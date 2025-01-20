В Казани раздались взрывы: дроны атаковали авиационные заводы. ВИДЕО
Ночью 20 января жители Казани сообщили о взрывах над городом. Ранее власти заявили об атаке БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
В аэропорту Казани введен режим "Ковер". Задержаны рейсы на вылет и на прилет.
Местные сообщили, что звуки взрывов прогремели в Авиастроительном, Московском, Кировском и Ново-Савинском районах, на 22-м заводе работают сирены тревоги.
МЧС предупредило горожан об опасности атаки БПЛА. Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам.
Местные паблики пишут, что БПЛА атаковали Казанский авиационный завод имени Горбунова.
Впоследствии стало известно о второй волне атак БПЛА. Предварительно, дроны атаковали авиационный и вертолетный заводы в Казани.
Также сообщили о взрывах в районе аэропорта "Борисоглебское".
недавно мудозвон верещав,гдє нашє пво ..кто за єто атвєчаєт...
Цікавіше було б почути-побачити про влучання в підстанцію,трансформатор, опору ЛЕП..КПД більший..
20.01.2025 07:47 Відповісти Видалити 1
А дронами треба лупити всюди де необхідно, і по авіаційним заводам тим більше.
І дрони (точніше бпла) буваєть різні, і маленькі і великі.
То йому вибухи дронів на болотах не подобаються, то Трамп прийшов і всьо пропало, то якісь нарколиги, то ще щось...
Бо дрон вас побачить й у вікно залетить...
Молодці! Не зупиняємося!