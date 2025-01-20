Путін не припинить ядерні погрози, - Ходжес
Російський диктатор Володимир Путін продовжить погрози використати тактичну ядерну зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю The Sun.
"Я думаю, що буде продовження їхньої політики ядерних погроз, що, якщо ми зробимо певні речі, вони застосують ядерну зброю... Вони побачили, наскільки це ефективно за останні три роки", - заявив він.
За словами генерала, Адміністрація президента США Джо Байдена та інші західні уряди були "паралізовані страхом", що Росія може використати тактичну ядерну зброю.
При цьому Ходжес звинуватив Захід у нездатності серйозно поставитися до російської загрози, відреагувати на те, що Путін зробив проти України, і визнати, що в його ж інтересах допомогти Києву перемогти:
"Ми не змогли достатньо згуртуватися і не продемонстрували політичної волі, щоб використовувати наші переваги, щоб допомогти Україні перемогти Росію", - додав Ходжес.
Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у Києві заявив, що Захід не повинні лякати ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Треба більше допомагати Україні та чинити тиск на Путіна.
