Єврокомісія виділила €116 мільйонів на освіту українських дітей у Польщі

Європейська комісія оголосила про виділення фінансової допомоги в розмірі €116 мільйонів для підтримки навчання дітей українських біженців у польських школах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Єврокомісії.

Як зазначається, цей пакет має забезпечити інтеграцію близько 30 тисяч українських учнів у шкільну систему Польщі.

"З початку російської агресії у лютому 2022 року люди в Польщі відкрили свої серця й домівки, щоб прийняти українців. Серед біженців багато дітей, і надання можливості продовжувати шкільну освіту є важливим для їх подальшого розвитку. Фонди, що були оголошені сьогодні, підтримають українських дітей шкільного віку, які навчаються у школах Польщі, допоможуть їм краще інтегруватися у суспільство та покращити власні перспективи на ринку праці", - зазначила виконавча віцепрезидентка Європейської комісії Роксана Минзату.

Новий пакет фінансування доповнить вже виділені кошти: €96 мільйонів з Європейського соціального фонду "плюс" (ESF+) та €20 мільйонів від уряду Польщі. Гроші будуть спрямовані на:

працевлаштування багатокультурних помічників;

підготовку вчителів для роботи з українськими дітьми;

покращення системи психологічної допомоги.

Єврокомісія наголошує, що ця підтримка сприятиме кращій інтеграції українських дітей у європейське суспільство та їх майбутнім можливостям на ринку праці.

Нагадаємо, Україна розпочинає видачу паспортів, які досі перебували у процесі оформлення, понад 80 тисячам громадян, що знаходяться на території Польщі.

