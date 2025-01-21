Трамп підписав указ про вихід США із ВООЗ

Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо виходу Сполучених Штатів зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

Це другий вихід США із ВООЗ, ініційований Трампом. Він скасував розпорядження і накази про повернення США в організацію, які підписала адміністрація Байдена.

"Сполучені Штати оголосили про свій вихід зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у 2020 році через неналежне реагування організації на пандемію COVID-19, та інші глобальні кризи в галузі охорони здоров'я, її неспроможність ухвалити нагально необхідні реформи та нездатність продемонструвати незалежність від неналежного політичного впливу держав-членів ВООЗ. Крім того, ВООЗ продовжує вимагати від Сполучених Штатів несправедливо обтяжливі платежі, які є далеко непропорційними з внесками інших країн. Китай з населенням 1,4 мільярда осіб, що становить 300% від населення США, сплачує до ВООЗ майже на 90% менше внесків", - йдеться в обґрунтуванні указу.

Так, своїм указом Трамп наказав:

призупинити майбутню передачу ВООЗ будь-яких коштів, підтримки або ресурсів уряду США;

відкликати та перепризначити персонал або підрядників уряду США які працюють у будь-якій якості у ВООЗ;

визначити міжнародних партнерів, які могли би взяти на себе необхідну діяльність, що раніше здійснювалася ВООЗ.

Держсекретар має негайно поінформувати про вихід генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй та керівництво.

