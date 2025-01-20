УКР
Путін не припинить ядерні погрози, - Ходжес

Ядерні погрози Путіна

Російський диктатор Володимир Путін продовжить погрози використати тактичну ядерну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генерал-лейтенант США у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю The Sun.

"Я думаю, що буде продовження їхньої політики ядерних погроз, що, якщо ми зробимо певні речі, вони застосують ядерну зброю... Вони побачили, наскільки це ефективно за останні три роки", - заявив він.

За словами генерала, Адміністрація президента США Джо Байдена та інші західні уряди були "паралізовані страхом", що Росія може використати тактичну ядерну зброю.

При цьому Ходжес звинуватив Захід у нездатності серйозно поставитися до російської загрози, відреагувати на те, що Путін зробив проти України, і визнати, що в його ж інтересах допомогти Києву перемогти:

"Ми не змогли достатньо згуртуватися і не продемонстрували політичної волі, щоб використовувати наші переваги, щоб допомогти Україні перемогти Росію", - додав Ходжес.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у Києві  заявив, що Захід не повинні лякати ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна. Треба більше допомагати Україні та чинити тиск на Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Світ перебуває на порозі "третьої ядерної ери", - глава Генштабу Великої Британії Радакін

А хто ж иому помішає - буде підлякувати - Захід це "любить"
показати весь коментар
20.01.2025 09:25 Відповісти
⚡️ ППО працювала в 13 областях: знищено 93 з 141 ворожі БПЛА, 47 - локаційно втрачені

Станом на 08.00 підтверджено збиття 93-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типівх.

47 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них - полетіли в рф.
показати весь коментар
20.01.2025 09:33 Відповісти
93 +47 =140 , а де ще один ?
показати весь коментар
20.01.2025 09:34 Відповісти
Та невже Ходжесу дійшло, що Х..ло бере на понт. Це у джентельменів вірять на слово, але я ніде не чув про гопника-джентельмена.
показати весь коментар
20.01.2025 09:33 Відповісти
Та не припинить цей виродок ядерних погроз він уловив момент козир, що Захід його боїтся ,жаль що немає такого світового лідера як був Рейган ,Чого боїтся рашиський злочинець це нестача коштів на війну і соціалку і бунти на росії,тому треба допомогти чорту.
показати весь коментар
20.01.2025 09:34 Відповісти
щось ходжес, десь все провтикав.
вже ніякої ядерки.
зараз рулить арєшнік, ака метеорит.
показати весь коментар
20.01.2025 09:38 Відповісти
Авжеж, *уйло отою ''ядрьоною'' бімбою буде розмахувати допоки не відберете. Чого сша не зробить як з Україною? Чого не поставить *уйла раком і не відбере ''яз'' ?
показати весь коментар
20.01.2025 09:42 Відповісти
Головне, щоб лідери Вільного Світу перестали "під себе ходити" кожного разу, як це ботоксне лайно згадує про ядерну зброю.
показати весь коментар
20.01.2025 10:07 Відповісти
шановні редактори Цензор нет!
англійська літера h (H), якою починаються власні назви чи імена, читається за українським правописом як Г, а російською як Х
має бути Годжес, Гарріс, Гілларі, Гельсінки, Гемінгвей
ви ж не будете читати ім'я Hryhoriy як Хрихорій?
показати весь коментар
20.01.2025 10:48 Відповісти
 
 