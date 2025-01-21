Макрон закликав Європу зменшити залежність від оборонної промисловості США

Президент Франції Емманюель Макрон закликав європейських партнерів купувати не тільки американську зброю.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням Reuters.

Він також закликав збільшувати інвестиції у вітчизняну оборонну промисловість.

"Коли ми говоримо "давайте витрачати більше на наші армії", в багатьох країнах це занадто часто означає "купувати більше американської зброї", – заявив президент Францї.

Франція, яка має велику оборонну промисловість, часто скаржиться на те, що інші члени Європейського Союзу вирішили купувати американську зброю замість французьких або європейських альтернатив.

Крім того, Макрон заявив, що Європа має спростити оборонну промисловість. За його словами, у Європи 47 різних промислових платформ для військово-морської промисловості, тоді як у США їх лише шість.

Він закликав до більшої спільної європейської розробки озброєнь, навіть без французьких компаній на чолі.

Макрон сказав, що Франція зараз має "найефективнішу армію в Європі" і досягла цільового показника військового бюджету НАТО в 2% ВВП, але не може спочивати на лаврах в той час, коли США можуть вивести війська з Європи.

