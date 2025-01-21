Війська РФ атакували дроном Харків: є руйнування, 1 людина постраждала (оновлено)

Вдень 21 січня 2025 року війська РФ атакували Харків із використанням БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, є попередня інформація про удар по місту БПЛА у Шевченківському районі. Ймовірно, ворог застосував "Молнію".

"Зараз уточнюємо місце удару та наслідки", - додав очільник міста.

Пізніше Терехов уточнив, що під удар потрапив район щільної житлової забудови.

"Попередньо зруйновано гараж, постраждали кілька автівок, у будинках навколо вибиті шибки. За наявною на зараз інформацією - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

За даними Терехова, на дану хвилину до лікарів звернулася одна людина з гострою реакцією на стрес.

