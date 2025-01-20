Єврокомісія виділила €116 мільйонів на освіту українських дітей у Польщі
Європейська комісія оголосила про виділення фінансової допомоги в розмірі €116 мільйонів для підтримки навчання дітей українських біженців у польських школах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Єврокомісії.
Як зазначається, цей пакет має забезпечити інтеграцію близько 30 тисяч українських учнів у шкільну систему Польщі.
"З початку російської агресії у лютому 2022 року люди в Польщі відкрили свої серця й домівки, щоб прийняти українців. Серед біженців багато дітей, і надання можливості продовжувати шкільну освіту є важливим для їх подальшого розвитку. Фонди, що були оголошені сьогодні, підтримають українських дітей шкільного віку, які навчаються у школах Польщі, допоможуть їм краще інтегруватися у суспільство та покращити власні перспективи на ринку праці", - зазначила виконавча віцепрезидентка Європейської комісії Роксана Минзату.
Новий пакет фінансування доповнить вже виділені кошти: €96 мільйонів з Європейського соціального фонду "плюс" (ESF+) та €20 мільйонів від уряду Польщі. Гроші будуть спрямовані на:
- працевлаштування багатокультурних помічників;
- підготовку вчителів для роботи з українськими дітьми;
- покращення системи психологічної допомоги.
Єврокомісія наголошує, що ця підтримка сприятиме кращій інтеграції українських дітей у європейське суспільство та їх майбутнім можливостям на ринку праці.
Нагадаємо, Україна розпочинає видачу паспортів, які досі перебували у процесі оформлення, понад 80 тисячам громадян, що знаходяться на території Польщі.
А такі поляки "брати", такі союзники... Що, вірогідно, ні одного патрона за власний кошт не передали Україні, а виключно за умови постачання з США тисячі новеньких на заміну переданого Україні "з запасів 1950 року".
Українці самі все оплачують, також хочеться подякувати класним керівникам, і вихователям, які без жодних грантів, виконують свої обов'язки....