Зеленський та спікер Сейму Литви Скверняліс обговорили безпекову та оборонно-промислову співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Сеймасу Литви на чолі зі спікером Саулюсом Сквернялісом, який уперше, 20 січня, прибув до України після обрання на посаду.

Про це повідомив глава держави у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили подальшу співпрацю між нашими державами, між нашими народами, а саме безпекову та оборонно-промислову співпрацю, санкції, гарантії безпеки та євроатлантичну інтеграцію України", - зазначив він.

Зеленський подякував за підтримку всім литовцям та президенту Литви Гітанасу Науседі.

"Зараз саме така єдність, як між нашими країнами, між Україною та Литвою, потрібна всій нашій Європі, щоб ми змогли досягти безпеки для себе, для всіх у Європі. Зараз для цього хороший шанс", - додав президент.

Нагадаємо, у понеділок, 20 січня, спікер Сеймасу Литовської Республіки Саулюс Скверняліс прибув із візитом до України.