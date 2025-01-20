Якщо Трамп прагне швидкого завершення війни в Україні, йому необхідно спочатку посилити підтримку України, - Bloomberg

Чим швидше Дональд Трамп захоче припинити бойові дії в Україні, тим більше йому потрібно буде спочатку зміцнити позиції України, щоб переконати Володимира Путіна, що він може програти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Є певні ознаки того, що зовнішньополітична команда нової адміністрації зрозуміла це, оскільки вони почали переносити очікування щодо термінів укладення будь-якої мирної угоди з 24 годин після інавгурації Трампа на 100 днів або більше. Але поки що єдині повідомлення про конкретний підхід свідчать про те, що вони сподіваються, що послаблення нафтових санкцій може спонукати Путіна до чесної гри.

"Зустріч з Путіним або пропозиція зняти санкції не є безглуздими кроками, зовсім ні. Але самі по собі вони були б такими, як побачив Трамп під час зустрічі з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином на саміті в Сінгапурі під час свого першого президентського терміну. Як і Кім, Путін просто поклав би будь-які поступки в кишеню як безкоштовні подарунки й пішов би далі", - зазначає видання.

Щоб бути корисним у відносинах з Кремлем, будь-який пряник повинен супроводжуватися батогом - і, враховуючи величезні інвестиції Путіна у його вторгнення в Україну, він повинен бути значними. Найкращим варіантом було б відновлення взаємодії між українською робочою силою і західною зброєю, яка існувала до минулого року, додають у Bloomberg.

Крім того, там переконані, що наявність більшої кількості добре екіпірованих солдатів для зміцнення оборонних ліній України й повернення ініціативи на полі бою буде критично важливою для того, щоб переконати Путіна піти на переговори про справжнє врегулювання.

Нагадаємо, Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним. Це має відбутися найближчими днями після того, як він складе присягу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп повинен уникати угоди з Путіним, інакше зіткнеться з новою глобальною війною, - ексгенерал США Ходжес