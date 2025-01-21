Інформація про роботу "Севморзаводу" в окупованому Севастополі є фейком, готуються позови, - заява "ЄС"

У "Європейській Солідарності" заявили, що інформація про нібито роботу "Севморзаводу", який колись належав Петру Порошенку, в окупованому Севастополі не відповідає дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.

"Медіаресурси Портнова, Коломойського-Медведчука, низка контрольованих Офісом Єрмака телеграм-каналів синхронно розповсюдили черговий фейк про нашу команду, цього разу про Севморзавод у Севастополі, який колись належав Порошенку.

Насправді це підприємство стало одним із перших, які окупанти націоналізували після анексії Криму, ще в той час, коли в самій росії крутилися аж гуло і "Свати", і "Слуга народу". До 31 грудня 2014 року всі українські бізнеси в тимчасово окупованому Криму мали перереєструватися "відповідно до російського законодавства". Оскільки підприємство Порошенка цього не зробило, воно було націоналізоване вже наприкінці лютого. Відповідно абсурдним є твердження про якусь "сплату податків" – раз воно не було зареєстрованим в росії", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Підрозділам, які захопили в полон найманців з КНДР, передали 20 "мавіків". ФОТОрепортаж

У "ЄС" нагадали, що фейк про "Севморзавод" циркулював ще в розпал виборчої кампанії 2019 року і неодноразово спростовувався, "як і цинічні вигадки про "вбитого брата", "розпʼятого хлопчика", "заробляння на війні" чи "Липецьку фабрику"

"По темі Севастополя юристи готують відповідні позови, але важливим є політичний аспект цієї кампанії. Інформаційний шум останніх тижнів разом з тією інформацією, яку ми отримуємо із закритих джерел, не залишає жодних сумнівів у тому, що влада, відчуваючи себе у глухому куті численних проблем, готує потужну атаку на єдність всередині країни.

Наближення важких переговорів з росією, складна ситуація на фронті, слабо прихована підготовка влади до виборів штовхає її на хибний шлях безпідставного пошуку внутрішніх ворогів, до спроби перекласти на опонентів відповідальність за власні помилки і прорахунки. В цьому контексті тиск політичного керівництва на правоохоронні органи з метою обґрунтувати будь-які санкції проти Порошенка, для яких немає жодного підгрунтя, можна розглядати і як спробу зачистки опозиції", - наголосили там.

Також читайте: Порошенко купив для ЗСУ партію 13-дюймових FPV-дронів і комплекси РЕБ "Шатро"

Політсила закликала владу зупинитися та не ухвалювати рішень, "драматичність можливих наслідків яких для країни важко навіть оцінити".

"В першу чергу це завдасть шкоди найбільшому меценатському проекту із підтримки Збройних Сил, а відтак і обороноздатності країни. У складній ситуації, в якій зараз перебуває Україна, єдність стає як ніколи важливою. Наш заклик до влади – зупинитися і не ухвалювати рішень, драматичність можливих наслідків яких для країни важко навіть оцінити.

Ми вважали і вважаємо, що політична єдність була і залишається запорукою перемоги і слід зробити все, щоб її зберегти. І не робити нічого такого, що її руйнує", - підсумували у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко заявив, що його знову не випустили у закордонне відрядження