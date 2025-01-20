УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10563 відвідувача онлайн
Новини
1 619 9

Міністр оборони Фінляндії Хяккянен не погодився із твердженням спікера парламенту Халла-ахо про "Третю світову"

Фінляндія надала Україні допомогу для рятувальних операцій

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен висловив незгоду із твердженням спікера парламенту Юссі Халла-ахо, який припустив, що Третя світова війна вже почалася, але світ поки цього не усвідомив.

Про це він сказав у коментарі для Yle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Він підкреслив, що не слід сприймати історію як ланцюг невідворотних подій.

За його словами, можна побачити певну схожість у діях сучасних диктаторів із тими, що передували Другій світовій війні. Однак належна підготовка і зміцнення обороноздатності дають змогу відвернути такий сценарій. 

Нагадаємо, що спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо заявив, що світ вже перебуває в Третій світовій війні, проте може цього не усвідомлювати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поразка Росії важливіша за перемогу України, - спікер парламенту Фінляндії Халла-ахо

Автор: 

війна (1472) Фінляндія (1362)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Деяки історики вважають , що так зв. "друга світова" була продовженнм "першої світовоЇ", просто країни - учасники взяли паузу приблизно на двадцять років . І понеслося!!
показати весь коментар
20.01.2025 11:46 Відповісти
Так і третя світова буде продовженням другої, тільки пауза подовше була завдяки холодній війні.
показати весь коментар
20.01.2025 12:31 Відповісти
Так "другої "не було → була лише "перша" з перервою, 1914-1918(перший тайм) →→перерва до 1939 -1945 (другий тайм).
показати весь коментар
20.01.2025 18:21 Відповісти
Ви всьо врьоті .. Війна відміняється . Будем смажити шашлики - міністр оборони Фінляндії Юссі Хаканен .
показати весь коментар
20.01.2025 11:49 Відповісти
У фюрера була промисловість, технології, передові на той момент, а недофюрер пусте ***** на купі м'яса з напівгнилою ядрьоною бімбою і арєшніко-валєжніком.
показати весь коментар
20.01.2025 12:07 Відповісти
Так, але як можна бачити цього цілком вдосталь, бо навіть від цього ******* лідери вільного світу дуже стурбовані, занепокоєні та деескалірувані і готові віддати все що завгодно аби не били.
показати весь коментар
20.01.2025 12:33 Відповісти
Ну то московити завжди були такими, як зараз, але це не завадило їм розпочати Другу світову війну і загарбати половину Европи.
показати весь коментар
20.01.2025 13:15 Відповісти
Як же гарно сперечатися та філософствувати, коли на території твоєї країни не відбуваються бойові дії...
показати весь коментар
20.01.2025 15:08 Відповісти
Тіки у кацапських пропагандонів і трамповскіх шісток і неадекватних коментаторів в голові 3тя світова.Один збирається применити ядерну зброю,іншій хоче стати "голубом миру" і "договорится посерединке".Скажі будь ласка а де ведуться бойові дії?Таки на теріторіі України(сектор газа не рахується).Скільки армій країн ЄС,США воює на боці України.За рашку воює тіки півнична корея з ограниченими контінгентом і то на курській народной республіке+найманці.Яка 3тя світова війна???
показати весь коментар
20.01.2025 17:31 Відповісти
 
 