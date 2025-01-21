ООН не піде з України у разі паузи у війні, - заступник генсека Флетчер

У разі паузи у війні Організація Обʼєднаних Націй не припинить надавати гуманітарну допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер.

Наразі майбутні потреби нам невідомі. Зрозуміло те, що ми не підемо через паузу у війні. Гуманітарні потреби такі ж великі: розмінування, допомога в потрібний момент тим, хто повертається додому. Відбудова країни, відновлення цивільної інфраструктури та повернення нормального життя забере багато роботи та часу", – сказав він.

Флетчер додав, що нині люди поблизу фронту потребують укриття, їжа, допомога з розмінуванням або з документами, а також школи, особливо підземні, медичне обслуговування, медична допомога та предмети гігієни.

Заступник генсека ООН відзначив, що потрібна допомога українській стороні із забезпеченням електрики та газу на тлі атаки на цивільну інфраструктуру. Він також згадав про російські атаки на гуманітарних працівників.

Флетчер також повідомив, що внаслідок російської агресії Україна набула досвід, що зробить її передовим експортером гуманітарної допомоги.

