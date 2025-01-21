Ізраїль розпочав контртерористичну операцію на західному березі річки Йордан, - Нетаньягу

21 січня Ізраїль розпочав контртерористичну операцію "Залізна стіна" на західному березі річки Йордан.

Про це повідомив премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в Х (Twitter), інфомує Цензор.НЕТ.

Він підтвердив інформацію, зазначивши, що операція проводиться з метою "викорінення тероризму" в місті Дженіні, яке є частиною Палестинської автономії.

Нетаньяху підкреслив, що операція проводиться під егідою ЦАХАЛ і є частиною більш широкої стратегії зміцнення безпеки в регіоні, зокрема в Юдеї та Самарії.

"Це ще один крок до досягнення мети, яку ми ставимо - зміцнення безпеки в Юдеї та Самарії. Ми діємо методично й рішуче проти іранської осі, куди б вона не посилала свою зброю - у Газі, Лівані, Сирії, Ємені, Юдеї та Самарії", - додав прем'єр.

Нагадаємо американські ЗМІ повідомили, що у середу, 15 січня, Ізраїль і ХАМАС досягнули угоди щодо припинення вогню та звільнення усіх заручників.

Також раніше повідомлялося, що 11 січня, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа щодо Близького Сходу Стів Віткофф прибув до Ізраїлю, щоб домогтися припинення вогню у Газі та звільнення всіх заручників, утримуваних ХАМАСом.

