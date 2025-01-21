УКР
Ізраїль розпочав контртерористичну операцію на західному березі річки Йордан, - Нетаньягу

ізраїль

21 січня Ізраїль розпочав контртерористичну операцію "Залізна стіна" на західному березі річки Йордан.

Про це повідомив премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в Х (Twitter), інфомує Цензор.НЕТ.

Він підтвердив інформацію, зазначивши, що операція проводиться з метою "викорінення тероризму" в місті Дженіні, яке є частиною Палестинської автономії.

Нетаньяху підкреслив, що операція проводиться під егідою ЦАХАЛ і є частиною більш широкої стратегії зміцнення безпеки в регіоні, зокрема в Юдеї та Самарії. 

"Це ще один крок до досягнення мети, яку ми ставимо - зміцнення безпеки в Юдеї та Самарії. Ми діємо методично й рішуче проти іранської осі, куди б вона не посилала свою зброю - у Газі, Лівані, Сирії, Ємені, Юдеї та Самарії", - додав прем'єр.

Нагадаємо американські ЗМІ повідомили, що у середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.

Також раніше повідомлялося, що 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Газі та звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реалізація принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, є єдиним шляхом до миру, - МЗС України

Як і очікувалося. На наступний день після приходу Тампона, святого покровителя Ізраїлю.
21.01.2025 14:41 Відповісти
Це називається патріотизмом. Наш вошть про таке ніколи не чув.
21.01.2025 14:46 Відповісти
Евреї контролюют 80% медіа холдингів в США, найбільшими донорами Трампа і двох партій є багаті єврейські меценати типу сімї Адельсон, чи організація *****.

Там все прикуплено, як сказав когресмен США Томас Мессі, у кожного конгресмена є свій "радник", котрий назначається від єврейської організації *****, ця організація фінансує кандидатів, щоб ті правильно голосували, якщо кандитат в конгресмени від штату не хочу брати донати на виборчу кампанію, або критикує Ізраїль, ***** вкидує всі гроші в його конкурента на виборах.
21.01.2025 15:14 Відповісти
А скільки % медіа в Україні контролюють українці?
21.01.2025 15:42 Відповісти
А як же вчорашнє припинення вогню і перемир'я? Чи в цьому світі вже всі поняття і зміст слів помінявся з ніг на голову
21.01.2025 15:10 Відповісти
Они с Хамасом договорились
При чем здесь Иордания ?
Все правильно делает Израиль
Там же евреи умные
Не то что у нас..
21.01.2025 18:17 Відповісти
Війною це складно назвати. Обидві сторони не дурні.
21.01.2025 15:40 Відповісти
Добре.
21.01.2025 16:24 Відповісти
 
 