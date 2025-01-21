Макрон закликав Європу зменшити залежність від оборонної промисловості США
Президент Франції Емманюель Макрон закликав європейських партнерів купувати не тільки американську зброю.
Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням Reuters.
Він також закликав збільшувати інвестиції у вітчизняну оборонну промисловість.
"Коли ми говоримо "давайте витрачати більше на наші армії", в багатьох країнах це занадто часто означає "купувати більше американської зброї", – заявив президент Францї.
Франція, яка має велику оборонну промисловість, часто скаржиться на те, що інші члени Європейського Союзу вирішили купувати американську зброю замість французьких або європейських альтернатив.
Крім того, Макрон заявив, що Європа має спростити оборонну промисловість. За його словами, у Європи 47 різних промислових платформ для військово-морської промисловості, тоді як у США їх лише шість.
Він закликав до більшої спільної європейської розробки озброєнь, навіть без французьких компаній на чолі.
Макрон сказав, що Франція зараз має "найефективнішу армію в Європі" і досягла цільового показника військового бюджету НАТО в 2% ВВП, але не може спочивати на лаврах в той час, коли США можуть вивести війська з Європи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мумурандум Франція підписала теж як спостерігач
В мене таке враження , що там деменція та маразм - плічопліч.
Привіт дружині.
нового нічого не буде - все слухане переслухано...
і це ми щє на Австралію не нападали!
тобі від жінці привіт ...
То моя мрія після війни там побувати.
Там Принц Дацький, разом із Віл"ямом Шайкспіром трохи в ауті, а Канадійці у роздумах , яким деревом привалити Донні.
неможливість перевибрати зеленого підараса не осталяє Україні жодного шанса....
ми знова зелено-кацапчячю суку самі в свій двор завели...
дітей жалко.....
до ******* лячно!
але дай йому зрозуміти - що як би він не вбив кацапа? - кацап би вбив його мамусю і татка,
згвалтував би і вбив його сестер - Бучя все бачила...
мо Европі якесь своє НАТО без Америкі застосувати?
люба війна в Европі? - Америка не впишеться за неї ближайших 4 рочки...
івнарагуравали чередного дурника який мисліть контінентами - не світом!
а світ він маленький - рудий, *****, ін, сі, аятолли, ну і бубсель на покрасти на якого ніхто не зважає...
озброюватися - ніякої сраної шашличні - озброюватися.
бо може бути пізно...
Закуповують зброю по завищеним цінам. Тому витрачаючи півтора трильйона на оборону кожен рік і немають накопленої зброї.
Простий натівський артилерійський снаряд коштує 8000 долларів. До війни 1000 дол.
Танк Абрамс, коштує 15 млн., це як 500 автомобілів бізнес-класу.
Одна ракета Петріот коштує 5 млн., це ціна чистого срібла такої ж масси як ракета.
Пусть даст поджопника немцам и они начнут выкапывать свою военную каску в которую американские и советские оккупанты насрали. Японцы уже этот путь прошли.
а завтра бубсель скаже всім - а давайте всю допомогу від союзників,
ну як всю?
половину, ми направимо на мене, бубу зеленськокого? - і ви ж візьмете 🤣
1) Захід повинен допомогти Україні почати виробляти свої далекобійні ракети.
2) Знищити російські військові об'єкти (літаки, кораблі, військові заводи, військові склади)
3) Знищити російські нафто-видобувні і газо-видобувні підприємства, НПЗ, порти, через які експортується нафта, магістральні нафто-газо-проводи.
4) Добити російську промисловість - металургійні комбінати і підприємтва хімічної промисловості.
5) Знищити російські ГЕС, ТЕС, розподільні підстанції.
6) Заходу потрібно зробити українську армію сильнішою від російської, щоб в Української армії було більше ніж у російської армії танків, БТР-ів, артилеріських установок, ***********...
7) Якщо росія ввела війська в південно-східну Україну, то чому Захід не може ввести війська в північно-західну частину України? На запрошення президента Зеленського! І хай вони розміщують тут свої військові бази.
8) США можуть надати україні 100 літаків і Україна може купити собі по всьому світу відставних пілотів на пенсії.
9) Заходу потрібно профінансувати рос опозицію. Рос опозиція не може вести опозиційну діяльність в росії, то хай веде опозиційну діяльність з-за кордону на територію росії. Потрібно вести анти-пропаганду, виступати проти путіна і проти війни. путін тратить на пропаганду 2 млрд на рік, стільки треба витрачати і на антипропаганду. вести діяльність через супутникові канали, сайти, ютуб, телеграм, тікток, мобільні дотатки. Витрачати повно грошей на рекламу цього контенту.
10) ліквідувати путіна. У США є для цього засоби.
що Франція теж має повну ядерну тріаду і нікого не питатиме як
її використати.
Макрон має яйця і мізки. Лизати путінські підошви він не буде.
які будуть лизати все що скажуть
Совки потратили трильйони на Африку, Кубу, арабів - і повний пшик.
Торгаші
ми ні...
людина яка кічеться тим, що зупинить всі війни отримає не одну
та і ***** що рашпіль по дереву! - які виробники? - такий і рашпіль....