"?
20.01.2025 18:55 Ответить
 
 