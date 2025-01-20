РУС
Путин не прекратит ядерные угрозы, - Ходжес

Ядерні погрози Путіна

Российский диктатор Владимир Путин продолжит угрозы использовать тактическое ядерное оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес в интервью The Sun.

"Я думаю, что будет продолжение их политики ядерных угроз, что, если мы сделаем определенные вещи, они применят ядерное оружие... Они увидели, насколько это эффективно за последние три года", - заявил он.

По словам генерала, Администрация президента США Джо Байдена и другие западные правительства были "парализованы страхом", что Россия может использовать тактическое ядерное оружие.

При этом Ходжес обвинил Запад в неспособности серьезно отнестись к российской угрозе, отреагировать на то, что Путин сделал против Украины, и признать, что в его же интересах помочь Киеву победить:

"Мы не смогли достаточно сплотиться и не продемонстрировали политической воли, чтобы использовать наши преимущества, чтобы помочь Украине победить Россию", - добавил Ходжес.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили в Киеве заявил, что Запад не должны пугать ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Надо больше помогать Украине и оказывать давление на Путина.

Также читайте: Мир на пороге "третьей ядерной эры", - глава Генштаба Великобритании Радакин

путин владимир (32068) ядерная безопасность (520) Ходжес Бен (173)
А хто ж иому помішає - буде підлякувати - Захід це "любить"
20.01.2025 09:25 Ответить
⚡️ ППО працювала в 13 областях: знищено 93 з 141 ворожі БПЛА, 47 - локаційно втрачені

Станом на 08.00 підтверджено збиття 93-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типівх.

47 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них - полетіли в рф.
20.01.2025 09:33 Ответить
93 +47 =140 , а де ще один ?
20.01.2025 09:34 Ответить
Та невже Ходжесу дійшло, що Х..ло бере на понт. Це у джентельменів вірять на слово, але я ніде не чув про гопника-джентельмена.
20.01.2025 09:33 Ответить
Та не припинить цей виродок ядерних погроз він уловив момент козир, що Захід його боїтся ,жаль що немає такого світового лідера як був Рейган ,Чого боїтся рашиський злочинець це нестача коштів на війну і соціалку і бунти на росії,тому треба допомогти чорту.
20.01.2025 09:34 Ответить
щось ходжес, десь все провтикав.
вже ніякої ядерки.
зараз рулить арєшнік, ака метеорит.
20.01.2025 09:38 Ответить
Авжеж, *уйло отою ''ядрьоною'' бімбою буде розмахувати допоки не відберете. Чого сша не зробить як з Україною? Чого не поставить *уйла раком і не відбере ''яз'' ?
20.01.2025 09:42 Ответить
Головне, щоб лідери Вільного Світу перестали "під себе ходити" кожного разу, як це ботоксне лайно згадує про ядерну зброю.
20.01.2025 10:07 Ответить
шановні редактори Цензор нет!
англійська літера h (H), якою починаються власні назви чи імена, читається за українським правописом як Г, а російською як Х
має бути Годжес, Гарріс, Гілларі, Гельсінки, Гемінгвей
ви ж не будете читати ім'я Hryhoriy як Хрихорій?
