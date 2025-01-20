Путин не прекратит ядерные угрозы, - Ходжес

Российский диктатор Владимир Путин продолжит угрозы использовать тактическое ядерное оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес в интервью The Sun.

"Я думаю, что будет продолжение их политики ядерных угроз, что, если мы сделаем определенные вещи, они применят ядерное оружие... Они увидели, насколько это эффективно за последние три года", - заявил он.

По словам генерала, Администрация президента США Джо Байдена и другие западные правительства были "парализованы страхом", что Россия может использовать тактическое ядерное оружие.

При этом Ходжес обвинил Запад в неспособности серьезно отнестись к российской угрозе, отреагировать на то, что Путин сделал против Украины, и признать, что в его же интересах помочь Киеву победить:

"Мы не смогли достаточно сплотиться и не продемонстрировали политической воли, чтобы использовать наши преимущества, чтобы помочь Украине победить Россию", - добавил Ходжес.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили в Киеве заявил, что Запад не должны пугать ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Надо больше помогать Украине и оказывать давление на Путина.

