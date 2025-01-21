УКР
1 246 2

Війська РФ атакували дроном Харків: є руйнування, 1 людина постраждала (оновлено)

Наслідки влучання безпілотника Молния по Харкову 26 грудня 2024 року

Вдень 21 січня 2025 року війська РФ атакували Харків із використанням БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, є попередня інформація про удар по місту БПЛА у Шевченківському районі. Ймовірно, ворог застосував "Молнію".

"Зараз уточнюємо місце удару та наслідки", - додав очільник міста.

Читайте також: Рашисти вдарили БПЛА "Молнія" по Харкову: троє постраждалих, пошкоджено автівки

Пізніше Терехов уточнив, що під удар потрапив район щільної житлової забудови.

"Попередньо зруйновано гараж, постраждали кілька автівок, у будинках навколо вибиті шибки. За наявною на зараз інформацією - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

За даними Терехова, на дану хвилину до лікарів звернулася одна людина з гострою реакцією на стрес.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ вдарила дронами "Молнія" по цивільному підприємству та приватному сектору Харкова.

 

обстріл (30490) Харків (5858) дрони (5352) Харківська область (1517) Харківський район (533)
Я ніколи не була у Харкові, Дніпрі, Сумах, Запоріжжі, Кривому Розі, але сприймаю болюче всі злочини рашки проти цих міст і кожного міста в Україні. Я щаслива, що я реально люблю всі ці міста України як своє!
21.01.2025 12:01 Відповісти
Ласкаво прошу! Буду рада бачити у Харкові.
21.01.2025 13:07 Відповісти
 
 