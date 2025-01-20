УКР
Поразка Росії важливіша за перемогу України, - спікер парламенту Фінляндії Халла-ахо

Юссі Халла-ахо про поразку Росії

Захист і допомога Україні має бути вищим політичним пріоритетом. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Yle, про це заявив спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо.

На його думку, поразка Росії важливіша за перемогу України.  Оскільки перемога РФ "надіслала б сигнал" іншим країнам, що висока ціна імперіалістичної авантюри варта того, щоб заплатити, тому що західні країни зрештою вичерпають економічні та матеріальні можливості.

"Особисто я бачу найбільшу небезпеку в тому, що Росія не програє цю війну або не досягне жодної зі своїх цілей у цій війні. Якщо ми будемо робити заяви про те, що Росія може отримати якусь винагороду за цю війну, то в російських вухах це буде розглядатися лише як відправна точка для переговорів", - сказав Халла-Ахо.

Нагадаємо, спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо заявив, що світ вже перебуває в Третій світовій війні, проте може цього не усвідомлювати.

Членство в НАТО є єдиною надійною гарантією безпеки для України, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

А поразка роіссі - це не перемога України? Це такий переклад, чи я все менше починаю розуміти формулювання західних політиків?
20.01.2025 11:36 Відповісти
20.01.2025 11:24 Відповісти
Угу. Поразка росії життям України. Ось що їм потрібно. Я казала, кажу і буду казати, що сцикуни-толерасти використовують Україну, щоб ховати за нею свої жирні сраки. Не їх діти гинуть в окопах!
20.01.2025 11:54 Відповісти
Россия - это карикатурный повтор фашистской Германии. Только 1939-й уже давно пройден. Сейчас весна 45-го. Пройдет еще немного времени и россияне ужаснутся от правды о тех преступлениях, которые они совершили под руководством своего фюрера.
20.01.2025 11:22 Відповісти
це насамперед карикатурна потвора з к@цапо-совкової, комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів (срср) періоду 1922-53 рр. !!!
20.01.2025 11:45 Відповісти
Історія повторюється два рази, спочатку як трагедія, потім як комедія.
20.01.2025 15:42 Відповісти
20.01.2025 11:24 Відповісти
А поразка роіссі - це не перемога України? Це такий переклад, чи я все менше починаю розуміти формулювання західних політиків?
20.01.2025 11:36 Відповісти
Якщо взяти в НАТО, то війна закінчиться, але росія залишиться. А Захід очевидно хоче нашими руками рашку розвалити. Тобто їм треба щоб вогонь віни тлів допоки росія не перетвориться на лайно і розвалиться як СеРьСеРь.
Не розумію тільки тоді чому вони санкції активно не вводять. Можна ж прискорити коллапс. Бо такими темпами як зараз вони швидше дождуться не розвалу рашки, а того що у нас тупо люди закінчаться і доведеться капітулювати.
20.01.2025 13:38 Відповісти
Вони якраз іх і вводять. Проблема в тому що в сосії є запас міцності і кубишка. Тому миттєвого ефекту не буде.
20.01.2025 15:44 Відповісти
ВВодять просто епічно. Епік фейлово я б сказав. З останнього - через три роки війни ввели "нищивні" санкції прсоти танкерного флоту заблокувавши роботу аж цілих 200 танкерів! Із... 600! Тобто дві третини продовжують возити нафту. І всі про це знають. А три роки возили всі 600. І всі теж про знали. Оце такі санкції. Якби ввели повне ембарго, то вже не то шо кубишки, вони б вже свій пісюн доїли і забули шо він у них був.
20.01.2025 19:37 Відповісти
всі хочуть поразки мордора... але так щоб це якось само так по собі пройшло, щоб не допустити ескалації, і в НАТО не брати, і щоб по мордору не можна було стріляти і зброю по крапельниці, і по 5 літаків в рік.
20.01.2025 11:37 Відповісти
Не допустити ескалації означает воевать должны только украинцы. Называйте вещи своими именами.
20.01.2025 11:51 Відповісти
Це як дохле ху...ло важливеше за живого
20.01.2025 11:43 Відповісти
Угу. Поразка росії життям України. Ось що їм потрібно. Я казала, кажу і буду казати, що сцикуни-толерасти використовують Україну, щоб ховати за нею свої жирні сраки. Не їх діти гинуть в окопах!
20.01.2025 11:54 Відповісти
ви фактично розшифрували фразу "з Україною скільки треба" .

чим більше вбитих росіянин і чим більше кабів/ракет впаде на українців, тим менше цього лайна опиниться в Європі . Дуже зручно, як тут не продовжувати "бути з Україною скільки треба"
20.01.2025 12:41 Відповісти
Ну наконец потихоньку стали говорить как есть.
Цель - поражение РФии. Если ради этого понадобится уничтожить украинское население - запросто)
Партнеры))
20.01.2025 12:14 Відповісти
,,... как-то текст по дебильному написан ..."
20.01.2025 14:15 Відповісти
Професійний політик, зразу видно.
20.01.2025 16:01 Відповісти
 
 