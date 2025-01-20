Росіяни скинули вибухівку з дрона у Новодмитрівці на Херсонщині, є поранений

У селі Новодмитрівка на Херсонщині російські війська скинули вибухівку з дрона, в результаті чого 59-річний місцевий житель дістав поранення.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією, чоловік отримав вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення обличчя та ноги. Постраждалий, 59 років, перебуває в стані середньої тяжкості під наглядом медиків.

Нагадаємо, російські окупанти вдень завдали ракетного удару по Шосткинській громаді на Сумщині.

