Росіяни скинули вибухівку з дрона у Новодмитрівці на Херсонщині, є поранений
У селі Новодмитрівка на Херсонщині російські війська скинули вибухівку з дрона, в результаті чого 59-річний місцевий житель дістав поранення.
Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією, чоловік отримав вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення обличчя та ноги. Постраждалий, 59 років, перебуває в стані середньої тяжкості під наглядом медиків.
Нагадаємо, російські окупанти вдень завдали ракетного удару по Шосткинській громаді на Сумщині.
