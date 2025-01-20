УКР
Єврокомісія виділила €116 мільйонів на освіту українських дітей у Польщі

Європейська комісія оголосила про виділення фінансової допомоги в розмірі €116 мільйонів для підтримки навчання дітей українських біженців у польських школах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Єврокомісії.

Як зазначається, цей пакет має забезпечити інтеграцію близько 30 тисяч українських учнів у шкільну систему Польщі.

"З початку російської агресії у лютому 2022 року люди в Польщі відкрили свої серця й домівки, щоб прийняти українців. Серед біженців багато дітей, і надання можливості продовжувати шкільну освіту є важливим для їх подальшого розвитку. Фонди, що були оголошені сьогодні, підтримають українських дітей шкільного віку, які навчаються у школах Польщі, допоможуть їм краще інтегруватися у суспільство та покращити власні перспективи на ринку праці", - зазначила виконавча віцепрезидентка Європейської комісії Роксана Минзату.

Новий пакет фінансування доповнить вже виділені кошти: €96 мільйонів з Європейського соціального фонду "плюс" (ESF+) та €20 мільйонів від уряду Польщі. Гроші будуть спрямовані на:

  • працевлаштування багатокультурних помічників;
  • підготовку вчителів для роботи з українськими дітьми;
  • покращення системи психологічної допомоги.

Єврокомісія наголошує, що ця підтримка сприятиме кращій інтеграції українських дітей у європейське суспільство та їх майбутнім можливостям на ринку праці.

Нагадаємо, Україна розпочинає видачу паспортів, які досі перебували у процесі оформлення, понад 80 тисячам громадян, що знаходяться на території Польщі.

Готують 30 тисяч нових пшеків.
20.01.2025 17:23 Відповісти
Ага, он воно що. То це не поляки допомагають, оплачують навчання українців?!? Це, виявляеється, з бюджетів ЄС напряму фінансується?

А такі поляки "брати", такі союзники... Що, вірогідно, ні одного патрона за власний кошт не передали Україні, а виключно за умови постачання з США тисячі новеньких на заміну переданого Україні "з запасів 1950 року".
20.01.2025 18:01 Відповісти
Гроші на вітер, черговий розпил бабла....
Українці самі все оплачують, також хочеться подякувати класним керівникам, і вихователям, які без жодних грантів, виконують свої обов'язки....
21.01.2025 11:55 Відповісти
І яку суму українського уряду передає освіту українців у Європі? Мало того, що європейські країни платять за функціонування українських громадян, ми також повинні прочитати такі "позитивні" записи на українських форумах. Не тільки поїзд, але й платформа та залізничний вокзал від'їхали. У вас є зброя, **********, гроші, притулок для жінок та дітей у Польщі та інших країнах. Чи отримуєте ви соціальні вигоди, яких ви ніколи не мали вдома, і ви вже наважуєтесь критикувати? Вас забрали з розуму? Польща - погана країна? Така розмова полягає в тому, що Польща усуне велику підтримку біженців у найближчі дні. Та інші країни Європейського Союзу піде з цим кроком!
21.01.2025 13:22 Відповісти
Йди ***** звідси поляк чи хто ти там такий . Ваше історичне непорозуміння в класичних традиціях української влади успішно наживається на нашій війні . Успішно прибрала до рук багатьох людей , витрясла гроші на ВСІ витрати з бюджету ЄС , ВСЮ допомогу компенсувала з бюджету ЄС , а потім с*** ще мають наглість розказувати про " власну безцінну допомогу без якої ми б вже впали " 🤣🤣🤣 . Як комічно , коли ця гниль жодного долара без власної безпосередньої вигоди не витратила , при цьому користується кожним моментом щоб запхати свої гнилі пальці у нашу історію , притикнути " безмежною допомогою українцям " ( звісно , це ж жодного разу не вигідно Польщі , особливо коли це все ЗА КОШТИ ЄС . Настільки не вигідно , що попереднього року щонайменше 1 з 3 % росту ВВП Польщі був завдяки українцям . Так страждають за Україну )))))))) ) . Лицемірні гниди , котіться звідси
23.01.2025 09:05 Відповісти
 
 