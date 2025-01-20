Міністр оборони Фінляндії Хяккянен не погодився із твердженням спікера парламенту Халла-ахо про "Третю світову"

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен висловив незгоду із твердженням спікера парламенту Юссі Халла-ахо, який припустив, що Третя світова війна вже почалася, але світ поки цього не усвідомив.

Він підкреслив, що не слід сприймати історію як ланцюг невідворотних подій.

За його словами, можна побачити певну схожість у діях сучасних диктаторів із тими, що передували Другій світовій війні. Однак належна підготовка і зміцнення обороноздатності дають змогу відвернути такий сценарій.

Нагадаємо, що спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо заявив, що світ вже перебуває в Третій світовій війні, проте може цього не усвідомлювати.

