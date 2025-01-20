Використання БпЛА та супутникових знімків для обстеження замінованих територій затверджено на рівні державного стандарту, - Міноборони

В Україні на рівні державного стандарту унормовано використання БпЛА та результатів аналізу супутникових знімків під час обстеження забруднених вибухонебезпечними предметами територій.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Національний орган стандартизації прийняв відповідний ДСТУ 8820-5:2024 "Протимінна діяльність. Процеси управління. Частина 5. Процеси вивільнення територій "ленд-реліз".

Загалом документ встановлює основні принципи створення та функціонування системи розблокування (вивільнення) територій.

Частина 5-та держстандарту удосконалює процедуру визначення територій безпечними після нетехнічного та технічного обстежень, їх очищення від вибухонебезпечних предметів.

Також розробники одним із завдань документа визначили впровадження в Україні найкращого міжнародного та національного досвіду з протимінної діяльності. Крім того, відбулося гармонізування національних нормативних документів щодо процесів вивільнення земель від ризиків наявності вибухонебезпечних предметів з нормативними документами Організації Об’єднаних Націй з протимінної діяльності (IMAS).

Разом із представниками технічного комітету стандартизації за підтримки Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування та ОБСЄ над документом працювали фахівці Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Нагадаємо, у 2024 році площа потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами територій України скоротилася до 139 000 км².