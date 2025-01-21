Брюссель шукатиме точки дотику з адміністрацією Трампа, - посол ЄС у США Нелюпшєне

Посол ЄС в США Йовіта Нелюпшєне заявила, що Брюссель намагатиметься акцентувати увагу на взаємовигідних напрямах співпраці після вступу Дональда Трампа на посаду президента США.

Про це вона повідомила у коментарі для BNS, передає Цензор.НЕТ.

За словами Нелюпшєне, ключовими напрямками для співпраці стануть енергетика та оборона.

"Це енергетика - нам потрібно більше СПГ (скраплений природний газ), і всі країни пообіцяли збільшити витрати на оборону. Саме тут ми будемо шукати точки дотику", - зазначила вона.

Дипломатка підкреслила, що Євросоюз є найбільшим торговельно-економічним партнером США, і нагадала про присутність європейських інвестицій у всіх штатах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп пообіцяв запровадити 25% мита для Мексики та Канади з 1 лютого

Нелюпшєне також повідомила, що мала зустрічі з представниками команди Трампа під час перехідного періоду, але наголосила на необхідності дочекатися фактичних рішень президента перед будь-якими висновками щодо його політики.

"Іноді ми приділяємо занадто багато уваги тому, що хтось каже, що знає, що думає президент. Давайте дочекаємося його заяв і дій", - додала вона.

Як повідомляється, Дональд Трамп уже зробив кроки до активізації енергетичної галузі, скасувавши заборону на затвердження нових СПГ-заводів і відкривши доступ до морських нафтогазових родовищ, заблокованих попередньою адміністрацією.

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп доручив відновити смертну кару та забезпечити штати препаратами для виконання вироків, - АР