Поразка Росії важливіша за перемогу України, - спікер парламенту Фінляндії Халла-ахо
Захист і допомога Україні має бути вищим політичним пріоритетом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Yle, про це заявив спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо.
На його думку, поразка Росії важливіша за перемогу України. Оскільки перемога РФ "надіслала б сигнал" іншим країнам, що висока ціна імперіалістичної авантюри варта того, щоб заплатити, тому що західні країни зрештою вичерпають економічні та матеріальні можливості.
"Особисто я бачу найбільшу небезпеку в тому, що Росія не програє цю війну або не досягне жодної зі своїх цілей у цій війні. Якщо ми будемо робити заяви про те, що Росія може отримати якусь винагороду за цю війну, то в російських вухах це буде розглядатися лише як відправна точка для переговорів", - сказав Халла-Ахо.
Нагадаємо, спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо заявив, що світ вже перебуває в Третій світовій війні, проте може цього не усвідомлювати.
Не розумію тільки тоді чому вони санкції активно не вводять. Можна ж прискорити коллапс. Бо такими темпами як зараз вони швидше дождуться не розвалу рашки, а того що у нас тупо люди закінчаться і доведеться капітулювати.
чим більше вбитих росіянин і чим більше кабів/ракет впаде на українців, тим менше цього лайна опиниться в Європі . Дуже зручно, як тут не продовжувати "бути з Україною скільки треба"
Цель - поражение РФии. Если ради этого понадобится уничтожить украинское население - запросто)
Партнеры))