Міністр оборони Фінляндії Хяккянен не погодився із твердженням спікера парламенту Халла-ахо про "Третю світову"
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен висловив незгоду із твердженням спікера парламенту Юссі Халла-ахо, який припустив, що Третя світова війна вже почалася, але світ поки цього не усвідомив.
Про це він сказав у коментарі для Yle, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Він підкреслив, що не слід сприймати історію як ланцюг невідворотних подій.
За його словами, можна побачити певну схожість у діях сучасних диктаторів із тими, що передували Другій світовій війні. Однак належна підготовка і зміцнення обороноздатності дають змогу відвернути такий сценарій.
Нагадаємо, що спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо заявив, що світ вже перебуває в Третій світовій війні, проте може цього не усвідомлювати.
