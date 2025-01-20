УКР
Якщо Трамп прагне швидкого завершення війни в Україні, йому необхідно спочатку посилити підтримку України, - Bloomberg

Трамп має посилити Україну

Чим швидше Дональд Трамп захоче припинити бойові дії в Україні, тим більше йому потрібно буде спочатку зміцнити позиції України, щоб переконати Володимира Путіна, що він може програти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Є певні ознаки того, що зовнішньополітична команда нової адміністрації зрозуміла це, оскільки вони почали переносити очікування щодо термінів укладення будь-якої мирної угоди з 24 годин після інавгурації Трампа на 100 днів або більше. Але поки що єдині повідомлення про конкретний підхід свідчать про те, що вони сподіваються, що послаблення нафтових санкцій може спонукати Путіна до чесної гри.

"Зустріч з Путіним або пропозиція зняти санкції не є безглуздими кроками, зовсім ні. Але самі по собі вони були б такими, як побачив Трамп під час зустрічі з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином на саміті в Сінгапурі під час свого першого президентського терміну. Як і Кім, Путін просто поклав би будь-які поступки в кишеню як безкоштовні подарунки й пішов би далі", - зазначає видання.

Щоб бути корисним у відносинах з Кремлем, будь-який пряник повинен супроводжуватися батогом - і, враховуючи величезні інвестиції Путіна у його вторгнення в Україну, він повинен бути значними. Найкращим варіантом було б відновлення взаємодії між українською робочою силою і західною зброєю, яка існувала до минулого року, додають у Bloomberg.

Крім того, там переконані, що наявність більшої кількості добре екіпірованих солдатів для зміцнення оборонних ліній України й повернення ініціативи на полі бою буде критично важливою для того, щоб переконати Путіна піти на переговори про справжнє врегулювання.

Нагадаємо, Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним. Це має відбутися найближчими днями після того, як він складе присягу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп повинен уникати угоди з Путіним, інакше зіткнеться з новою глобальною війною, - ексгенерал США Ходжес

путін володимир (24686) росія (67347) Трамп Дональд (7001)
Топ коментарі
+7
А вобще мене забавляють як всі надіються на Тампона, розбирають його бекання на цитати і аналізують кожне слово. Ви бачили сьогодні цього рижого діда який ледве ноги переставляв? Воно вже не пам'ятає що вчора ляпало. Йому дають кремлівську таблетку перед виступом щоб руками махав і всім погрожував на тому вся його стратегія і закінчується. Його плани вже здійснились не сісти у в'язницю, да ще й заробити мільярди. Далі будуть керувати ідіоти які його привели до влади
20.01.2025 11:59
+6
Я думаю Тампон і його ************* вирішили що можна піти по коротшому шляху. Навіщо посилювати Україну надсилаючи багато грошей, якщо можна її послабити і дати ***** її швидше захопити. А взамін ***** пообіцяє Тампону що потерпить 4 роки поки Тампон при владі і не буде воювати. А що буде потім Тампону насрати. Хоч всю Європу ***** і його союзники хай захоплюють
20.01.2025 11:52
+2
Трамп то хоче зупинити віину - тільки робив заяви шо віиськову допомогу Украіні потрібно зменшувати - якось не в"яжеться
20.01.2025 11:50
20.01.2025 11:50
Хреново. Якщо навіть на превеликий жаль трамп і вріже дуба,залишаються Венс і Джонсон.
20.01.2025 11:59
так венс же майстер по перевзуванню. взагалі безпринципна наволоч.
20.01.2025 12:25
100%.
20.01.2025 14:30
Трамп, він до Гренладії, Панами, до мексиканців. А до України він не якого відношення не має.
20.01.2025 12:00
Джонсон минулого року "збільшив допомогу", більш так не треба
20.01.2025 12:01
Якщо Трамп прагне швидкого завершення війни в Україні, йому необхідно спочатку
перекрити свій словесний пронос
20.01.2025 12:02
У Трампа суто бізнесовий підхід - спочатку забити "стрєлку"...
20.01.2025 12:05
Трамп хоче щоб Україна просто перестала стрелять
20.01.2025 12:08
Авже ж, авже ж, "підсилити" рочки так ще на 2, поки всіх боєздатних українців не виб'ють. Тоді точно буде потужне підсилення на переговорах!
20.01.2025 12:15
як сказав Портніков, разом з приходом Трампа до Білого дома починається епоха інтересів, а епоха політики закінчується..., якщо Трамп раптово усвідомить, що закінчити війну в Україні неможливо ні за 24 години, ні за 48 ні навіть за 100 днів, він втратить цікавість та інтерес й придумає, що ця війна не лежить у колі інтересів Америки... й все, казочці кінець...
20.01.2025 12:18
 
 