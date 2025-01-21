УКР
Трамп підписав указ про вихід США із ВООЗ

США виходять із ВООЗ. Трамп підписав указ

Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо виходу Сполучених Штатів зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

Це другий вихід США із ВООЗ, ініційований Трампом. Він скасував розпорядження і накази про повернення США в організацію, які підписала адміністрація Байдена.

"Сполучені Штати оголосили про свій вихід зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у 2020 році через неналежне реагування організації на пандемію COVID-19, та інші глобальні кризи в галузі охорони здоров'я, її неспроможність ухвалити нагально необхідні реформи та нездатність продемонструвати незалежність від неналежного політичного впливу держав-членів ВООЗ. Крім того, ВООЗ продовжує вимагати від Сполучених Штатів несправедливо обтяжливі платежі, які є далеко непропорційними з внесками інших країн. Китай з населенням 1,4 мільярда осіб, що становить 300% від населення США, сплачує до ВООЗ майже на 90% менше внесків", - йдеться в обґрунтуванні указу.

Також читайте: Трамп призупинив усі програми допомоги США іноземним державам на 90 днів

Так, своїм указом Трамп наказав:

  • призупинити майбутню передачу ВООЗ будь-яких коштів, підтримки або ресурсів уряду США;
  • відкликати та перепризначити персонал або підрядників уряду США які працюють у будь-якій якості у ВООЗ;
  • визначити міжнародних партнерів, які могли би взяти на себе необхідну діяльність, що раніше здійснювалася ВООЗ.

Держсекретар має негайно поінформувати про вихід генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй та керівництво.

Читайте також: Путін руйнує Росію, відмовляючись досягти мирної угоди з Україною, - Трамп

Автор: 

Топ коментарі
+26
😊 Ну що ж, міжнародній бюрократії потрібна шокова терапія, щоб привести її до тями. Не знаю, наскільки це вигіжно для самих США, але всіляким ВООЗ, ЮНЕСКО, ООН та іншим МАГАТЕ з Червоним Хрестом явно піде на користь.
21.01.2025 09:26 Відповісти
+21
наступним буде припинення фінансування оон...
21.01.2025 09:19 Відповісти
+19
Давно час позачиняти всі ці контори з неробами,від яких ніякої користі. ООН -нах.
21.01.2025 09:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виписати Китаю люлєи - шоб не скромнічав
21.01.2025 09:16 Відповісти
Трампон правий, його коло праві та навіть ультраправі, тому Додік млії от той влади яку має імператор Сі та заздріт царьку Пу-***..лу. Тому, на мій поглад, пошліни поглінами а Сі - священа корова.
21.01.2025 09:25 Відповісти
Вірити, що ковід-19 був аферою, це як вірити в перемогу України із зеленським на чолі. Не пиши дурниць
21.01.2025 09:41 Відповісти
Харош дурню молотити. НІкуди КОВІД нє " ісчєз". Люди хворіють і дуже багато. Як і всяка болячка вірус пристосувався до людей а люди до віруса і переносять захворювання набагато легше.
До речі, земля плоска?
21.01.2025 11:17 Відповісти
В моїй сім'ї covid-19 забрав 3 людини! 😢
21.01.2025 12:16 Відповісти
наступним буде припинення фінансування оон...
21.01.2025 09:19 Відповісти
ООНу і НАТу разом - на стоп....
21.01.2025 10:39 Відповісти
Давно час позачиняти всі ці контори з неробами,від яких ніякої користі. ООН -нах.
21.01.2025 09:22 Відповісти
Коли вийдуть з ООН?
21.01.2025 09:23 Відповісти
😊 Ну що ж, міжнародній бюрократії потрібна шокова терапія, щоб привести її до тями. Не знаю, наскільки це вигіжно для самих США, але всіляким ВООЗ, ЮНЕСКО, ООН та іншим МАГАТЕ з Червоним Хрестом явно піде на користь.
21.01.2025 09:26 Відповісти
Доречі нагадаю - Червоний Хрест був однією зі сторін виводу азовців з Маріуполя ...
А коли москалі взяли їх у полон і у лагеря посадили - зробив вигляд , що він ніпричому
нах... потрібні такі міжнародні організації !
Про беззубість МАГАТЕ - окрема розмова ...
21.01.2025 10:26 Відповісти
Не неси галіматьї.
У Червого Хреста була суто технічна функція.
Домовлявся про полон особисто Верховний Головком, Президент України, тов, Зеленьський В.О.
21.01.2025 11:20 Відповісти
всі перелічені тобою структури і є підрозділами ООН, тож рубати треба корінець
21.01.2025 11:51 Відповісти
Не всі дерева рубають. Щоб змінити дерево, яке надто розрослося, достатньо зробити обрізання, тобто формування нормальної крони. Так власне і роблять у містах. 😊
21.01.2025 11:56 Відповісти
це дерево старе трухляве і не родить, тож має бути викорінене
21.01.2025 12:08 Відповісти
Подскажите этому старому рыжему поцу- пусть ещё из Sportloto выйдет.
21.01.2025 09:28 Відповісти
21.01.2025 09:37 Відповісти
21.01.2025 09:28 Відповісти
В Америці медицина є, а охорони здоров'я нема, то нах комусь той ВОЗ ?
21.01.2025 09:30 Відповісти
Пустили мавпу в посудну лавку. Ось тобі і НАТО. ***** даже нічого не потрібно робити, тільки чекати покаи за нього зробить все його агент
21.01.2025 09:34 Відповісти
Читай Статут НАТО. А потім пиши. Рекомендую на Статуті не зупинятись. Там дещо іншого багато, що дуже просвітлює голову.https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=uk
21.01.2025 10:27 Відповісти
з трампо буде весело, але не кацапне
21.01.2025 09:34 Відповісти
От якраз русня там вже тєлєги попкорну запасла, і зараз починає його тріскати.
21.01.2025 10:50 Відповісти
Абсолютно вірно! Наступна ООН - затратна, неефективна, а останнім часом відверто шкідлива організація (шобла лайдаків і паразитів).
21.01.2025 09:34 Відповісти
was ist "лайдак"?
21.01.2025 09:39 Відповісти
бездельник
21.01.2025 10:45 Відповісти
То он на немецком - лежебока.
21.01.2025 11:02 Відповісти
Оце дєда поплавило...)
21.01.2025 09:36 Відповісти
🤣
21.01.2025 09:44 Відповісти
Говорят Меланья еле уговорила мужа оставить ради неё второй гендер.😯
21.01.2025 09:37 Відповісти
21.01.2025 09:40 Відповісти
О рудий віник мете!
21.01.2025 09:37 Відповісти
Реорганізувати це трошки складніше ніж все роз&бати...
21.01.2025 10:05 Відповісти
головним донором фінансування всіх цих міжнародних структур були США. Не буде фінансування не буде і впливу. Якщо цю роль візьме на себе чайна чи рф тоді ми й побачимо "разніцу"
21.01.2025 10:07 Відповісти
Дійсно, міжнародні інституції не працюють. А гроші вимагають.
21.01.2025 10:28 Відповісти
Як і положено махровому популісту трампуша робить все щоб сподобатись довбай'обам.
Довбай'оби, очевидно, в захваті...
21.01.2025 10:10 Відповісти
А ви будете платити робітнику, який байдики б'є ? А якщо звільните його, то це щоб подобатись іншим ? Чи заради справедливості ?
21.01.2025 10:30 Відповісти
Особливо прикольний останній пункт указу:
...визначити міжнародних партнерів, які могли би взяти на себе необхідну діяльність...

Тобто як у комуняк - до основанья, а затєм...
21.01.2025 10:11 Відповісти
а ООН?
21.01.2025 10:14 Відповісти
Дуже жирний шматок. Але смачний. З ним Трамп сам не впорається.
21.01.2025 10:32 Відповісти
Вчора говорив із сестрою,живе в Денвері вже 16 років,громадянство Штатів і все таке,хвора на голову, бо з родиною голосувала за придурка,просто сказав їй,що буде ще вам дуже весело та і все,а в них таке збудження,як у нашого "мудрого наріду" було у 2019 році,один в один.
21.01.2025 10:16 Відповісти
Потрібно було сестрі нагадати шо він вже був презом і багато натворив?
21.01.2025 10:24 Відповісти
Вона знає про мою мобілізацію у піхоту в 50 років із титановою пластиною у берцовій кістці,знає про мої поранення та контузії, там у неї в голові що прийде Трамп і війна закінчиться і я їй на жаль нічого довести не зміг.
21.01.2025 10:48 Відповісти
А що їй нагадувати, вона при Трампі взяла будинок у кредит на 30 років, майже без відсотків, та каже що "латиноси" в них як цигани в нас,що я можу їй відповісти?
21.01.2025 10:53 Відповісти
Дуже багато совкових колишніх голосували саме за рудого, вони його обожнюють. Це у них рабська психологія у хромосомному наборі ще з далеких часів. Вільне життя у вільній країні їм муляє. Їм треба міцний керманич, самодур та мудак, який зламає їхнє спокійне життя так, що їхнім онукам ще дістанеться.
21.01.2025 10:34 Відповісти
А наші 73 % з голосувавших кращі ? І вони теж совки ? Половина з них народилась вже в Україні. То які вони совки. Але обожнювали Чмоньку, та й зараз не схаменулись. "... міцний керманич, самодур та мудак ..." - це хіба не про Чмоньку-лідора ? Перевагами демократії завжди користуються авторитарні нездари ! А народу у більшості випадків подобаються вони, а не розумні демократи. Балтійські країни, чехи - це для наших не авторитет. Бо Чорновол - націоналіст ? Порошенко - шоколадний олігарх (хоча від цукерок ніхто не відмовився й досі) ?? А Ющенко - бджоляр ??? То для чого януковича налякали ?
21.01.2025 10:57 Відповісти
А до чого тут наші, якщо мова про совкових в Америці?
Усі, хто голосував за Зелідора вже у Європі, або давно перевзулись тому про них мені навіть огидно згадувати.
21.01.2025 11:07 Відповісти
Не втямили. Поясню. Совок народився в срср. Народжені після 1980 р та після розпаду срср "являють" інший вид хомосапієнса. Зараз їх більшість і там, і у нас. Совок - це вже вимираючий вид - їх одиниці. Це для справедливості. Друга частина мого попереднього кому - це і причини, і наслідки політичного невігластва народу, який цінує "хліб та видовища!" більше ніж Батьківщину.
21.01.2025 11:25 Відповісти
Совок вимираючий вид? Розсмішили.
Ми ще не знаємо, яке лайно нам обере цей «не совковий» вид після війни. Попередній досвід довів, що професійні політики та дипломати нині не в тренді. До влади буде лізти таке бидло, що зелена шобла здасться нам янголами.
21.01.2025 11:35 Відповісти
Чесно, не було наміру смішити. Проте ви здається погодились, що сьогодні більшість у світі з країн соцтабору - це вже не совки, а тупі пінгвіни, які ховають свої жирні тіла у шпаринках насолоди. Якось по Горькому вийшло.
21.01.2025 11:48 Відповісти
Знайдіть собі кандидата та голосуйте на здоровя. Ми за вас порадіємо. Ваша думка щодо нашого вибору нас не цікавить. Насолоджуйтесь наслідками свого вибору. І не кивайте нв 75% ідіотів, бо що тоді робили 25 % щоб ідіоти не перемогли?!
22.01.2025 03:37 Відповісти
Знайдіть собі інший сайт та пишіть на здоров'я. Мене думка вашого вибору не цікавить. А я буду писати те, що хвилює мене та мою Батьківщину. Прошу більше до мене не звертатись, я з трампістами не спілкуюсь, особливо з тими, хто з vpn трампить.
22.01.2025 09:04 Відповісти
Погано чи добре це - час покаже. Але Україні треба приготуватись до складних часів.
21.01.2025 10:46 Відповісти
Бо технологія одна й та сама. Російська.
21.01.2025 10:51 Відповісти
То краще нехай фінансує видобуток нафти ...
21.01.2025 10:35 Відповісти
Я аж ніяк не трампіст. Проте міжнародні інституції за повоєнний час перетворились у болото. Саме для цього потрібна така неадекватна непересічна постать. Демократ буде юзати, закони переглядати. Коротко, тягнути кота за хвіст. Впевнений, що в США Трамп нічого не поміняє, бо не дадуть або по руках отримає. Погано чи добре це - час покаже. Але Україні треба приготуватись до складних часів. Хоча і при Байдені були періоди "голоду". Впорається наш Лідор з цим - сумніваюсь. ПотенцІЯл не той, та й красти йому легше .... було.
21.01.2025 10:45 Відповісти
Горбачов дає наказ молодому Трампу розпочати "пєрєстройку" на другому терміні президента
21.01.2025 10:50 Відповісти
 
 