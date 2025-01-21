УКР
600 13

Брюссель шукатиме точки дотику з адміністрацією Трампа, - посол ЄС у США Нелюпшєне

Посол Єс в США Нелюпшєне Йовіта

Посол ЄС в США Йовіта Нелюпшєне заявила, що Брюссель намагатиметься акцентувати увагу на взаємовигідних напрямах співпраці після вступу Дональда Трампа на посаду президента США.

Про це вона повідомила у коментарі для BNS, передає Цензор.НЕТ.

За словами Нелюпшєне, ключовими напрямками для співпраці стануть енергетика та оборона.

"Це енергетика - нам потрібно більше СПГ (скраплений природний газ), і всі країни пообіцяли збільшити витрати на оборону. Саме тут ми будемо шукати точки дотику", - зазначила вона.

Дипломатка підкреслила, що Євросоюз є найбільшим торговельно-економічним партнером США, і нагадала про присутність європейських інвестицій у всіх штатах.

Нелюпшєне також повідомила, що мала зустрічі з представниками команди Трампа під час перехідного періоду, але наголосила на необхідності дочекатися фактичних рішень президента перед будь-якими висновками щодо його політики.

"Іноді ми приділяємо занадто багато уваги тому, що хтось каже, що знає, що думає президент. Давайте дочекаємося його заяв і дій", - додала вона.

Як повідомляється, Дональд Трамп уже зробив кроки до активізації енергетичної галузі, скасувавши заборону на затвердження нових СПГ-заводів і відкривши доступ до морських нафтогазових родовищ, заблокованих попередньою адміністрацією.

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп склав присягу та офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки.

Автор: 

Брюссель (290) Євросоюз (14021) Трамп Дональд (7001)
Топ коментарі
+1
Ищите-ищите, там везде дупа.
показати весь коментар
21.01.2025 12:56 Відповісти
+1
Шукатиме п'яту точку для поцілунків.
показати весь коментар
21.01.2025 12:59 Відповісти
+1
Мечта трампона- развалить ЕС, так что точек соприкосновения с ним маловато будет.
показати весь коментар
21.01.2025 13:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
вже їх знаю - ваша попа + рижий дотик...
показати весь коментар
21.01.2025 13:00 Відповісти
зроблено! - довалює НАТО!
показати весь коментар
21.01.2025 13:06 Відповісти
То вже ж пішли діі - 25% мита на товари з Канади - бии своіх - шоб чужі боялись!
показати весь коментар
21.01.2025 13:08 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 13:09 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 13:10 Відповісти
На всіх важливих постах балтійці Урсули.
показати весь коментар
21.01.2025 13:10 Відповісти
Пора Трампу наложити мита на товари з ЄС.
ЄС купує нафту в путіна, а не в США!
показати весь коментар
21.01.2025 13:15 Відповісти
А шо орбан ще не взяв Брюссель?
показати весь коментар
21.01.2025 13:16 Відповісти
Трамп устраивает МАСКАРАД, чтобы избежать необходимости решать настоящую проблему - войну в Европе
показати весь коментар
21.01.2025 13:28 Відповісти
Тобто?! Це Трамп, а не ЄС купує нафти на 6 000 000 000 доларів у рік у путіна ?!
показати весь коментар
21.01.2025 13:31 Відповісти
 
 