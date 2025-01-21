Війська РФ атакували дроном Харків: є руйнування, 1 людина постраждала (оновлено)
Вдень 21 січня 2025 року війська РФ атакували Харків із використанням БпЛА.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, є попередня інформація про удар по місту БПЛА у Шевченківському районі. Ймовірно, ворог застосував "Молнію".
"Зараз уточнюємо місце удару та наслідки", - додав очільник міста.
Пізніше Терехов уточнив, що під удар потрапив район щільної житлової забудови.
"Попередньо зруйновано гараж, постраждали кілька автівок, у будинках навколо вибиті шибки. За наявною на зараз інформацією - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
За даними Терехова, на дану хвилину до лікарів звернулася одна людина з гострою реакцією на стрес.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ вдарила дронами "Молнія" по цивільному підприємству та приватному сектору Харкова.
