УКР
Макрон закликав Європу зменшити залежність від оборонної промисловості США

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон закликав європейських партнерів купувати не тільки американську зброю.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням Reuters.

Він також закликав збільшувати інвестиції у вітчизняну оборонну промисловість.

"Коли ми говоримо "давайте витрачати більше на наші армії", в багатьох країнах це занадто часто означає "купувати більше американської зброї", – заявив президент Францї.

Франція, яка має велику оборонну промисловість, часто скаржиться на те, що інші члени Європейського Союзу вирішили купувати американську зброю замість французьких або європейських альтернатив.

Крім того, Макрон заявив, що Європа має спростити оборонну промисловість. За його словами, у Європи 47 різних промислових платформ для військово-морської промисловості, тоді як у США їх лише шість.

Він закликав до більшої спільної європейської розробки озброєнь, навіть без французьких компаній на чолі.

Макрон сказав, що Франція зараз має "найефективнішу армію в Європі" і досягла цільового показника військового бюджету НАТО в 2% ВВП, але не може спочивати на лаврах в той час, коли США можуть вивести війська з Європи.

ЄС настільки багатий і знаючий, що дійсно може мати цілковито замкнену оборонну промисловість. Тим більше в умовах ганебного вибору рагулів США.
Мої підозри що Трамп своєю смертю не помре можуть збутися - в Америці є багато озброєних патріотів які не будуть спокійно спостерігати як дід в маразмі знищує наполегливу працю поколінь.
21.01.2025 00:54 Відповісти
Макроне, введи війська
Мумурандум Франція підписала теж як спостерігач
21.01.2025 00:39 Відповісти
Емануель пізно. Але ще надія на Францію і на нових членів НАТО в вас є своє виробництво в їв д 0-до 99,9 відсотків. Все по переду Трамп знище ЄС. Битва триває.
21.01.2025 00:44 Відповісти
Саме прийшов час конфіскувати розійські активи і вкласти гроші в європейську оборонну промисловість. Бо найближчі 4 роки США походу випадає з цивілізованого західного світу
21.01.2025 00:47 Відповісти
Ніхрена ти загнув, США там кудись випада. Та срана Європа без США сама і чхнути не може, а ти тут щось розказуєш.
21.01.2025 06:34 Відповісти
доня розвалить НАТО - тут до Макрона не ходи.
21.01.2025 00:48 Відповісти
Чув промову Трампона в оригиналі (моя англійська дозволяє). Те що воно несло....
В мене таке враження , що там деменція та маразм - плічопліч.
Привіт дружині.
21.01.2025 01:30 Відповісти
саме тому цього не слухав - знав шо він збулькне...
нового нічого не буде - все слухане переслухано...
і це ми щє на Австралію не нападали!
тобі від жінці привіт ...
21.01.2025 01:40 Відповісти
Так, от Аделаїду не чіпай.
То моя мрія після війни там побувати.
Там Принц Дацький, разом із Віл"ямом Шайкспіром трохи в ауті, а Канадійці у роздумах , яким деревом привалити Донні.
21.01.2025 01:48 Відповісти
ми програємо, командир, цю війну....
неможливість перевибрати зеленого підараса не осталяє Україні жодного шанса....
21.01.2025 01:43 Відповісти
Про цю зелену потвору, краще не згадувати взагалі. Ця мразота привела війну в Україну. Я в Бога не вірю, я агностик. Но знаю точно - в Ізраїлі не сховається.
21.01.2025 01:59 Відповісти
ми не спромоглися.
ми знова зелено-кацапчячю суку самі в свій двор завели...
дітей жалко.....
21.01.2025 02:10 Відповісти
Я цю зелену тварюку не заводив. Моя совість (рештки залишились) , що той кришталь. До речі, мій малий закінчує магістратуру. Лейтенант запасу. Питає в мене, вибивати лячно? Я відповів, проригаєшся, а потім пох.
21.01.2025 02:28 Відповісти
скажи малому, що вбивати дуже лячно, особливо коли очі в очі!
до ******* лячно!
але дай йому зрозуміти - що як би він не вбив кацапа? - кацап би вбив його мамусю і татка,
згвалтував би і вбив його сестер - Бучя все бачила...
21.01.2025 02:42 Відповісти
In fact, it would be wise for the French to do the opposite: raise France's military expenditure to 5% of the GDP, and spend the bulk of it on US-made weapons. An alliance is a two-way street. Otherwise, some people might think that China's investments in French ports, e.g., Montoir, Dunkirk, Le Havre, Fos, are a strategic threat to US interests. We are in the Trump era now. You better jump on the Trump bandwagon or step aside, otherwise you'll be crushed by it.
21.01.2025 00:59 Відповісти
Next Thomas Crooks will stop this clownwagon.
21.01.2025 01:29 Відповісти
Угу, на подножку дебильного вагона Трампа, пусть пригає сам.
21.01.2025 01:41 Відповісти
здається Америка випала з НАТО.
мо Европі якесь своє НАТО без Америкі застосувати?
люба війна в Европі? - Америка не впишеться за неї ближайших 4 рочки...
івнарагуравали чередного дурника який мисліть контінентами - не світом!
а світ він маленький - рудий, *****, ін, сі, аятолли, ну і бубсель на покрасти на якого ніхто не зважає...
озброюватися - ніякої сраної шашличні - озброюватися.
бо може бути пізно...
21.01.2025 01:01 Відповісти
Заходу треба не 5% витрачати, а перестати узаконювати корупцію у себе.
Закуповують зброю по завищеним цінам. Тому витрачаючи півтора трильйона на оборону кожен рік і немають накопленої зброї.

Простий натівський артилерійський снаряд коштує 8000 долларів. До війни 1000 дол.

Танк Абрамс, коштує 15 млн., це як 500 автомобілів бізнес-класу.

Одна ракета Петріот коштує 5 млн., це ціна чистого срібла такої ж масси як ракета.
21.01.2025 01:03 Відповісти
21.01.2025 01:04 Відповісти
Умнеет. Хотя он говорил об армии ЕС годами!
Пусть даст поджопника немцам и они начнут выкапывать свою военную каску в которую американские и советские оккупанты насрали. Японцы уже этот путь прошли.
21.01.2025 01:21 Відповісти
5 додаткових млрд гривень по "штукі від зеленського" на літцо - це дрони і міни які зможуть влазити в трубу....
а завтра бубсель скаже всім - а давайте всю допомогу від союзників,
ну як всю?
половину, ми направимо на мене, бубу зеленськокого? - і ви ж візьмете 🤣
21.01.2025 01:24 Відповісти
Якщо путін не погодиться на мир, що потрібно робити з росією:
1) Захід повинен допомогти Україні почати виробляти свої далекобійні ракети.
2) Знищити російські військові об'єкти (літаки, кораблі, військові заводи, військові склади)
3) Знищити російські нафто-видобувні і газо-видобувні підприємства, НПЗ, порти, через які експортується нафта, магістральні нафто-газо-проводи.
4) Добити російську промисловість - металургійні комбінати і підприємтва хімічної промисловості.
5) Знищити російські ГЕС, ТЕС, розподільні підстанції.
6) Заходу потрібно зробити українську армію сильнішою від російської, щоб в Української армії було більше ніж у російської армії танків, БТР-ів, артилеріських установок, ***********...
7) Якщо росія ввела війська в південно-східну Україну, то чому Захід не може ввести війська в північно-західну частину України? На запрошення президента Зеленського! І хай вони розміщують тут свої військові бази.
8) США можуть надати україні 100 літаків і Україна може купити собі по всьому світу відставних пілотів на пенсії.
9) Заходу потрібно профінансувати рос опозицію. Рос опозиція не може вести опозиційну діяльність в росії, то хай веде опозиційну діяльність з-за кордону на територію росії. Потрібно вести анти-пропаганду, виступати проти путіна і проти війни. путін тратить на пропаганду 2 млрд на рік, стільки треба витрачати і на антипропаганду. вести діяльність через супутникові канали, сайти, ютуб, телеграм, тікток, мобільні дотатки. Витрачати повно грошей на рекламу цього контенту.
10) ліквідувати путіна. У США є для цього засоби.
21.01.2025 03:04 Відповісти
який солодкий сон...шкода мені таке не сниться
21.01.2025 07:38 Відповісти
Навiщо вам зброя, жабоеди? Виж ii засците використовувати проти параши. 😬
21.01.2025 03:08 Відповісти
Все швидко міняється.
21.01.2025 07:12 Відповісти
Макрон єдиний, хто не побоявся прямо сказати конкретно путіну ,
що Франція теж має повну ядерну тріаду і нікого не питатиме як
її використати.
Макрон має яйця і мізки. Лизати путінські підошви він не буде.
21.01.2025 06:55 Відповісти
не даремно русня тратить нафтодолари на всяких маргіналів
які будуть лизати все що скажуть
21.01.2025 07:39 Відповісти
Маргінали нічого не значать, тріади в них нема.
Совки потратили трильйони на Африку, Кубу, арабів - і повний пшик.
21.01.2025 08:14 Відповісти
Правильно. Бо штати вже не є символом і підтримкою демократичного світу.
Торгаші
21.01.2025 08:34 Відповісти
Штати підтримують тільки Ізраіль.
21.01.2025 08:45 Відповісти
ну ті хочя б розуміють коли їм кажуть - на вас нападуть і не треба шашличні!
ми ні...
21.01.2025 10:43 Відповісти
і чомусь міни в них в стволи влазять
21.01.2025 10:45 Відповісти
вся міць американської армії протестується коли на них накатят наркокартелі..
людина яка кічеться тим, що зупинить всі війни отримає не одну
21.01.2025 09:59 Відповісти
Коли в Америці почнеться громадянська війна, то їм буде начхати на Європу. ***** зможе бомбити європейські столиці і йому за це нічого не буде. Нічого!
21.01.2025 10:23 Відповісти
в кожний ящік з мінами я б ще докладав рашпіль! - пацани допилять і прошвхнуть!
та і ***** що рашпіль по дереву! - які виробники? - такий і рашпіль....
21.01.2025 10:52 Відповісти
Макарон почувствовал что Европе все же придется больше денег тратить на оружие и засуетился - это хорошие же бабки
21.01.2025 11:22 Відповісти
 
 