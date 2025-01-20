Поразка Росії важливіша за перемогу України, - спікер парламенту Фінляндії Халла-ахо

Захист і допомога Україні має бути вищим політичним пріоритетом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Yle, про це заявив спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо.

На його думку, поразка Росії важливіша за перемогу України. Оскільки перемога РФ "надіслала б сигнал" іншим країнам, що висока ціна імперіалістичної авантюри варта того, щоб заплатити, тому що західні країни зрештою вичерпають економічні та матеріальні можливості.

"Особисто я бачу найбільшу небезпеку в тому, що Росія не програє цю війну або не досягне жодної зі своїх цілей у цій війні. Якщо ми будемо робити заяви про те, що Росія може отримати якусь винагороду за цю війну, то в російських вухах це буде розглядатися лише як відправна точка для переговорів", - сказав Халла-Ахо.

Нагадаємо, спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо заявив, що світ вже перебуває в Третій світовій війні, проте може цього не усвідомлювати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Членство в НАТО є єдиною надійною гарантією безпеки для України, - глава МЗС Фінляндії Валтонен